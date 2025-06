Las ciudades se preparan para multitudes en demostraciones nacionales de “no reyes”

Ciudades grandes y pequeñas fueron preparándose para manifestaciones importantes El sábado a través de los Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, cuando los funcionarios instan a la calma, las tropas de la Guardia Nacional se movilizan y Trump asiste a un desfile militar en Washington a conmemorar el 250 aniversario del ejército.

Se planifican una marcha y un rally de “no reyes” insignia en Filadelfia, pero no se están programando eventos en Washington, DC, donde el desfile militar tendrá lugar en el 79 cumpleaños de Trump. Los organizadores de las protestas dicen que quieren alejar la atención del desfile.

Las manifestaciones vienen inmediatamente de protestas que se escabullen en todo el país sobre redadas federales de aplicación de inmigración que comenzaron la semana pasada y Trump ordenando Tropas y marines de la Guardia Nacional a Los Ángeles, donde los manifestantes bloquearon una autopista y prendieron fuego a los autos.

La policía en Los Ángeles respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de flash-bang, mientras que los funcionarios hicieron cumplir con los toques de queda que la ciudad y los gobernadores demócratas calificaron el despliegue de la guardia de Trump “un abuso de poder alarmante” que “muestra que la administración Trump no confía en la aplicación de la ley local”.

Los gobernadores y los funcionarios de la ciudad prometieron proteger el derecho a protestar y no mostrar tolerancia a la violencia.

“Los neoyorquinos pueden tener diferentes emociones en este momento”, dijo el alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams en una sesión informativa el viernes. Se espera que Nueva York ve a cientos de miles de manifestantes, dijeron los organizadores. “Y tienen derecho a expresar eso, pero queremos tener claro que no tiene derecho a participar en la violencia y la ilegalidad”.

¿Qué es el día de los reyes?

El tema “No reyes” fue orquestado por el Movimiento 50501para apoyar la democracia y contra lo que llaman las acciones autoritarias de la administración Trump. El nombre 50501 representa 50 estados, 50 protestas, un movimiento.

Las protestas a principios de este año han denunciado a Trump y al asesor multimillonario Elon Musk. Los manifestantes han pedido que Trump sea “destronado” al comparar sus acciones con las de un rey y no un presidente elegido democráticamente.

El Día de Desafío de No Kings se ha organizado para rechazar el autoritarismo, la política multimillonaria y la militarización de la democracia del país, según un comunicado de los organizadores. El evento fue promovido por Heredera de Walmart Christy Waltonella misma multimillonaria, en un anuncio de página completa que sacó en el New York Times el domingo pasado. No hay mercancías del Día de Kings tiene recortado a la venta en Amazon, Temu y otros minoristas en línea.

Los organizadores tienen la intención de que las protestas contrarresten la celebración del 250 aniversario del ejército, que Trump ha aumentado para incluir un desfile militar, que se estima Costar $ 25 millones a $ 45 millones Que el ejército espera atraer hasta 200,000 personas.

El evento contará con cientos de vehículos militares y aviones y miles de soldados. También es el 79º cumpleaños y el día de la bandera de Trump.

“La bandera no pertenece al presidente Trump. Nos pertenece”, dice el sitio web “No Kings”. “El 14 de junio, estamos apareciendo en todas partes, por decir que no hay tronos, ni coronas, sin reyes”.

Protestas en Casi 2.000 ubicaciones están programadas en todo el paísdesde bloques de la ciudad hasta pequeñas ciudades, desde escalones de juzgado hasta parques comunitarios, dijeron los organizadores.

Se espera que las manifestaciones incluyan discursos y marchas, dijeron los organizadores en una llamada el miércoles. El grupo dice que un principio central detrás de todos los eventos de “no reyes” es un compromiso con la acción no violenta, y se espera que los participantes busquen disminuir cualquier confrontación.

Según el sitio web, no se deben llevar armas de ningún tipo a eventos de “no reyes”.

Se espera que el día de desafío de No Kings sea la movilización de un solo día más grande desde que Trump regresó al cargo, dijeron los organizadores. Los organizadores dijeron que se están preparando para que millones de personas salgan a las calles en los 50 estados y la Commonwealths.

Algunos estados preparan tropas de la Guardia Nacional

Los gobernadores republicanos en Virginia, Texas, Nebraska y Missouri están movilizando a las tropas de la Guardia Nacional para ayudar a la policía a manejar manifestaciones.

Habrá “tolerancia cero” por la violencia, la destrucción o la interrupción del tráfico, y “si viola la ley, será arrestado”, dijo el gobernador de Virginia Glenn Youngkin a periodistas el viernes.

En Missouri, el gobernador Mike Kehoe emitió un mensaje similar, prometiendo adoptar un enfoque proactivo y no “esperar a que se produzca el caos”.

El gobernador de Nebraska también firmó el viernes una proclamación de emergencia para activar la Guardia Nacional de su estado, un paso que su cargo llamó “una medida de precaución en reacción a los casos recientes de disturbios civiles en todo el país”.

Los organizadores dicen Esa marzo irá a las puertas del complejo Mar-a-Lago de Trump en Florida, donde el gobernador republicano Ron DeSantis advirtió a los manifestantes que la “línea es muy clara” y no para cruzarla. Otra manifestación está programada para Fort Lauderdale. Los organizadores le dijeron a CBS Miami Tenían cientos de personas registradas para el evento.

Los gobernadores también instaron a la calma.

En las redes sociales, el gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, un demócrata, pidió protestas pacíficas durante el fin de semana, para garantizar que Trump no envíe militares al estado.

“Donald Trump quiere poder decir que no podemos manejar nuestra propia seguridad pública en el estado de Washington”, dijo Ferguson.

Múltiples manifestaciones son planeado para Maryland. El gobernador demócrata Wes Moore dijo que múltiples departamentos y agencias han “estado monitoreando cuidadosamente” los próximos eventos y que “la seguridad es nuestra más alta prioridad”.

“La capacidad de hablar y reunir libremente es una piedra angular de la democracia estadounidense, y una de nuestras mayores reliquias como estado y nación”, dijo Moore, y agregó que Maryland es “un estado que protegerá los derechos de las personas y también defenderá la ley”.

En un comunicado el viernes, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, una demócrata, instó a “los manifestantes a permanecer pacíficos y tranquilos mientras ejercen su derecho de la Primera Enmienda a hacer oír sus voces”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, demócrata, dijo que su administración y la policía estatal están trabajando con la policía en Filadelfia antes de lo que los organizadores estiman que podría ser una multitud que se acerca a 100,000 personas.

El principal fiscal de Filadelfia, el fiscal de distrito Larry Krasner, advirtió que cualquiera que venga a Filadelfia para romper la ley o los agentes de inmigración que excedan su autoridad enfrentarán el arresto. Invocó al líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. como guía para los manifestantes.

“Si estás haciendo lo que Martin Luther King habría hecho, estarás bien”, dijo Krasner a una conferencia de prensa.

El organizador de protesta Dani Negrete le dijo a CBS Filadelfia que “la prioridad número uno es asegurarse de que todos estos eventos” estén “bien organizados y pacíficos”.

“Nos hemos asegurado de que todos nuestros asistentes y organizadores sepan por qué están aquí”, dijo Negrete. “Aquí en Filadelfia, vamos a tener un mensaje claro que suena en todo el mundo sobre la importancia de este momento y la importancia de ponerse de pie mientras nuestro derecho a hacerlo está bajo amenaza”.

Mientras tanto, una protesta en el noreste de Minneapolis fue cancelado después de las casas De dos legisladores en Minnesota, fueron atacados con disparos el sábado por la mañana.

Algunas agencias de aplicación de la ley anunciaron que estaban aumentando los esfuerzos para el fin de semana. En California, los soldados estatales estarán en “alerta táctica”, lo que significa que todos los días libres se cancelan para todos los oficiales.