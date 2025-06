David Hogg Deja un papel de liderazgo de DNC después del plan para los demócratas primarias atrae críticas

El activista David Hogg está saliendo de su papel como vicepresidente del Comité Nacional Demócrata, dijo el miércoles, después de meses de controversia provocada por su plan para respaldar los desafíos primarios contra los demócratas que, según los que, según los demócratas, están “dormidos al volante”.

Hogg anunció que no se ejecutará en una rehacer planificada de las elecciones de vicepresidente de DNC de este año, poco después de que el partido votó para anular las victorias de Hogg y Malcolm Kenyatta en las elecciones de vicepresidente de DNC a principios de este año. El Revote no está relacionado con el impulso de Hogg a los demócratas elegidos primarios, pero se produjo después de que Hogg generó fuertes críticas sobre el plan.

“Está claro que existe un desacuerdo fundamental sobre el papel de un vicepresidente, y está bien tener desacuerdos. Lo que no está bien es permitir que esto siga siendo nuestro enfoque cuando hay mucho más en el que debemos centrarnos”, dijo Hogg en un comunicado emitido a través de su comité de acción política, los líderes que merecemos. “En última instancia, he decidido no correr en estas próximas elecciones para que el partido pueda concentrarse en lo que realmente importa. Necesito hacer este trabajo con los líderes que merecemos, y seguirá siendo mi misión número uno para construir el partido más fuerte posible”.

El presidente de DNC, Ken Martin, dijo en un comunicado: “Elogio a David por sus años de activismo, organizando y luchando por su generación, y aunque sigo creyendo que es una voz poderosa para este partido, respeto su decisión de dar un paso atrás de su puesto como vicepresidente”.

