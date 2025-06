Israel está listo para lanzar la operación en Irán, múltiples fuentes le dicen a CBS News

Se les ha dicho a los funcionarios estadounidenses que Israel está completamente listo para iniciar una operación en Irán, dijeron varias fuentes a CBS News.

Estados Unidos anticipa que Irán podría tomar represalias en ciertos sitios estadounidenses en el vecino Irak. Esta es parte de la razón por la que Estados Unidos aconsejó a algunos estadounidenses que abandonen la región el miércoles temprano. El Departamento de Estado ordenado Funcionarios del gobierno no emergencia para que salgan de Iraq debido a “tensiones regionales elevadas”, y el Pentágono ha autorizado a los miembros de la familia militar a abandonar voluntariamente lugares en todo el Medio Oriente, dijo un funcionario de defensa a CBS News.

El enviado del Medio Oriente del Presidente Trump, Steve Witkoff, todavía está planeando reunirse con Irán para una sexta ronda de conversaciones sobre el programa nuclear del país en los próximos días, dijeron dos funcionarios estadounidenses.

El Sr. Trump habló sobre Irán en una aparición en el Centro Kennedy el miércoles, diciéndole a los periodistas que a los estadounidenses se les aconsejó que abandonen la región “porque podría ser un lugar peligroso, y veremos qué sucede”. Trump también reiteró que Estados Unidos no quería que Irán desarrollara un arma nuclear, diciendo: “No vamos a permitir eso”.

Cuando se le preguntó en la Casa Blanca por qué se permitió a los dependientes del personal militar abandonar voluntariamente la región, el Sr. Trump dijo: “Tendrá que ver”.

Mientras tanto, el ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh, dijo a los periodistas el miércoles que si las conversaciones nucleares fallan y que “se impone un conflicto a nosotros”, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica “se dirigirá a todas las bases estadounidenses en los países anfitriones”.

La Organización de Comercio Marítimo del Reino Unido el miércoles barcos aconsejados Para ejercer precaución en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán, tres vías fluviales clave para el comercio mundial de petróleo, debido a “mayores tensiones dentro de la región que podrían conducir a una escalada de actividad militar”.

Funcionarios israelíes y portavoces de la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.

La administración Trump ha buscado un trato con Irán para limitar el programa nuclear del país, como Boldistas internacionales Digamos que el país ha seguido enriqueciendo el uranio hasta el nivel cercano a las armas. Las conversaciones son delicadas, y no está claro qué tan cerca están las dos partes de un acuerdo: el Sr. Trump ha dicho No aceptará ningún enriquecimiento de uranio por Irán, pero los líderes iraníes han indicado No aceptarán esos términos, dijo el presidente a principios de esta semana.

Durante años, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha sido profundamente escéptico de cualquier acuerdo con Irán. Los dos países han sido némeses desde la revolución de Irán de 1979. Oficina de Netanyahu dice Israel ha llevado a cabo “innumerables operaciones abiertas y encubiertas” para obstaculizar el crecimiento del programa nuclear de Irán.

El mes pasado, Sr. Trump dijo públicamente Había instado a Netanyahu a no golpear a Irán mientras su administración persigue negociaciones con el régimen.

“Le dije que esto sería inapropiado hacer en este momento porque estamos muy cerca de una solución”, dijo Trump.

Programa nuclear de Irán Fechas décadasaunque el país ha insistido durante mucho tiempo en que el programa solo está destinado a fines pacíficos.

En 2015, el ex presidente Barack Obama llegó a un acuerdo con Irán limitando el alcance del programa de enriquecimiento de uranio del país, sobre las objeciones de Netanyahu, quien alegó que Irán no es confiable y tenía Violado encubiertamente el acuerdo. Trump salió del acuerdo durante su primer mandato y aumentó las sanciones contra Irán, mientras que el país del Medio Oriente expandió su reserva de uranio altamente enriquecido.

En informe Hace dos semanas, la Agencia Internacional de Energía Atómica estimó que Irán había enriquecido 408.6 kilogramos de uranio hasta un 60% de pureza, lo que está muy cerca del nivel de enriquecimiento del 90% requerido para construir un arma nuclear. Ese es un salto significativo desde la existencia de 274.8 kilogramos que la Agencia de las Naciones Unidas había estimado en febrero.

En el testimonio de Capitol Hill el miércoles temprano, el secretario de defensa Pete Hegseth dijo: “Hay muchos indicios de que se han estado moviendo hacia algo que se parecía mucho a un arma nuclear”.

