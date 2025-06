Unos 60 manifestantes que se manifestan contra el desfile militar arrestados fuera del Capitolio de los Estados Unidos

Aproximadamente 60 personas que protestaban por el ejército del presidente Trump desfile de aniversario y su despliegue De las tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles fueron arrestadas fuera del Capitolio de los Estados Unidos el viernes, dijeron las autoridades.

La situación se desarrolló con aproximadamente 75 personas que protestaron en la Corte Suprema el viernes por la noche, dijo la policía del Capitolio en un comunicado. Poco tiempo después, 60 de los que abandonaron la Corte Suprema y se dirigieron al Capitolio de los Estados Unidos, donde la policía comenzó a establecer un perímetro, dijeron las autoridades.

La policía del Capitolio dijo que los manifestantes “cruzaron” una línea policial “mientras corría” hacia el edificio.

“Algunas personas empujaron el tack de la bicicleta hacia abajo y cruzaron ilegalmente la línea policial mientras corrían hacia los escalones de la rotonda”, dijo la policía de Capitolio. “Nuestros oficiales bloquearon inmediatamente al grupo y comenzaron a hacer arrestos”.