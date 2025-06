Biden spre “esfuerzos para borrar la historia”, y toma una oportunidad velada a Trump, en el evento de junio en la iglesia de Texas

Washington – El ex presidente Joe Biden criticó “esfuerzos continuos para borrar la historia” durante un Decimotercero Servicio de celebración en una histórica Iglesia Episcopal Metodista Africana en Galveston, Texas, y parecía disparar a su sucesor, el presidente Trump.

Participó en el servicio en la Iglesia Reedy Chapel AME, uno de los lugares donde una orden Anunciando el final de la esclavitud en Texas se leyó el 19 de junio de 1865, dos años después de que el presidente Abraham Lincoln emitiera la Proclamación de Emancipación, según la Iglesia. Biden llamó a Galveston “la ciudad donde sonó la libertad hace 160 años”.

El ex presidente Joe Biden habla durante un evento de junio en la Iglesia Reedy Chapel AME, el 19 de junio de 2025, en Galveston, Texas. David J. Phillip / AP



En 2021, Biden Firmado por ley Una medida que hizo el 19 de junio o junio, un feriado federal que conmemora el final de la esclavitud en los Estados Unidos llamó a la Ley del Día Nacional de Independencia de Juneteenth, el proyecto de ley pasó la casa con un apoyo abrumador y fue aprobado por un voto de voz unánime en el Senado. Juneteenth se convirtió en las primeras nuevas feriados federales de la nación desde que se estableció Martin Luther King Jr. Day en 1983.

Biden habló sobre su historia temprana en política y relató su papel en hacer de Juneteenth un feriado federal, diciendo: “Los eventos de Juneteenth son de importancia monumental para la historia de Estados Unidos”.

“Todavía hoy, algunos me dicen y a ti que esto no merece ser un feriado federal. No quieren recordar … la mancha moral de la esclavitud”, dijo.

Biden también reprendió a lo que él se refirió como “esfuerzos continuos para borrar la historia de nuestros libros de texto y nuestras aulas”.

En al menos dos momentos, Biden parecía hacer referencia al Sr. Trump, aunque no por su nombre. Al hablar sobre los intentos de borrar la historia, hizo referencia a “este tipo” antes de darse la señal de la cruz, provocando risas de la audiencia.

En otro momento, Biden señaló los esfuerzos durante su administración para cambiar el nombre de bases militares que llevan el nombre de oficiales militares confederados, un proceso ordenado por el Congreso.

“¿Qué estamos haciendo ahora? Restaurando esos nombres”, dijo Biden, refiriéndose al impulso de la administración Trump para restaurar los viejos nombres de las bases militares. Las bases ahora se dedican después de veteranos militares no confederados que comparten el mismo apellido que los homónimos confederados originales de las instalaciones.

“La oscuridad puede esconder mucho pero no puede borrar nada”, dijo el ex presidente.

Varios oradores reconocieron a Biden durante el servicio del jueves, incluido el alcalde de Galveston, Craig Brown, quien le presentó a Biden una placa que señaló su papel en hacer de JuneteThent unas vacaciones nacionales.

“Todavía considero a nuestro invitado especial, el presidente Joe Biden, como mi presidente”, dijo Brown a aplausos.

El Sr. Trump, que ha reconocido a Juneteenth en años anteriores, dijo jueves temprano Estados Unidos tiene “demasiadas vacaciones no laborales”.

