Cámara para votar en el paquete de rescisión de la Casa Blanca para recuperar $ 9.4 mil millones en fondos para ayuda extranjera, NPR, PBS

Washington – Se espera que la Cámara vote el jueves En el paquete de rescisión de la Casa Blanca, su solicitud formal de recaudar fondos para NPR, PBS y Ayuda Internacional que los legisladores habían aprobado previamente.

El paquete cancelaría $ 9.4 mil millones asignados por el Congreso, buscando hacer que algunos de los recortes de gastos del Departamento de Eficiencia del Gobierno. Su enfoque principal es reducir la ayuda extranjera, desde los esfuerzos de mantenimiento de la paz hasta la asistencia de los refugiados y los proyectos climáticos, pero también esencialmente cortaría fondos federales para NPR y PBS.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un republicano de Louisiana, promocionó la solicitud de cancelar lo que llamó “gasto derrochador” en los últimos días, calificándolo de “manifestación del esfuerzo de dux,”, agregando que “garantizaría una mayor responsabilidad en el gobierno en el futuro”.

El paquete de rescisión Incluye $ 1.1 mil millones en recortes para la corporación para la transmisión pública, que proporciona fondos a NPR y PBS. La Casa Blanca ha atacado a las entidades, alegando que han “extendido la propaganda radical y despertada disfrazada de ‘noticias’.” PBS recibió $ 325 millones en fondos de CPB este año.

Johnson dijo de NPR y PBS que financiarlos es una idea anticuada porque “estamos en una era diferente ahora”.

“No hay razón para que ninguna organización de medios se seleccione para recibir fondos federales”, dijo Johnson. “Especialmente aquellos que parecen tener tan poco consideración por la verdad”.

El paquete reduciría $ 8.3 mil millones para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, entre otros programas de asistencia internacional, después de que la Agencia de Ayuda Exterior se convirtiera en un objetivo temprano de la administración. Johnson dijo que la resolución haría recortes en lo que llamó el “área de abusos de USAID”.

Johnson dijo que Dege “fue después de USAID primero para su revisión, sus auditorías,” porque USAID “se opuso a la medida más fuerte de esta responsabilidad,” alegando que “ponen los objetivos de escrutinio en sus propias espaldas”.

El presidente de la Cámara de Mike Johnson, a la izquierda, y el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, realiza una conferencia de prensa en el Centro de Visitantes del Capitolio después de una reunión de la Conferencia Republicana de la Cámara el miércoles 4 de junio de 2025. Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc a través de Getty Images



Pero algunos de los recortes han provocado objeciones entre los legisladores republicanos, como recortes a un programa destinado a combatir el VIH y el SIDA a nivel mundial. El plan de emergencia del presidente para el alivio del SIDA, o Pepfar, fue iniciado por el ex presidente George W. Bush, y ha sido acreditado por salvar millones de vidas en todo el mundo. Rep. Don Bacon, republicano de Nebraska, dijo El New York Times se opondría al paquete de rescisión debido a estos recortes, aunque parecía calentar el paquete esta semana, diciéndole a los periodistas que se siente “mejor” sobre los recortes al programa después de que la conferencia del Partido Republicano se reuniera el martes. Pero no diría cómo planeaba votar sobre la medida.

Otros republicanos, como la senadora Susan Collins de Maine, también han expresado su preocupación.

“Los recortes de Pepfar no tienen sentido para mí, dado el extraordinario registro de Pepfar en la salvación de vidas”, dijo Collins a los periodistas la semana pasada, mientras señala varios otros programas mundiales de atención médica dirigidos en el paquete de rescisiones. “Entonces, tengo muchas preocupaciones”.

Pero los líderes republicanos en el Congreso eran optimistas sobre el camino hacia adelante.

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, un republicano de Louisiana, dijo el martes que “nuestros miembros están listos para bloquear algunos de esos recortes de dux,” y agregó que “este es un comienzo: es un buen comienzo, es un primer paso importante y lo vamos a tomar el jueves”.

Johnson dijo que la votación sobre el paquete “es una señal importante: los republicanos de la Cámara se toman en serio la orden de nuestra casa fiscal, y lo haremos”.

El proceso de rescisión

El Congreso puede cancelar fondos que el gobierno federal aún no ha gastado, pero previamente se ha asignado en virtud del proceso de rescisión. Cada año, el Congreso aprueba los fondos para mantener al gobierno federal en funcionamiento antes de que los fondos se desembolsen a las agencias y programas gubernamentales. El presidente puede diferir temporalmente los fondos o retenerlos por completo, pero solo con la aprobación del Congreso.

La transmisión oficial de la Casa Blanca del paquete de rescisión el 3 de junio comenzó el reloj en un proceso que le da al Congreso 45 días para actuar. Las solicitudes de rescisión primero se presentan ante los comités relevantes para su consideración, antes de mudarse a la Cámara y el Senado de los votos. En el Senado, los proyectos de ley de rescisión no están sujetos al umbral de 60 votos necesario para avanzar en la mayoría de la legislación en la cámara superior y solo requieren una mayoría simple.

