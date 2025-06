El desfile militar de Trump mañana no es el primero en los Estados Unidos, pero son raros. Aquí hay una mirada atrás.

Washington – El presidente Trump será el anfitrión de un desfile que celebra el 250 aniversario del ejército de los EE. UU. El sábado, trayendo tanques y soldados A las calles de Washington, DC, para el primer importante desfile militar de la capital en más de tres décadas.

El evento, que es se espera que coste Entre $ 25 millones y $ 45 millones, sigue un empuje de años por el Sr. Trump para organizar un desfile, que se remonta a su primer mandato. Las festividades coinciden con el 79º cumpleaños del Sr. Trump, que el presidente dice que no está relacionado.

Estados Unidos ha celebrado desfiles militares a lo largo de la historia, pero no son especialmente comunes, y generalmente se les tiene que celebrar el final victorioso de una guerra o el regreso del personal militar por pelear.

“Hay comparaciones históricas por hacer, pero el tamaño y la escala son tremendamente diferentes”, dijo el profesor de historia de la Universidad Estatal de Arizona, Brooks Simpson, a CBS News.

Aquí hay un vistazo a los desfiles militares pasados:

¿Cuándo fue el último desfile militar estadounidense?

Estados Unidos marcó el final de la Guerra del Golfo con desfiles en la ciudad de Nueva York y Washington en la primera gran exhibición militar en las calles de DC desde las primeras décadas de la Guerra Fría.

Las festividades en la capital presentado alrededor de 8,000 personal militar, tanques, lanzadores de misiles, espectáculos de fuegos artificiales y un DIRECCIÓN Por el entonces presidente George HW Bush. Unas 800,000 personas asistieron al evento, que costó alrededor de $ 12 millones, The Washington Post reportado en 1991o poco menos de $ 29 millones en dólares de hoy.

Hunter Ledbetter, un reservista marino que fue desplegado en Irak durante la guerra, le dijo al Post en ese momento que era “el momento más emocionante de mi vida”.

El desfile, que reconoció la campaña de los Estados Unidos para expulsar al líder iraquí Saddam Hussein de Kuwait, fue en gran medida poco controvertido, Simpson dijo: “Nadie se opuso a ese desfile”.

Las tropas marchan sobre el Puente Memorial en Washington, DC, mientras se dirigen hacia el Pentágono durante el Desfile del Día Nacional de la Victoria el 8 de junio de 1991. Doug Mills



Aún así, los desfiles sacaron un poco de retroceso. Alguno críticos cuestionó el desfile de la Guerra del Golfo de DC etiqueta de precioy funcionarios de DC dijo la procesión de tanques pesados Había dejado marcas de banda de rodadura en las calles de la ciudad. El columnista del New York Times, Anthony Lewis, criticó el desfile de Nueva York desde que siguió a un levantamiento por los kurdos de Iraq, el régimen de Hussein suprimió brutalmente.

“El honor se debe a los soldados que estaban en el Golfo”, Lewis escribió en ese momento. “Pero por otras razones, razones demasiado dolorosamente evidentes, ahora está claro que un desfile de celebración sería inapropiado. ¡Los fuegos artificiales mientras los bebés kurdos mueren?”

Inauguraciones de la Guerra Fría

Desfiles inaugurales presidenciales a menudo incluir Algún personal militar, que data de la primera inauguración del presidente George Washington en 1789. En las primeras décadas de la Guerra Fría, las festividades también a veces presentaban tanques y misiles en las calles de la capital.

Algunos equipos militares aparecen en fotos de la 1949 Desfile después de la juramentación del presidente Harry Truman, el presidente Dwight Eisenhower 1953 y 1957 inauguraciones y presidente John F. Kennedy 1961 festividades.

La inauguración de Kennedy Presentó una réplica del bote PT que el nuevo presidente sirvió durante Segunda Guerra Mundial. Todo el evento costó alrededor de $ 1 millón en dólares de 1961, o más de $ 10 millones hoy, pagado por donantes privados, The New York Times escribió en ese momento.

Un bote de la Marina PT se dirige por encima de Pennsylvania Avenue el 20 de enero de 1961 a medida que el desfile inaugural pasa el puesto de revisión presidencial. El presidente John Kennedy saluda a los marineros a bordo. Anónimo / AP



Los tanques del ejército se mueven a lo largo de la avenida Pensilvania durante el desfile inaugural para el presidente Dwight D. Eisenhower el 21 de enero de 1953. Anónimo / AP



Simpson dice que los desfiles de inauguración a veces incluían algunos tanques como exposición, pero generalmente eran “mucho más limitados” que el desfile planeado para este fin de semana.

“No era como si Pennsylvania Avenue estuviera llena de tanques”, dijo.

Los desfiles con equipos militares se volvieron menos comunes después de la década de 1960. Eso podría deberse a la guerra de Vietnam, que fue profundamente impopular En sus últimos años, y la eventual flexibilización de las tensiones de la Guerra Fría.

“Después de Vietnam, los desfiles se complican porque [parades are always] Vinculado a los resultados de las guerras y la conducta de ellas “, dijo Aaron O’Connell, profesor de historia en la Universidad de Texas, Austin.” Y eso hace que sea más difícil animar y lanzar un desfile de cintas de ticker, cuando la gente regresa a casa y dos, y no están llegando a casa en grandes unidades, y la guerra no ha ido tan bien como nos quise haber ido tan bien como a nosotros “.

Guerra Mundial I y II

La ciudad de Nueva York marcó la victoria en la Segunda Guerra Mundial con un desfile militar masivo en la Quinta Avenida a principios de 1946. El evento incluyó miles de miembros del 82ª División Aerotransportada del Ejército y docenas de tanques y obuses, que requieren que los planificadores cierren el puente de Manhattan y traigan cuidadosamente equipos pesados ​​sobre el East River desde Brooklyn. The New York Times reportado Millones de espectadores asistieron al desfile.

A mediados de 1942, meses después de que Estados Unidos ingresó formalmente a la Segunda Guerra Mundial, la ciudad organizó un desfile de “Nueva York en la guerra” que aumentó la moral que los tiempos dicho estaba destinado a “dar una imagen realista de cómo son las fuerzas armadas estadounidenses y sus máquinas de destrucción”.

Los soldados están rígidamente en sus vehículos que llevan obuses de 8 pulgadas durante el desfile de la victoria de la 82 División Aerotransportada en Fith Avenue en Nueva York el 12 de enero de 1946. Harry Harris / AP



Miles de personas se alinean en las calles para animar a las unidades militares en Nueva York el 13 de junio de 1942. Anónimo / AP



El final de la Primera Guerra Mundial también fue celebrado por victoria desfiles en Nueva York y DC en 1919. Podría haberse vuelto más suave: docenas de tractores de artillería que participaron en el desfile de Nueva York dieron un giro equivocado después del evento y se perdieron en Brooklyn durante horas, el Times escribió en ese momento.

La primera división del Ejército de los EE. UU. Desina debajo de un arco en el 14º y las avenidas de Pensylvania en Washington DC el 17 de septiembre de 1919. Biblioteca del Congreso/Corbis/VCG a través de Getty Images



Guerra civil y celebraciones del siglo XIX

Washington organizó un desfile masivo de dos días en mayo de 1865 para celebrar la victoria del sindicato en la Guerra Civil, con más de 100,000 tropas, según el Servicio de parques nacionales.

El evento, llamado Grand Review de los ejércitos, estaba compuesto por voluntarios militares que pasaron por la capital en su camino a casa desde los antiguos estados confederados, dice Simpson. El evento contó con el general Ulysses S. Grant y el presidente Andrew Johnson, que tendrá lugar meses después del asesinato del presidente Abraham Lincoln.

“El lugar estaba lleno”, dijo Simpson.

La gente mira a los soldados a caballo, seguidos de los que están a pie, desfilan por la avenida Pennsylvania en Washington durante la “Gran Revisión de los ejércitos” del 23 al 24 de mayo de 1865. Matthew Brady / AP



Otros países

Trump puede haber inspirado el desfile del sábado desde el extranjero.

El presidente primero insinuó el anfitrión de un desfile militar después de asistir al desfile anual del Día de la Bastilla de Francia en 2017. Lo llamó “una cosa tremenda” y agregó: “Vamos a tener que intentar colocarlo” el cuatro de julio. Su administración comenzó a planificar un desfile del Día de los Veteranos un año después, pero fue cancelada, con Trump. culpando a los funcionarios de la ciudad por aumentar el costo.

El presidente Donald Trump y el presidente francés, Emmanuel Macron, asisten al desfile militar anual del Día de la Bastilla en la avenida Champs-Ansees en París el 14 de julio de 2017. Colaborador de la AFP



Francia ha organizado su desfile militar del Día de la Bastilla cada julio durante más de un siglo, reconociendo el aniversario del comienzo de la Revolución Francesa de 1789. Varios otros países organizan desfiles militares regulares, incluido India, PakistánRusia y Corea del Norte.

Pero eventos similares han sido bastante raros en los Estados Unidos. O’Connell dice que probablemente se deba a una “larga y larga tensión en la cultura estadounidense, tanto en la izquierda como en la derecha, de ser sospechoso saludable del poder estatal y del poder militar en particular”.

“Ciertamente es profundo en el personaje militar estadounidense estar nervioso por un estado de guarnición, una sociedad militarizada”, dijo O’Connell.

Los planes de Trump de organizar un desfile militar este fin de semana han recibido críticas, con algunos demócratas llamando a la idea derrochador y autograndizante.

Pero la Casa Blanca ha defendido el evento del sábado, llamándolo “un tributo apropiado para el servicio, el sacrificio y el desinterés de todos los que han usado el uniforme”.

