La Corte Suprema defiende la ley de Tennessee que restringe la atención de género para menores transgénero

Washington – La Corte Suprema confirmó el miércoles una ley de Tennessee que restringe el acceso a la atención que afirma el género Para los menores que experimentan disforia de género, una decisión que probablemente tenga amplias implicaciones para el acceso a tratamientos médicos para jóvenes transgénero en la mitad del país.

En el caso de nosotros v. Skrmetti, el Tribunal Superior gobernó 6-3 Para rechazar el desafío presentado por la administración Biden, tres familias y un médico que había argumentado que la ley de Tennessee violó la constitución de la igualdad de protección bajo la ley. El Tribunal concluyó que la medida del estado, que se conoce como SB1 y se promulgó en 2023, no se enfrenta a la 14ª Enmienda.

“Nuestro papel no es ‘juzgar la sabiduría, la justicia o la lógica’ de la ley que tenemos ante nosotros, sino solo para garantizar que no viole la garantía de igualdad de protección de la Decimocuarta Enmienda. Habiendo concluido que no lo hace, dejamos preguntas sobre su política a la gente, sus representantes elegidos y el proceso democrático”, escribió John Roberts.

La mayoría del tribunal determinó que la ley de Tennessee no está sujeta a un nivel elevado de revisión judicial y satisface el estándar más deferente, conocido como base racional.

“Se nos pide que decidamos si SB1 está sujeto a un escrutinio elevado bajo la cláusula de igual protección”, escribió Roberts. “Sostenemos que no lo es. SB1 no clasifica en las bases que justifican una revisión elevada”.

Los tres jueces liberales, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, estaban en disidencia. Sotomayor leyó su opinión desde el banco, diciendo “En tristeza, disidencia”.

El tribunal, Sotomayor, escribió, “ofusca una clasificación de sexo que esté simple a cara de este estatuto, todo para evitar la mera posibilidad de que un tribunal diferente pueda reducir SB1, o prohibiciones de atención médica categórica como esta”.

Junto a Kagan y Jackson, continuó: “La voluntad del Tribunal de hacerlo aquí hace un daño irrevocable a la Cláusula de Igualdad de Protección e invita a las legislaturas a participar en discriminación al ocultar clasificaciones de sexo descaradas a la vista. También autoriza, sin pensar en un segundo daño a los niños transgénero y a los padres y familias que los aman”.

La ley de Tennessee

La ley de Tennessee prohíbe los tratamientos médicos como bloqueadores de la pubertad o terapia hormonal para adolescentes transgénero menores de 18 años. El estado es uno de los 25 leyes que buscan restringir el acceso a la atención que afirman el género para jóvenes diagnosticados con disforia de género.

El caso, US v. Skrmetti, marcó el primero en el que la Corte Suprema entró en el debate políticamente cargado sobre la atención médica para los jóvenes transgénero. Además de las prohibiciones estatales, el presidente Trump ha emitido órdenes ejecutivas que abordan lo que él llama “ideología de género”. Uno declara que es la política del gobierno federal reconocer “dos sexos, hombre y la mujer”, y el segundo amenaza la financiación federal para instituciones médicas que ofrecen atención que afirma el género a los jóvenes menores de 18 años.

Las propuestas de la Sr. Trump están siendo impugnado en los tribunales federales.

Conocida como SB1, la ley de Tennessee evita que los proveedores de atención médica administren bloqueadores de pubertad o terapia hormonal si están destinados a permitir que “un menor se identifique o viviera como una supuesta identidad inconsistente con el sexo del menor”. El estado había argumentado que tiene un “interés convincente en alentar a los menores a apreciar su sexo, particularmente a medida que se someten a la pubertad”, y en prohibir los tratamientos que “podrían alentar a los menores a ser desdeñados con su sexo”.

Poco antes de que la ley entrara en vigencia, tres familias con niños transgénero y un médico que proporciona los tratamientos a pacientes con disforia de género impugnaron la prohibición en el tribunal federal, argumentando que es inconstitucional. La administración Biden intervino en el caso.

Un tribunal de distrito federal bloqueó la ley, descubriendo que discrimina en función del estado de sexo y transgénero. Un panel dividido de jueces en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 6º Circuito revocó esa decisión y permitió que la prohibición de Tennessee surtiera efecto mientras continuaban los procedimientos legales.

El Tribunal de Apelaciones evaluó la ley bajo la revisión de Básis Racional, el más deferencial de los niveles del escrutinio judicial. Pero la administración Biden y las familias habían argumentado que la prohibición de Tennessee debería estar sujeta a un nivel de revisión más estricto, conocido como escrutinio elevado, porque dibuja líneas basadas en el sexo y discrimina en función del estado transgénero.

Pero Tennessee había argumentado que el estado tiene como objetivo proteger a los jóvenes de las consecuencias de los tratamientos médicos, lo que dijo que son riesgosos y no probados. El estado dijo que estaba estableciendo límites basados ​​en la edad y el uso en la atención médica y ejerciendo su autoridad para regular la medicina.

El acceso a la atención que afirma el género se ha convertido en un punto de inflamación en las guerras culturales, como lo han promulgado la mitad de los estados en los últimos años que limitan las leyes que limitan la disponibilidad de las intervenciones médicas. Muchos de esos mismos estados también han medidas promulgadas Prohibir a los atletas transgénero competir en deportes femeninos.

“El fallo histórico de hoy en día de la Corte Suprema es una victoria para nuestra Constitución, el estado de derecho y el sentido común. Los representantes elegidos tienen el derecho y la obligación de proteger a los niños de ser víctimas de la mutilación química y quirúrgica irreversible”, dijo Liz Huston, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. “El presidente Trump continuará hablando y tome medidas para proteger a los niños estadounidenses inocentes de estos procedimientos bárbara que se basan en la ciencia basura”.

La Fiscal General Pam Bondi animó la decisión de la Corte Suprema, que según ella permite a los estados proteger a los niños.

“Este Departamento de Justicia continuará su lucha para proteger a los niños y los derechos de los padres de Estados Unidos. Animo a otros estados a seguir el ejemplo de Tennessee y promulgar una legislación similar para proteger a nuestros hijos”, dijo en un comunicado compartido en las redes sociales.

La decisión del tribunal

La mayoría conservadora de la Corte Suprema encontró que la ley de Tennessee clasifica sobre la base de la edad y el uso médico, ya que los tratamientos como bloqueadores de pubertad y hormonas pueden administrarse para tratar ciertas afecciones, pero no la disforia de género, el trastorno de identidad de género o la incongruencia de género.

Las clasificaciones que se activan en la edad o el uso médico están sujetas solo a la revisión de bases racionales, el nivel menos exigente de revisión judicial, dijo.

“Según SB1, no se puede administrar a los bloqueadores de la pubertad o hormonas para tratar la disforia de género, el trastorno de identidad de género o la incongruencia de género; los menores de cualquier sexo pueden administrarse bloqueadores de pubertad o hormonas para otros fines”, escribió Roberts.

La mayoría dijo que Tennessee tenía “razones plausibles” para restringir el acceso a la atención que afirma el género que puso fin a su investigación sobre la constitucionalidad de la ley, a saber, las preocupaciones sobre los riesgos para la salud. Los jueces dijeron que no adivinarían a la legislatura sobre las líneas que la prohibición dibuja.

“Los desarrollos recientes solo subrayan la necesidad de flexibilidad legislativa en esta área”, escribió Roberts, señalando un informe del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra que evaluó la evidencia con respecto al uso de los bloqueadores de la pubertad y las hormonas y lo caracterizó como “notablemente débil”.

“Este caso lleva consigo el peso de feroces debates científicos y políticos sobre la seguridad, la eficacia y la propiedad de los tratamientos médicos en un campo en evolución”, escribió. “Las voces en estos debates plantean preocupaciones sinceras; las implicaciones para todos son profundas. La cláusula de igualdad de protección no resuelve estos desacuerdos. Tampoco nos da una licencia para decidirlas como vemos mejor”.

Roberts concluyó que el papel del Tribunal es solo garantizar que la ley no viole la garantía de la constitución de igualdad de protección.

Los jueces Clarence Thomas, Amy Coney Barrett y Samuel Alito emitieron opiniones concurrentes separadas para expresar sus puntos de vista sobre el caso.

Thomas dijo que la disputa sirve como un recordatorio de que el pueblo estadounidense y sus funcionarios electos pueden estar en desacuerdo con expertos en cuestiones de “preguntas médicas controvertidas”, y los tribunales no deben sentarse como una “super-legislatura”.

“El debate en curso sobre la eficacia de los tratamientos de transición sexual para niños confirma que las autoridades médicas y reguladoras no tienen una mente sobre los riesgos y beneficios de los tratamientos”, escribió. “Estas condiciones ilustran por qué los estados pueden ser escépticos de los grupos o abogan por afirmar que el consenso de expertos respalda su posición y por qué los tribunales deben ejercer restricción al revisar las decisiones de las legislaturas estatales en esta área”.

Mientras tanto, Barrett escribió que la cuestión de cómo regular una condición médica como la disforia de género implica juicios de política que las legislaturas, no los tribunales, están mejor posicionadas para hacer. Señaló que el estado transgénero implica otras áreas que han sido objeto de regulación por parte de los estados, incluido el acceso a baños y elegibilidad de los atletas transgénero para los equipos deportivos. Si esas leyes están sujetas a un nivel de escrutinio más estricto, los tribunales se verán obligados a analizar esas opciones legislativas, advirtió.

“Pero las legislaturas tienen muchas razones válidas para hacer políticas en estas áreas, y mientras un estatuto sea un medio racional para perseguir un fin legítimo, la cláusula de igual protección está satisfecha”, escribió en una opinión concurrente unida por Thomas.

La disidencia

En su disidencia, Sotomayor escribió que la ley de Tennessee discrimina a los adolescentes transgénero y afecta la disponibilidad de medicamentos en el sexo del paciente. Al someter la ley a la revisión de la base racional, Sotomayor acusó a la mayoría de “retirarse de una revisión judicial significativa exactamente dónde es más importante” y abandonar “niños transgénero y sus familias a caprichos políticos”.

Ella dijo que el tribunal inferior debería haber evaluado la ley bajo un escrutinio intermedio porque dibuja líneas sobre la base del sexo y acusó a la mayoría de las obligaciones de analizar más de cerca la prohibición.

Sotomayor argumentó que existe un historial de discriminación contra las personas transgénero en la atención médica, el empleo y la vivienda, y señaló las recientes directivas del Sr. Trump como evidencia, a saber, su prohibición militar transgénero, que la Corte Suprema permitido entrar en vigencia Por ahora, y la orden ejecutiva que busca garantizar que los dólares de las subvenciones federales no promuevan lo que él llama “ideología de género”.

Acusó a la mayoría de las que hicieron “estadounidenses transgénero doblemente vulnerables a la discriminación sancionada por el estado”, y dijo que el Tribunal Superior podría haber ordenado al sexto circuito aplicar el estándar de revisión más estricto sin vadear en debates científicos y políticos sobre la seguridad de los tratamientos médicos para los menores que experimentan disforia de género.

“Sin embargo, la mayoría se niega inexplicablemente a dar incluso el modesto paso de exigir a Tennessee que muestre su trabajo ante los tribunales inferiores”, escribió Sotomayor.

La ACLU y Lambda Legal, que representó a los adolescentes transgénero y sus familias, lamentó la decisión de la Corte Suprema como una pérdida para los jóvenes transgénero.

“El fallo de hoy es una pérdida devastadora para las personas transgénero, nuestras familias y todos los que se preocupan por la constitución”, dijo Chase Strangio, codirector del proyecto LGBTQ & VIH de la ACLU que participaron en argumentos ante el Tribunal Supremo. “Aunque este es un revés doloroso, no significa que las personas transgénero y nuestros aliados no tengan opciones para defender nuestra libertad, nuestra atención médica o nuestras vidas”.

