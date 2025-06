Los agentes de ICE arrestan a Brad Lander en el Tribunal de Inmigración de Nueva York

“¿Tiene una orden judicial? ¿Tiene una orden judicial? ¿Puedo ver la orden judicial? ¿Puedo ver la orden? Dejaré ir cuando me muestre la orden judicial. ¿Dónde está? ¿Dónde está la orden?” “Da un paso atrás. Da un paso atrás, retrocede”. “No tienes autoridad para arrestar a los ciudadanos estadounidenses. No tienes la autoridad para arrestar a los ciudadanos estadounidenses. No tienes, no estoy obstruyendo. Estoy parado aquí en el pasillo. Pedí ver la orden judicial. No tienes la autoridad para detener a los ciudadanos estadounidenses que piden una orden judicial”.