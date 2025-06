Los oficiales de policía presentan una demanda civil que busca la orden judicial para colgar la placa del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos

Dos policías que defendieron el capitolio durante el 6 de enero de 2021 ataque presentó una demanda civil federal, pidiéndole a un juez que ordenara colgar una placa para honrar a los héroes policiales que protegieron el Capitolio, los legisladores y el personal de los manifestantes.

La demanda cita una ley de 2022 firmada por el presidente Biden que requería que la placa honoraria se cuele en marzo de 2023. La placa se ha completado y almacenada desde al menos el año pasado, pero el presidente de la Casa Partada Mike Johnson no ha cometido para instalarlo en el Capitolio.

La disputa sobre la placa ha enojado a las víctimas e ha inflamado un tema políticamente divisivo en Capitol Hill. Los líderes republicanos, que controlan la administración del complejo del Capitolio, no han honrado las solicitudes de algunos funcionarios y colegas demócratas para colgar la placa, como se requiere en la ley federal.

En su demanda, ex oficial de policía del Capitolio Harry Dunn Y el oficial de policía metropolitana de DC, Daniel Hodges, argumenta que el presidente Trump ha provocado teorías de conspiración sobre el 6 de enero, que han sido adoptadas por sus aliados republicanos en el Congreso.

“Después de que el Congreso aprobó la ley, la política del 6 de enero comenzó a cambiar. Donald Trump comenzó a llamar el ataque al Capitolio A ‘día de amor“y dijo que” los policías deberían ser acusados ​​y que los manifestantes deberían ser liberados “, dijo la demanda.” A medida que se recuperaba las fortunas políticas de Trump, los funcionarios electos comenzaron a repitir sus afirmaciones sobre el día “.

La demanda argumenta que la falta de colgar la placa viola la cláusula de igual protección de la Constitución. También sostiene que el Aarchitect of the Capitol, que ayuda a administrar las instalaciones y motivos del Capitolio, no ha podido completar un deber requerido bajo la ley 2022.

“Parece que no hay indicios de que el liderazgo del Congreso va a instalar esto sin intervención judicial”, dijo el abogado Brendan Ballou, quien ha ayudado a elaborar la demanda. Ballou, un ex fiscal del Departamento de Justicia que manejó el 6 de enero de los casos penales y de los casos penales de enero y resignó a la agencia a principios de este año, también se requirió a CBS Congress. Hecho, y no lo han hecho dos años después de la fecha límite legal “.

En la demanda civil, los oficiales argumentan: “Si bien el Congreso ha instalado un monumento a otros oficiales que murieron en una tragedia diferente, no ha instalado la placa para honrar a aquellos que defendieron el Capitolio el 6 de enero. Mientras tanto, aunque el Congreso no ha instalado el monumento a los oficiales que la defendieron, los miembros han logrado honrar al hombre que inspiró la violencia”.

“Desde la inauguración del presidente Trump, se han presentado proyectos de ley para que su cumpleaños sea un feriado federal, para rebautizar Aeropuerto internacional de Dulles después de él, para poner su rostro en el billete de $ 100 (o para crear un nuevo proyecto de ley de $ 250 en su honor), y para tallar su rostro en Mount Rushmore “, dijo la demanda.

Se ha presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Columbia, donde se presentaron más de 1,500 casos penales de disturbios del capitolio. Aún no se ha asignado un juez, de entre las casi dos docenas de jueces federales en el Tribunal Federal de DC.

Por ahora, la placa permanece almacenada en los terrenos del Capitolio, según múltiples fuentes que hablaron con CBS News. La demora en colgar la placa ha alimentado disputas más amplias y enojo por la controvertida de Trump indultos de más de 1.500 acusados ​​de disturbios del Capitolio, y la falta de declaraciones de miembros de la Cámara Republicanos que conmemoran la marca de cuatro años del asalto al Capitolio en enero.

En un comunicado durante un servicio en honor a la policía en mayo, el representante Dan Goldman, un demócrata de Nueva York, dijo que la placa “todavía está en almacenamiento porque el liderazgo republicano se niega a actuar. Hasta que condenan estos indultos y honran a estos oficiales, sus palabras huecas de apoyo a la aplicación de la ley no tienen sentido”.

El representante Joe Morelle, un demócrata de Nueva York que es miembro de clasificación en el Comité de Administración de la Cámara, ha presionado sin éxito para instalar la placa.

Un portavoz del Johnson no respondió de inmediato las solicitudes de comentarios de CBS News. Johnson ha sido presionado previamente por reporteros y colegas sobre la demora en colgar la placa, pero ha permanecido en silencio en una línea de tiempo para colgar el marcador honorario.

Asalto al Capitolio de los Estados Unidos más