El desfile militar de Trump marca el 250 cumpleaños del ejército en Washington, DC

Washington – El presidente Trump asistió a un desfile militar En Washington, DC, el sábado para celebrar el 250 aniversario del ejército, ya que también celebró su 79 cumpleaños.

El 250 cumpleaños del Gran Desfile y Celebración del Gran Militar del Ejército de EE. UU., Como se llama oficialmente, contó con miles de soldados, una variedad de tanques y otros vehículos militares, y docenas de aviones. Una gran multitud de espectadores se alinearon en la ruta del desfile a lo largo del centro comercial nacional para ver.

Trump y la primera dama Melania Trump caminaron en el escenario con la melodía del Jefe y un saludo de 21 cañones antes de que comenzara el desfile. El vicepresidente JD Vance, la segunda dama Usha Vance y el secretario de defensa Pete Hegseth también asistieron.

El presidente Trump y la primera dama Melania Trump asisten al desfile del 250 aniversario del ejército en Washington, DC, el 14 de junio de 2025. Mandel Ngan/AFP a través de Getty Images



Después del desfile, Trump defendió su decisión de celebrar la celebración y elogió al ejército como la “rama más antigua de la mayor fuerza de lucha jamás conocida por el hombre”.

“Todos los demás países celebran sus victorias”, dijo Trump. “Ya es hora de que Estados Unidos también lo haya hecho Estados Unidos”.

El desfile militar Comenzó a las 6 pm ET. (Había sido programado para las 6:30 p.m., pero los organizadores aumentaron la hora de inicio del sábado debido a las condiciones climáticas).

Miembros de la marcha militar sobre el Puente Memorial durante el desfile del 250 aniversario del Ejército de los EE. UU. En Washington, DC, el sábado 14 de junio de 2025. Allison Cena/EPA/Bloomberg a través de Getty Images



Miembros de la marcha militar durante el desfile del 250 aniversario del Ejército de EE. UU. En Washington, DC, el sábado 14 de junio de 2025. Eric Thayer/Bloomberg a través de Getty Images



Los miembros del Ejército de EE. UU. Conducen en un tanque Sherman participan en el desfile del 250 cumpleaños del ejército el 14 de junio de 2025 en Washington, DC. / Getty Images



Los espectadores observan cómo los helicópteros, incluido el avión CH-47 Chinnok, son volados como parte de un desfile militar para conmemorar el 250 cumpleaños del ejército de los EE. UU. En Washington, DC, 14 de junio de 2025. Evelyn Hockstein / Reuters



Los preparativos habían estado en marcha toda la semana en Washington, con tanques y otros equipos militares que llegaron y esgrima que subían en partes de la ciudad alrededor de la Casa Blanca y el centro comercial National.

¿Cuál es el propósito del desfile militar?

Los eventos del sábado tenían la intención de marcar el 250 cumpleaños del ejército. El Ejército de los EE. UU. Fue establecido el 14 de junio de 1775 por el Segundo Congreso Continental, poco más de un año antes de firmar la declaración de independencia. Se llamó por primera vez el Ejército Continental, y George Washington fue nombrado su primer comandante.

En términos más generales, el presidente declaró el sábado una celebración del país, destinada a reconocer los logros de Estados Unidos tanto en el campo de batalla como en él. Trump ha promocionado particularmente las victorias de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

“Creo que es hora de que celebremos un poco, ya sabes”, dijo el presidente el miércoles. “Hemos tenido muchas victorias. Hemos ganado dos guerras mundiales … Creo que es un momento para celebrar a nuestros militares”.

Equipo militar y soldados, por los números

Esto es lo que los funcionarios del Ejército dicen que esperan ver en el desfile:

Alrededor de 6.600 soldados

Seis tanques de Abrams M1A1

Dos tanques Sherman de la Segunda Guerra Mundial

Ocho helicópteros CH-47

16 uh-60 halcones negros

Cuatro aviones P-51 de la era de la Segunda Guerra Mundial

Los visitantes miran un tanque en exhibición por delante del desfile del 250 aniversario del Ejército en el National Mall, en Washington, DC. el 14 de junio de 2025. En medio de Farahi/AFP a través de Getty Images



Protestas celebradas el sábado

Los manifestantes mostraron su oposición al desfile militar y al propio Sr. Trump en ciudades al otro lado de el país.

Sindicatos laborales y activistas liberales destinados a contraprogramarse las festividades del día con Rallies de “no reyes” para protestar por lo que ven como la extralimitación del Sr. Trump en su papel de director ejecutivo.

Los organizadores no habían planeado importantes manifestaciones en DC, aunque algunos manifestantes se congregaron frente a la Casa Blanca.

“En lugar de permitir que este desfile de cumpleaños sea el centro de la gravedad, haremos acciones en cualquier otro lugar la historia de Estados Unidos ese día: personas que se unen en comunidades de todo el país para rechazar la política y la corrupción de los hombres fuertes”, dijeron en su sitio web. “Por esa razón, no Kings no organiza un evento en Washington, DC”

Reacción política del desfile militar del presidente

Los planes de desfile del presidente han sido criticados tanto por el costo como por la óptica. Como la administración y el Departamento de Eficiencia del Gobierno han estado promocionando sus esfuerzos para eliminar el desperdicio, el Ejército estiman el desfile y las festividades para celebrar un aniversario de la sucursal de servicios armados para costo entre $ 25 millones y $ 45 millones.

“Trump se está lanzando un desfile de cumpleaños de $ 30 millones solo para acariciar su propio ego”, la senadora demócrata Tammy Duckworth, un veterano que perdió ambas piernas en Irak, dijo en x la semana pasada.

Algunos piensan que los desfiles militares evocan los regímenes autoritarios. “Nunca ha sido un gran admirador de los soldados de ganso y grandes tanques y misiles rodando por la calle”, dijo el senador republicano Rand Paul de Kentucky a los periodistas esta semana. “Entonces, si me preguntas, no lo habría hecho”.

“Siempre fuimos diferentes a las imágenes que viste de la Unión Soviética y Corea del Norte”, agregó Paul. “Estábamos orgullosos de no ser eso. Y no lo hago, no estoy proponiendo que esa sea la imagen que la gente quiere proyectar, pero me preocupa la imagen que no es necesariamente la mejor imagen para mostrar”.

Los demócratas también han criticado al presidente por advertir a las personas que no participen en las protestas contra el desfile.

“Si hay algún manifestante que quieran salir, se encontrarán con una gran fuerza”, dijo el presidente a los periodistas en la Oficina Oval el martes.

El senador demócrata Chris Coons de Delaware calificó el mensaje del presidente como una “táctica autoritaria”.

“No estaba hablando de personas que estaban involucradas en la violencia”, dijo Murphy sobre los comentarios del Sr. Trump en una entrevista con podcaster Joe Gallina. “No estaba hablando de personas que estaban causando daños a la propiedad en DC, solo dijo que cualquiera que salga a protestar por mi desfile militar será tratado aproximadamente. Esa es una táctica autoritaria”.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el miércoles que “el presidente apoya absolutamente las protestas pacíficas”.

“Él apoya la Primera Enmienda. Apoya el derecho de los estadounidenses a que se escuchen sus voces”, continuó. “No apoya la violencia de ningún tipo. No apoya a agredir a los agentes de la ley que simplemente están tratando de hacer su trabajo”.

¿Cuál es el horario?

8:15 am – Corona de coronas en el cementerio Nacional de Arlington

9:30 am-12: 30 pm – Competencia de acondicionamiento físico y ceremonia de premiación en el National Mall

11 am-6 pm – Festival de cumpleaños del ejército en el centro comercial nacional

6 pm-7 pm – Desfile del 250 cumpleaños del ejército de los EE. UU.

9:45 pm – fuegos artificiales en el centro comercial nacional

Aquí está la ruta del desfile

El ruta de desfile Corre a lo largo de Constitution Avenue en Washington, DC, paralelo al centro comercial nacional. Comienza en 23rd Street NW, cerca del Lincoln Memorial, antes de continuar por el centro comercial pasando la Casa Blanca y el Monumento a Washington. Concluye en 15th Street NW. El desfile comienza a las 6 p.m. y debe correr durante aproximadamente una hora.

El desfile y otras festividades significan que el tráfico se cerrará o se restringirá en grandes franjas del centro de Washington. Se alienta a los visitantes a tomar el transporte público o caminar, en lugar de conducir.

Eleanor Watson contribuyó a este informe.

Más de CBS News