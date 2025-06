Trump dice que aún no hay decisión sobre que nos unamos a los ataques de Israel contra Irán, después de que Irán advierte que arriesgaría la “guerra total”

El presidente Trump dijo el miércoles que aún no había decidido si el ejército de los Estados Unidos se uniría a los ataques en curso de Israel contra Irán, y no creía que fuera demasiado tarde para llegar a un acuerdo con la República Islámica en su programa nuclear, aunque advirtió que era “muy tarde para hablar”.

“Puedo hacerlo, puede que no lo haga. Nadie sabe lo que voy a hacer”, dijo Trump a los periodistas cuando se le preguntó sobre que Estados Unidos participara en las huelgas en las instalaciones nucleares y militares de Irán.

El presidente dijo a los periodistas más tarde el miércoles en la Oficina Oval que, aunque algunos no quieren que Estados Unidos se involucren, “es posible que tengas que luchar por ellos para que no tengan nuclear”.

“Pero no hay forma de que puedas permitir, ya sea que tengas que pelear o no, puedes permitir que Irán tenga un arma nuclear, porque todo el mundo explotará”, dijo. “No voy a dejar que eso suceda”.

Irán ha preparado misiles y equipos para huelgas en las bases estadounidenses en la región si Estados Unidos se une a los esfuerzos de guerra de Israel contra Irán, según un alto funcionario de inteligencia de los Estados Unidos y un funcionario del Pentágono informó sobre el asunto.

Cuando se le preguntó si creía que era demasiado tarde para negociar un nuevo acuerdo para frenar el programa nuclear de Irán, que ha dejado en claro que quiere que el gobierno iraní abandone por completo, el Sr. Trump dijo: “Nada es demasiado tarde”.

Trump dijo que los iraníes habían buscado conversaciones y dijo que incluso habían sugerido enviar una delegación para discusiones en la Casa Blanca.

El presidente Trump habla con los periodistas mientras los trabajadores instalan un gran poste de bandera en el césped sur de la Casa Blanca en Washington, DC, 18 de junio de 2025. Brendan Smialowski/AFP/Getty



“Dije: ‘Es realmente tarde. ¿Sabes?’ Le dije: “Es muy tarde para hablar”, dijo el presidente, y agregó: “Hay una gran diferencia entre ahora y una semana”, antes de que Israel comenzara a marcar a Irán con ataques aéreos.

En publicación en las redes socialesLa misión de Irán ante las Naciones Unidas parecía responder directamente a los comentarios del Sr. Trump, diciendo: “Ningún funcionario iraní ha pedido que se arrastra a las puertas de la Casa Blanca”.

“Lo único más despreciable que sus mentiras es su amenaza cobarde de ‘eliminar’ al líder supremo de Irán”, dijo el Post. “Irán no negocia bajo coacción, no aceptará la paz bajo la coacción, y ciertamente no con un boiquero que ha sido aferrado a la relevancia. Irán responderá a cualquier amenaza con una contramunda y a cualquier acción con medidas recíprocas”.

Un funcionario iraní había advertido el miércoles temprano que cualquier intervención estadounidense en el conflicto con Israel arriesgaría la “guerra total”, ya que el intercambio de fuego sin precedentes con aviones de combate y misiles balísticos entraron en un sexto día.

Durante la noche, un fresco bombardeo de misiles israelíes atravesó los cielos de Teherán. La mayoría fueron sacados por IránLas defensas aéreas, pero el ejército israelí y la agencia de vigilancia nuclear de las Naciones Unidas dijeron que otro sitio vinculado al programa nuclear de Irán fue alcanzado.

Los misiles disparados desde Irán son vistos rayando sobre los cielos sobre Hebrón, en Cisjordania ocupada por Israel, el 18 de junio de 2025. Wisam Hashlamoun/Anadolu/Getty



En declaraciones a los periodistas el miércoles, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Effie DeFrin, dijo que la “operación extensa” durante la noche involucró a más de 50 aviones de combate desplegados para tres ondas de huelgas, durante las cuales “hemos alcanzado un sitio de producción de centrifugios que estuvieron destinados a que el régimen continúe el régimen continuar con su enriquecimiento de uranio.

La agencia internacional de energía atómica de la ONU dijo en un publicación en las redes sociales que tenía “información de que dos instalaciones de producción de centrífugas en Irán, el Taller de Tesa Karaj y el Centro de Investigación de Teherán, fueron golpeados,” y agregó que “Ambos sitios estaban previamente bajo el monitoreo y verificación del OIEA como parte del JCPOA”, el acuerdo nuclear internacional de Irán que Trump retiró los Estados Unidos de unilateralmente durante su primer período.

Irán tomó represalias con otra ola de misiles lanzados en Israel por la Guardia Revolucionaria Islámica del país. Las sirenas sonó en Israel para advertir que estaban en camino, pero los misiles fueron interceptados, con explosiones vistas en los cielos sobre Tel Aviv, Jerusalén y la Cisjordania ocupada.

El intercambio constante de fuego ha tomado un costo creciente en la vida humana. Las autoridades iraníes no han proporcionado actualizaciones desde que dijeron durante el fin de semana que más de 220 personas fueron asesinadas. Los activistas de derechos humanos con sede en los Estados Unidos en la organización de Irán, que se basa en una red de contactos en el país, dijeron el martes que había documentado al menos 452 muertes en Irán desde que Israel lanzó sus ataques, incluido 109 personal militar confirmado, 224 civiles y 119 personas que no pudo identificar de inmediato.

La guerra también ha provocado un éxodo de la capital de Irán, Teherán, con un video que muestra miles de vehículos en un punto final en las rutas de salida primaria. Esas frenéticas ofertas de escape fueron alimentadas por la advertencia directa de Trump a los aproximadamente 10 millones de habitantes de Teherán a principios de esta semana para “evacuar de inmediato”.

Si bien Israel ha podido infligir daños mucho mayores a Irán, no ha sido inmune al sufrimiento. Al menos 24 personas han sido asesinadas por misiles iraníes que pasan por las robustas defensas aéreas del país.

Bella Ashkinaze, de 90 años, y su esposo Chaim estaban dormidos en su edificio de apartamentos cerca de Tel Aviv el domingo cuando un misil iraní se estrelló contra su casa. Bella murió y fue enterrada esta semana en una despedida emocional. Su nieta Shani Boana le dijo a CBS News que sus abuelos eran demasiado frágiles para seguir yendo a sus refugios de bombas cada vez que sonreían las sirenas.

“Desearía poder retroceder el tiempo y llevarla a la habitación segura”, dijo. “La voy a extrañar mucho … pero todavía creo que debemos hacer lo que sea necesario para detener esa amenaza [from Iran]”

Israel ha aconsejado a sus ciudadanos que permanezcan cerca de los refugios de bombas, y la embajada de los Estados Unidos dijo que estaría cerrado desde el miércoles hasta al menos el sábado.

Irán advierte de “guerra total” si nos une a los ataques israelíes

“Creo que cualquier intervención estadounidense sería una receta para una guerra total en la región con muy, muy malas consecuencias para toda la comunidad internacional”, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo el miércoles al inglés de Al Jazeera, y agregó que no creía que la administración Trump pudiera dictar a Israel lo que podía y no podía hacer.

Ali Bahreini, embajador de Irán en Ginebra y un diplomático de alto nivel del país, dijo que Teherán “respondería firmemente” a lo que llamó la “agresión israelí en curso”, y advirtió que Irán haría lo mismo contra los Estados Unidos si las fuerzas estadounidenses se unan al conflicto.

En una declaración más tarde se emitió en la televisión estatal iraní, Líder Supremo ayatolá Khamenei Dijo que Estados Unidos “debería saber que cualquier intervención militar sin duda dará como resultado un daño irreparable”.

“Aquellos que conocen la historia de Irán saben que los iraníes no responden bien al lenguaje de las amenazas”, dijo Khamenei, y agregó que Irán “nunca se rendirá”.

También dijo que Israel había cometido un “gran error”, por el que el país sería “castigado”.

Los hombres iraníes sostienen las banderas del Hezbolá del Líbano y de Irán, junto con un retrato del líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, durante un concentración para condenar los ataques israelíes contra Irán, en el centro de Teherán, el 14 de junio de 2025. Morteza Nikoubazl/Nurphoto/Getty



Los mensajes desafiantes se produjeron después de que el presidente Trump emitió una severa advertencia el martes, exigiendo una “rendición incondicional” de los gobernantes clericales de Irán.

Cuando se le preguntó el miércoles en la Casa Blanca lo que quiso decir con esas dos palabras, el Sr. Trump dijo: “Muy simple, rendición incondicional. Eso significa que lo he tenido. Lo he tenido. No me doy por vencido. Luego. Luego, explotamos todas las cosas nucleares que está en todo el lugar allí. Tenían malas intenciones. Usted sabe, durante 40 años, han dicho, de muerte a América, muerte a Israel, a cualquier otra persona que no les gustaba. matones más “.

Trump había amenazado al líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, directamente el martes, diciendo que Estados Unidos sabía dónde estaba pero que aún no lo mataría. Añadió: “Nuestra paciencia se lleva delgada”.

Khamenei, en su discurso del miércoles, calificó el ultimátum de Trump como “inaceptable”.

La administración Trump ha insistido desde que Israel lanzó sus primeros ataques a Irán de que el ejército estadounidense no está participando directamente en los ataques. Pero cinco fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron a CBS News el martes que Trump está ahora considerando unirse las huelgas, incluidos los posibles ataques contra los secretos de Irán Enriquecimiento nuclear de Fordo instalación. El sitio está enterrado profundamente debajo de una montaña, y se cree que Israel necesita aviones de combate estadounidenses para atacar efectivamente las instalaciones.

Dos fuentes le dijeron a CBS News el miércoles que Israel no ha solicitado que Estados Unidos se uniera a su esfuerzo en Irán militarmente. Dijeron que la decisión era que el Sr. Trump tomara con sus asesores, y que Israel tiene sus propios planes y siente que es capaz de proceder solo.

Existe un desacuerdo entre los asesores cercanos del Sr. Trump sobre tomar medidas directas junto con Israel, dijeron el martes las fuentes de CBS News, pero el ejército estadounidense ha enviado aviones de combate adicionales desde sus bases de origen a Europa, que los analistas creen que podrían prepararse para un papel más importante en el Medio Oriente.

La red asociada de CBS News BBC News dijo el martes que su propio análisis de los datos de seguimiento de vuelos había verificado al menos 30 aviones militares estadounidenses que volaban desde bases en los Estados Unidos a Europa durante los tres días anteriores, todos los aviones petroleros solían volver a combinar los aviones y los bombarderos de combate. Los datos del sitio web de seguimiento de FlighTradar24 mostraron al menos siete de los aviones, todos los Stratotankers de KC -135, se habían detenido en las bases estadounidenses en España, Escocia e Inglaterra.

Justin Bronk, analista senior en el grupo de expertos del Royal United Services Institute (RUSI) en Londres, dijo a la BBC que los despliegues eran “muy sugerentes” de planes de contingencia militar estadounidense para “apoyar las operaciones de combate intensivas” en el Medio Oriente en los próximos días.

James Laporta contribuyó a este informe.

