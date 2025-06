Extracto de libros: “lejos de casa” de Lisa Murkowski

Libros de foro



Después de perder una primaria republicana en 2010, la senadora de Alaska, Lisa Murkowski, ortodoxia del Partido Bucking, se postuló para la reelección con una campaña por escrito, y ganó. Esa victoria, gracias a una coalición diversa de habitantes de Alaska, instruyó a su servicio como senadora en un Washington cada vez más partidista, escribe en sus nuevas memorias, "Lejos de casa: un senador de Alaska enfrenta el clima extremo de Washington, DC"

Introducción

Quiero ofrecer esperanza. Las herramientas tradicionales de la democracia estadounidense todavía funcionan. Escribí este libro para contar la historia de un senador de construcción de consenso, tierra en su casa, consciente de a quién sirve y honrando el proceso, que produjo resultados y ganó elecciones. Los capítulos por delante explican cómo sucedió esto. Comencé como presidente de la PTA de la escuela primaria de mis hijos. Ese liderazgo de la comunidad satisfactorio me animó hacia el cargo elegido por el estado antes de que me encontrara de repente catapultado a la etapa nacional y desafiado por responsabilidades abrumadoras. Mi historia tomó un giro importante y positivo en 2010, después de que perdí una elección primaria y los votantes mismos me convencieron de que mi servicio aún era importante y por qué. Una coalición diversa de Alaska me devolvió al Senado en una campaña de escritura, con el mandato de votar mi conciencia y mantener sus necesidades prácticas, no mi partido. Con su confianza, me convertí en un senador más autodirigido y más exitoso.

Las voces de los Alaska todavía me guían todos los días. Los habitantes de Alaska independientes se convirtieron en la parte más grande de mi coalición electoral, y me apoyaron para pensar por mí mismo, incluso si a veces no estaban de acuerdo con el resultado. Lo tomé en serio y seguí mi propio juicio sobre los votos, muchas veces contrarias al liderazgo del partido. Por ejemplo, a medida que el proceso del Senado de confirmar los nombramientos presidenciales degeneró, con votos de la línea del partido a favor o en contra de los nominados basados ​​exclusivamente en política, elegí priorizar las calificaciones en lugar de la parte. En una de mis posiciones más difíciles, fui el único republicano que se oponía a la confirmación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Obtuve calor para estas elecciones, pero creía que estaba ayudando al sistema a trabajar como pretendían los fundadores. A veces, mi independencia también arrojó beneficios políticos, aunque ese no había sido mi objetivo. Los senadores comenzaron a trabajar para mi voto, sabiendo que no podían dar por sentado. La Casa Blanca se dio cuenta de que los nominados tenían que estar calificados para obtener mi apoyo.

El sistema funciona si lo usamos. No necesitamos una revisión con reformas drásticas (aunque tocaré los cambios electorales en Alaska que potenciaron el centro y podrían ayudar en otro lugar). El mensaje más desalentador es que ser un solucionador de problemas proinstitución es difícil, y no muchos de nosotros permanecemos en el Senado. Hemos aprobado muchas buenas leyes, porque nuestros votos de swing controlaban el equilibrio de poder, pero nuestro equipo de aproximadamente una docena de senadores repartidos en ambos partidos se ha reducido. La presión intensa pesó sobre legisladores bipartidistas como Joe Manchin, Kyrsten Sinema y Mitt Romney. Las partes exigen conformidad, y sus voces más fuertes también son sus más extremas e intransigentes. Como espera para bipartidismo, aquellos de nosotros construyendo consenso nos brindaron abusos. Ahora los tres colegas inteligentes, honorables y productivos se han retirado del Senado.

La solución es seguir eligiendo a las personas que desean resolver problemas. Podemos hacer esto solo un senador, y un votante, a la vez. El partidismo y la división en nuestro país han venido con una pérdida de comunidad y un debilitamiento en muchas de las organizaciones locales que nos conectan. Ya no pasamos suficiente tiempo hablando con personas con diferentes puntos de vista. Soy un ejemplo de alguien que comenzó en el servicio público, en nuestro vecindario altamente diverso en Anchorage, aprendiendo sobre familias a diferencia de la mía mientras trabajamos juntos para mejorar la vida de nuestros hijos. Construimos la democracia estadounidense desde ese nivel comunitario. Depende de cada uno de nosotros involucrarnos.

Y eso me lleva a una razón más para este libro: necesitamos historias para que podamos ver las posibilidades. Necesitamos poder imaginarnos en los roles de nuestros líderes. Washington, DC, debe ser visible desde Newtok y de todas las comunidades de nuestro país. Es por eso que he elegido ser abierto sobre mis sentimientos y mis fracasos, así como mis éxitos. No tengo talento excepcional. Una razón por la que legislo con los socios es que otros tienen grandes ideas en las que nunca pensaría. Sé cómo unir a las personas y hacer las cosas, pero no soy mejor que nadie.

Espero que cuando aprendas mi historia, mis luchas y mis miedos, te darás cuenta de que tú también puedes hacer esto. Te necesitamos. Solo las buenas personas pueden volver a encaminar a nuestro gobierno. Necesitamos personas regulares que se preocupen por sus comunidades y estén dispuestas a hacer el trabajo, seguir las reglas y pensar por sí mismas. Tenemos muchos ideólogos y guerreros políticos orientados al partido en el Congreso. Necesitamos más entrenadores de ligas pequeñas y madres de fútbol. Si puedo hacerlo, también puedes. De hecho, es tu responsabilidad.



