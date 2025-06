Brad Lander, Contralor de Nueva York y candidato a la alcaldía, arrestado por agentes de hielo

Contralor de la ciudad de Nueva York y Candidato a la alcaldía demócrata Brad Lander fue arrestado el martes por agentes enmascarados de inmigración y aduana de la aduana en el Tribunal Federal de Inmigración en el Bajo Manhattan.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos dijo que Lander fue arrestado por agredir a la policía y Impediendo a un oficial federal.

Lander fue liberado varias horas después. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que se retiraron los cargos en su contra.

La oficina de Lander dijo que los agentes de ICE lo detuvieron mientras observaba a los tribunales. Él ha estado asistiendo a audiencias de inmigración durante las últimas semanas para observar y, por su propia cuenta, ayudar a escoltar a las personas fuera de la corte para que no sean arrestados por ICE.

“Mientras escoltaba a un acusado fuera del tribunal de inmigración en 26 Federal Plaza, Brad fue tomado por agentes enmascarados y detenido por ICE”, dijo Dora Pekec, portavoz de la campaña de Lander, en un comunicado.

El video del juzgado filmado por un miembro del personal de Lander mostró que Lander fue colocado en las esposas. Se escuchaba un aterrizaje furioso que le decía a los agentes que no tenían derecho a esposarlo.

“No tiene la autoridad para arrestar a los ciudadanos estadounidenses que piden una orden judicial”, se le podría escuchar decir durante su arresto.

“Nuestros heroicos agentes de la ley del hielo enfrentan un aumento del 413% en los asaltos contra ellos: es incorrecto que los políticos que buscan un cargo más alto socavan la seguridad de la aplicación de la ley para obtener un momento viral. Nadie está por encima de la ley, y si pondrá una mano sobre un agente de la ley, se enfrentará a consecuencias”, dijo el portavoz de DHS, Tricia McLaughlin.

Un portavoz del Distrito Sur de Nueva York dijo que continúa investigando el incidente.

“La seguridad de los procedimientos oficiales, los funcionarios del gobierno, los agentes de la ley y todos los miembros del público que participan en ellos es un foco central de nuestra oficina”, dijo el portavoz.

Según la ley federal, los asaltos a la aplicación de la ley u otros funcionarios públicos, la destrucción de la propiedad y la obstrucción de los procedimientos oficiales están prohibidos.

Lander habla después del arresto

“Estoy feliz de informar que estoy bien. Perdí un botón”, Lander bromeó después de ser liberado. “Pero voy a dormir en mi cama esta noche, a salvo con mi familia. Estoy agradecido de saber que los cargos no se están trayendo. Pero si lo están, tengo un abogado. No tengo que preocuparme por mis derechos de debido proceso. En ese ascensor, me separé de alguien llamado Edgardo, quien acabo de conocer un par de minutos antes. Edgardo. despojado de sus derechos de debido proceso por parte de un gobierno y un juez que le debe una audiencia de miedo creíble antes de que lo deporten, y sin embargo, he decidido despojar a personas como Edgardo.

Lander dijo que ha acompañado a cuatro familias de audiencias anteriores “todos los cuales temían que los serían detenidos por agentes de hielo”.

Ali Bauman de CBS News New York le preguntó más tarde a Lander por qué cree que fue arrestado.

“Donald Trump viene a la ciudad de Nueva York. Viene para nuestros vecinos de inmigración, tratando de aumentar el miedo. Así es como funciona el autoritarismo que funciona”, dijo Lander.

El arresto de Lander siguió El arresto del senador de California Alex Padilla en una conferencia de prensa de seguridad nacional la semana pasada, y El arresto del alcalde de Newark Ras Baraka fuera de una instalación de hielo el mes pasado.

Bauman le preguntó a Lander qué mensaje se envía cuando las personas ven que los políticos son arrestados.

“[Attorney General] Pam Bondi ha dejado en claro lo que están haciendo. Van tras los líderes de las ciudades democráticas con la intención política de provocar conflictos “, dijo Lander.

“Este es un día de perdón”

Hochul habló después de que Lander fue liberado.

“Este es un día lamentable para Nueva York y nuestro país”, dijo Hochul. “El video es impactante. Sabía que necesitaba venir aquí de inmediato [to] Verifique el paradero y haga lo que pueda para intervenir “.

Hochul continuó diciendo: “Somos un país mejor que este. Un país mucho mejor de lo que estamos experimentando. Esto es Nueva York. Esta es Nueva York, una tierra de inmigrantes. Estamos orgullosos de ellos. Mientras estaba parado en el pasillo de arriba en el piso del Noveno piso esperando a conocer el paradero de mi amigo, casi todos los que habme que habían hablado allí en seguridad y de lo contrario vienen de otros países inmigrantes.

“Hoy no debería ser sobre Brad Lander. Se trata de asegurarse de que todos los neoyorquinos, independientemente de su estado de documentación, se sientan lo suficientemente seguros como para usar los recursos públicos, como marcar el 911, enviar a sus hijos a la escuela, ir al hospital o asistir a apariciones en la corte, y no esconderse en las sombras”, dijo un portavoz del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

“Ice deteniendo a Brad Lander por hacer preguntas es un sorprendente abuso de poder y una amenaza para nuestra democracia. Alimentar a un funcionario público, el Contralor debidamente elegido de la Ciudad de Nueva York, porque hacer preguntas es una intimidación peligrosa y muestra un desprecio desenfrenado por la voluntad de la gente de Nueva York. Envía un mensaje de inyección. castigado “, dijo la directora ejecutiva de ACLU de Nueva York, Donna Lieberman. “Todos los funcionarios electos y candidatos para el cargo deben condenar este arresto en los términos más fuertes y defender a los neoyorquinos”.

“Esta es una abominación. La violencia que usted es testigo de un funcionario de la ciudad sentado que simplemente está parado para dar testimonio [to] Lo que le está sucediendo a otros humanos, esa violencia que le viste experimentar, solo imagina lo que hacen a las personas que son menos conocidas “, dijo el concejal de la ciudad de Nueva York, Alex Avilés.

“Lo que vi hoy no era el estado de derecho”, dice la esposa de Lander

La esposa de Lander, Meg Barnette, Realizó una conferencia de prensa fuera del juzgadodiciendo que ella estaba con él cuando fue arrestado.

“Me uní a él hoy, porque esta es la tercera vez que ha hecho la corte de la corte aquí, y me han conmovido y horrorizado y encontré que sus historias son muy convincentes, y quería estar aquí con él para presenciar para mí”, dijo Barnette. “Lo que vi fue impactante e inaceptable y no de acuerdo: soy un abogado. No he practicado la ley en mucho tiempo, pero sé que lo que vi hoy no era el estado de derecho. Ese no era el debido proceso, y la forma en que las personas son tratadas es absolutamente inaceptable en esta ciudad y este país”.

Ella le dijo a los periodistas Lander y otros defensores habían pedido repetidamente ver la orden judicial y los motivos para la deportación y estaban vinculando armas con la persona en cuestión.

“Estamos rodeando al individuo, bloqueando los brazos. Preguntamos, yo era parte del grupo, y preguntamos numerosas veces la orden, por sus nombres, por sus números de insignia. No estaba claro de qué agencia eran, están en uniforme, en muchos casos, con una máscara sobre el puente de su nariz”, dijo Barnette. “Así que Brad, supongo, decía: ‘Soy ciudadano estadounidense, te pido la orden judicial, no tienes motivos para arrestarme'”.

Barnette le dijo a CBS News New York Lander fue arrestado mientras caminaba con armas vinculadas con el individuo que había sido objeto de la audiencia del Tribunal de Inmigración.

Lander ha estado yendo al Tribunal de Inmigración en ocasiones separadas durante varias semanas después de que varios inmigrantes indocumentados, incluido un estudiante de la escuela secundaria de Bronx llamado Dylan, fueron arrestados por agentes de hielo enmascarados después de que se presenten a audiencias de rutina.

Barnette lo llamó “impactante e inaceptable”.

El abogado público Jumaane Williams se unió a la conferencia de prensa y dijo: “Gracias a Brad Lander”.

“A veces, todo el poder que tenemos es estar presente y presenciar lo que está sucediendo. Y todos de cualquier carácter moral, cualquier conciencia moral agradecerá a Brad Lander por ser ese testigo y usar lo que pudo donde estaba con lo que tenía que tratar de ayudar a alguien”, dijo Williams. “Lo que está sucediendo en este país, lo que está sucediendo en ese edificio es simplemente inaceptable”.

El rabino de Lander también estaba en el tribunal como observador y habló durante la conferencia de prensa.

“Comparto la opinión del abogado público de que nunca he estado tan orgulloso de él como lo estoy hoy, y lo conozco en muchas situaciones”, dijo el rabino Ellen Lippmann. “Nunca me ha avergonzado ser estadounidense o neoyorquino como siento hoy, excepto por el levantamiento de todos los increíbles neoyorquinos que representan lo bueno y lo verdadero y el derecho en esta ciudad”.

Lo que defiende está sucediendo en el tribunal de inmigración

Barnette describió al ver múltiples casos en los que se le dice a la persona que su caso es desestimado y que tiene 30 días para apelar, pero dijo que los agentes los esperaban en el pasillo.

“Lo que vi sucedió, repetidamente, allí y lo que entiendo de otras historias ha seguido sucediendo es que estas personas tienen casos de asilo pendientes, se les dice: ‘Su caso es desestimado’. Eso suena como una buena noticia. “Y los agentes de hielo están alineando el pasillo, y eso no se explica a las personas”.

“Están secuestrando a nuestros vecinos de la calle. Los están engañando, les están engañando a decirles que vengan aquí y algo bueno sucederá. Y cuando escuchan las noticias de la corte, creen que algo bueno ha sucedido. Y luego se enfrentan a personas en fatigas, con máscaras en sus rostros, y se les tomó, sin haber sido sin haber sucedido, lo que sucedió legal y lo que se enfrenta a Williams,” agregó Williams. “Eso es algo con lo que todos tenemos que enfrentarnos”.