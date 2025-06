Lea la decisión de la Corte Suprema sobre la atención transgénero para menores

26 Estados Unidos v. Skrmetti Sotomayor, J., Disidente de apoyo de postura para individuos transgénero. 13 personas transgénero, además, tienen una característica definitoria (incongruencia entre sexo e identidad de género) que claramente “no tiene relación con [the individual’s] ability to perform or contribute to society.”” Cleburne, 473 US, at 441. As a group, the class is no more “large, diverse, and amorphous,”” ante, at 4 (opinion of BARRETT, J.); ante, at 14 (ALITO, J., concurring in part and concurring in judgment), than most races or ethnic groups, many of which similarly include individuals with “a huge variety”” of identities and experiences, Ante, a los 5 (Opinión de Barrett, J.). (No todas las minorías raciales, étnicas o religiosas, por ejemplo, “llevar una insignia obvia” de su membresía en la clase desvanada “. En 611–613, además, la clase carece del poder político para reivindicar sus intereses antes de las legislaciones y agentes ejecutivos que los señalan activamente para el tratamiento discriminatorio. Ver Lyng v. Castillo, 477 US 635, 638 (1986). Al negarse a decir lo tanto, el tribunal hoy hace que los estadounidenses transgénero son doblemente vulnerables a la discriminación sancionada por el estado. 13 Ver Orden, Estados Unidos v. Shilling, No. 24a1030 (2025); Véase también a las mujeres defendidas del extremismo de la ideología de género y la restauración de la verdad biológica al Gobierno Federal, Exec. Orden No. 14168, 90 Fed. Reg. 8615 (2025). 14 Véase, por ejemplo, L. Noe-Bustamante, A. Gonzalez-Barrera, K. Edwards, L. Mora, y M. Hugo Lopez, midiendo la identidad racial de Latinos, Pew Research Center, https://www.pewresearch.org/race-and-ethnic- ity/2021/11/04/medir–Racial-identity-ididentity-ididentity-ididentity-O-O-Otity-O-Otity-O-Otity-O-Otity-O-Otity-O-Os (Destacando la gama de color de piel autoinformado entre las personas que se identifican como lahino). 15 Por supuesto, independientemente de si las personas transgénero constituyen una clase sospechosa, los tribunales deben eliminar cualquier ley que refleje el tipo de “prejuicio irracional” que este tribunal ha reconocido como una ilegítima