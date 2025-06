El tribunal de apelaciones extiende la orden que permite a Trump desplegar la Guardia Nacional a LA

Washington – Un tribunal federal de apelaciones extendió el jueves su bloqueo de la orden de un juez que ordenó al presidente Trump que devolviera el control de la Guardia Nacional de California al gobernador Gavin Newsom.

El orden unánime De un panel de tres jueces para el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 9º Circuito es una victoria para el Presidente y permite el despliegue continuo de aproximadamente 4,000 tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles, donde han estado protegiendo la propiedad federal y los agentes de inmigración de los Estados Unidos durante las operaciones de aplicación.

Trump invocó una ley conocida como Título 10 Llamar al guardia al servicio federal a principios de este mes en respuesta a manifestaciones contra las redadas de inmigración realizadas en Los Ángeles. Desde entonces, un total de aproximadamente 4,100 tropas de la Guardia Nacional y 700 marines estadounidenses de servicio activo se han desplegado en Los Ángeles.

Newsom, un demócrata, se opone al uso de tropas en la ciudad más grande de California y demandó al presidente Sobre su decisión de federalizar a la Guardia de California. Un juez federal, el juez de distrito estadounidense Charles Breyer, concluyó la semana pasada que Las acciones de la Sr. Trump fueron ilegales y excedió el alcance de su autoridad.

El juez bloqueó la administración de desplegar miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y ordenó al presidente que devolviera el control de las tropas a Newsom. Su decisión se aplicó solo al despliegue del Sr. Trump de la Guardia Nacional, y no a los Marines.

La administración Trump apeló rápidamente la decisión y ganó una estadía temporal de la orden de Breyer desde el 9º Circuito. Él celebró una audiencia el martes considerar una solicitud del Departamento de Justicia para detener la decisión del juez mientras el caso continúa.

El 9º Circuito juzga el jueves al Sr. Trump. Escribieron “es probable que el presidente ejerció legalmente su autoridad legal” para federalizar a la Guardia Nacional bajo el Título 10, lo que permite al Presidente llamar al Servicio Federal cada vez que “existe una rebelión o peligro de una rebelión”, o cuando el Presidente no puede “ejecutar las leyes” de los Estados Unidos “de los Estados Unidos”.

El panel de jueces, compuesto por dos nombrados de Trump y un designado de Biden, rechazó el argumento de la administración Trump de que los tribunales no tienen el poder de revisar si el presidente puede llamar al guardia. Pero dijeron que los jueces deben ser “altamente deferentes” para el presidente si decide que las tropas deben desplegarse, citando decisiones anteriores.

El tribunal dijo que los funcionarios de la administración “han presentado hechos para permitirnos concluir que el presidente tenía una base colorable para invocar” Título 10, señalando casos de manifestantes en Los Ángeles que interfieren con los agentes de inmigración.

El 9º Circuito también dijo que la administración Trump no necesitaba buscar el permiso de Newsom para llamar al guardia. El estado ha señalado una disposición del Título 10 que dice que las órdenes de federalizar a la Guardia deben ir “a través de los gobernadores”, pero el tribunal dijo que “no le da a los gobernadores ningún poder de veto”.

En una publicación de su plataforma social de verdad, Trump escribió el jueves por la noche: “¡Gran victoria en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sobre el poder central del presidente para llamar a la Guardia Nacional! Los jueces obviamente se dieron cuenta de que Gavin Newscum es incompetente y está mal preparado, pero esto es mucho más grande que Gavin, en todos los Estados Unidos, si nuestras ciudades y nuestra gente, necesitan protección, lo que les debe dar a los que se les debe dar a los que les deba hacer la policía y la policía. hecho.”

En su propia declaración, Newsom expresó su decepción con el fallo, diciendo: “El tribunal rechazó con razón la afirmación de Trump de que puede hacer lo que quiera con la Guardia Nacional y no tener que explicarse a un tribunal. El presidente no es un rey y no está por encima de la ley. Le avanzaremos con nuestro desafío al uso autoritario del presidente de los ciudadanos militares de los Estados Unidos”.

Trump alega “rebelión”, pero California llama despliegue de guardia “extraordinario”

El Departamento de Justicia argumentó que Trump invocó adecuadamente a las autoridades establecidas en el Título 10 cuando federalizó a las tropas de la Guardia Nacional en respuesta a las protestas en Los Ángeles. En su memorándum del 7 de junio desplegando miembros de la Guardia Nacional, Trump dijo que las protestas constituían una “forma de rebelión” contra los Estados Unidos.

El Departamento de Justicia argumentó además que los tribunales no tenían un papel que desempeñar en la revisión de la directiva del presidente, ya que la ley deja decisiones de si recurrir a la Guardia Nacional a discreción del Presidente. Los tribunales, los abogados de la administración dijeron, no deberían adivinar los juicios militares del comandante en jefe.

Durante los argumentos ante el 9º Circuito, Brett Shumate, un abogado del Departamento de Justicia, advirtió que la orden de Breyer, si se dejaba intacta, se arriesgaba a poner a los jueces federales “en un curso de colisión con el comandante en jefe” y pondría en riesgo “vidas y propiedades”.

Pero los funcionarios de California argumentaron que la administración Trump debería haber considerado más “medidas modestas” para sofocar las manifestaciones en Los Ángeles antes de dar el “paso extraordinario” de desplegar la Guardia Nacional.

Sam Harbourt, un procurador general adjunto del estado, advirtió que la presencia continua de tropas en las calles de California solo aumentaría las tensiones y el riesgo de violencia. Además, dijo que Trump no logró adherirse a los requisitos del Título 10 al no consultar con Newsom antes de llamar a los miembros de la Guardia Nacional de California.

En su memorando, Trump había ordenado al Secretario de Defensa Pete Hegseth que efectúe la federalización de la Guardia. El Secretario luego emitió memorandos al ayudante general de la Guardia Nacional de California para transferir la autoridad sobre la Guardia del Estado al Gobierno Federal.

Habían pasado 60 años desde que un presidente envió por última vez a la Guardia Nacional sin una solicitud del gobierno de un estado, según el Centro de Justicia de Brennan. El presidente Lyndon B. Johnson desplegó la guardia en Alabama en 1965 para proteger una marcha por los derechos de voto.

Trump dijo en su memorando que las protestas en Los Ángeles amenazaron la seguridad de un centro de detención federal de inmigración en la ciudad, así como en otras propiedades del gobierno. Las manifestaciones estalló A principios de este mes, en respuesta a las redadas de inmigración en Los Ángeles, realizadas como parte de la promesa del Sr. Trump de deportaciones masivas de personas en el país ilegalmente. Las protestas contra la represión de inmigración del presidente han extendido a otras ciudades.

La Sr. Trump tiene continuó dando un paso adelante La aplicación de la inmigración y anunciaron el domingo en las redes sociales que las autoridades federales de inmigración deberían “hacer todo en su poder para lograr el objetivo muy importante de entregar el programa de deportación masiva más grande de la historia”.

Dijo que las operaciones destinadas a detallar y deportar a los migrantes en el país se expandirán ilegalmente a las principales ciudades como Chicago y Nueva York, que están liderados por demócratas.

