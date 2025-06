La investigación de sextortion de 3 años de Buffalo a Ghana a DC revela una tendencia creciente

Las imágenes de la cámara de vigilancia desde el vestíbulo de un edificio por la calle del Capitolio de los Estados Unidos proporcionaron un descanso en la búsqueda de tres años de la persona que estaba extorsionando a un joven de Buffalo, Nueva York.

Cross Cole, un ciudadano de 21 años de Ghana, vinculado a una estadía de 2022 en una propiedad de alquiler en Washington, DC, fue acusado la semana pasada por el esquema de sextortion.

El arresto de Cole es parte de una ola creciente de tal casos Nationwide e ilustra la naturaleza complicada e internacional de estos ataques.

Sextortaciónen el que los esquemas amenazan con publicar fotos ilícitas de víctimas a menos que las víctimas las paguen, ha aumentado en todo el país.

Una declaración jurada del FBI revisada por CBS News dijo que Cole había obtenido una foto desnuda de la víctima de años antes, cuando la víctima era menor de edad. Los fiscales también alegaron que Cole había accedido a una imagen desnuda del amigo de la víctima, mientras que el amigo también era menor de edad. La cuenta de correo electrónico de la víctima fue pirateada y la seguridad de su cuenta de redes sociales se vio comprometida, dijeron los fiscales federales.

“La víctima envió $ 200 a la cuenta de CashApp, pero canceló el pago después de hablar con su padre”, dijo Michael Digiacomo, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Nueva York, en un aviso público sobre el caso. “Luego continuó recibiendo múltiples mensajes de texto del mismo número de teléfono que hizo las amenazas”.

La declaración jurada revisada por CBS News dijo que los agentes finalmente rastrearon una dirección IP vinculada a Capitol Hill en Washington, DC, que había accedido a la cuenta de la víctima en octubre de 2022. Una imagen de la cámara de seguridad en la declaración jurada supuestamente muestra a Cole entrando en una instalación de alquiler de Airbnb en la dirección de Capitol Hill en octubre de 2022.

La declaración jurada dijo que la madre de Cole, que también es ciudadana de Ghana, había alquilado un espacio en el edificio a través de Airbnb ese mes. Un juez ha ordenado a Cole ser detenido, en espera de juicio. Su próxima audiencia judicial está programada para septiembre en el Tribunal Federal de Buffalo.

Los expertos en seguridad y los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley dijeron a CBS News que un número creciente de estos esquemas de sextion ciudadanos extranjeros Contra niños y adultos jóvenes en los registros del FBI estadounidense obtenidos por CBS News muestran un aumento de casi el 500% en los informes de sextortion desde 2019.

El FBI y los grupos de seguridad han estado tratando de crear conciencia sobre casos como los de Cole. Los objetivos son cada vez más jóvenes. Los expertos dicen que estas víctimas tienen menos probabilidades de informar los incidentes.

En algunos de los casos más recientes de los casos de sextortación, los esquemas atraen a los niños y adultos jóvenes a compartir fotos ilícitas fingiendo ser alguien que tenga aproximadamente la misma edad. En otros casos, incluido el descrito en los documentos de carga contra Cole, los sospechosos están acusados ​​de piratear las cuentas de las redes sociales de las víctimas para obtener las imágenes ilícitas.

“Estos casos son como algo que nunca antes habíamos visto”, dijo Lauren Coffen, directora de la División de Niños Explotados en el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

“Estamos acostumbrados a que las personas puedan comunicarse y participar y conversar con los niños por razones sexuales. Querían las imágenes, querían poder reunirse”, dijo Coffen a CBS News. “Ahora, quieren dinero. Y ese es un motivador totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver en la explotación”.

“La gente no tiene idea de cuán atacados son nuestros adolescentes en este momento”, dijo Pauline Stuart a CBS News.

El hijo de Stuart, Ryan Últimomurió por horas de suicidio después de que un esquema de sextortación fue amenazado contra él en 2022. El Departamento de Justicia dice que la muerte de Last mostró la omnipresencia de los delincuentes internacionales en los esquemas de sextortes. En un anuncio en mayo, el departamento dijo que cuatro hombres en Costa de Marfil habían sido arrestados por cargos penales relacionados con su presunto papel en un esquema de sextortación internacional que se dirigió a miles de víctimas, incluida la última.

“La triste realidad es que este no es un evento poco común”, dijo Digiacomo, cuya oficina está procesando el caso de Cole. Aunque no comentaría los detalles de la investigación de Cole, Digiacomo dijo que la omnipresización de los casos de sextortación es preocupante y en gran medida no reconocido por algunos padres.

“A menudo en estos casos, hay víctimas muy jóvenes”, dijo Digiacomo a CBS News, “los perpetradores dirán ‘solo envíame las fotos y te dejaré solo’. Y las víctimas piensan (enviar dinero) es la salida fácil o la única salida “.

Digiacomo y el Centro Nacional para los Niños Explotados faltantes le dijeron a CBS News que el componente internacional de las conspiraciones complica los esfuerzos para rastrear y detener a los sextORA.

Según la declaración jurada del FBI en el caso de Cole, los agentes conectaron una cuenta de iCloud a Cole que incluía una nota que incluía múltiples direcciones de correo electrónico de Yahoo y contraseñas.

