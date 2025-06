Trump dice “tal vez” intentará despedir al jefe Jerome Powell

Presidente Trump sugerido El viernes puede tratar de despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, llamando al líder del banco central un “imbécil total y completo” para irse Tasas de interés estables.

El presidente ha estado arremetiendo contra Powell durante meses, criticando al banquero central, a quien Trump designó en su primer mandato, por no reducir las tasas de interés a un ritmo más rápido. No está claro si el presidente puede legalmente despedir a Powell antes de que termine su mandato en mayo de 2026, y el Sr. Trump dijo en abril Él no tiene “intención” de hacerlo.

Pero en una publicación criticando a Powell el viernes, el Sr. Trump flotó la idea, escribiendo: “Tal vez, solo tal vez, tendré que cambiar de opinión sobre despedirlo?”

“¡Pero independientemente, su término termina en breve!” El presidente agregó.

Cualquier intento de despedir a Powell sería legalmente polémico. Ley federal y precedente de la corte anterior dice Los miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, incluido el Presidente, solo pueden ser despedidos “por causa”. La Corte Suprema gobernado el mes pasado que la administración Trump puede despedir a los miembros de otras agencias federales independientes, pero específicamente eximió a la Fed, calificando al Banco Central como una “entidad exclusivamente estructurada y cuasi privada”.

Powell dijo el año pasado No renunciará si Trump le pide que renuncie. Los dos se reunió en la Casa Blanca mes pasado.

Trump también llamó a Powell un “tipo tonto” en su puesto de viernes por la noche.

“Entiendo completamente que mi fuerte crítica de él hace que sea más difícil para él hacer lo que debería estar haciendo, reduciendo las tasas, pero lo he probado de todas las formas”, escribió Trump en Truth Social. “¡He sido amable, he sido neutral, y he sido desagradable, y agradable y neutral no funcionó! Es un tipo tonto y un obvio enemigo de Trump, que nunca debería haber estado allí”.

La Fed declinó hacer comentarios a CBS News.

¿Por qué Trump ha criticado a Powell?

Los problemas del Sr. Trump con Powell depilan sobre las políticas de tasas de interés de la Reserva Federal. El comité de tasas de interés del banco central, que está presidido por Powell, tiene mantuvo su tasa de referencia estable En lo que va del año, después de bajarlo ligeramente desde un máximo de dos décadas El año pasado, después de una serie de aumentos de tarifas en 2022 y 2023 para calmar la inflación.

Más recientemente, el comité optó por las tasas de reducción a principios de esta semana, provocando una reacción violenta del Sr. Trump.

La decisión viene con las compensaciones. Las altas tasas de interés pueden ralentizar el crecimiento económico y hacer que sea más costoso para los estadounidenses pedir dinero prestado, por lo que el Sr. Trump quiere recortes. Pero reducir las tasas de interés demasiado rápido podría sobrecalentar la economía y hacer que la inflación aumente una vez más. Mientras que la inflación se ha enfriado en los últimos años, Todavía es más alto que el objetivo anual del 2% de la Fed, y la Fed advierte que los aranceles de Trump podrían elevar los precios.

“Debido a que la economía sigue siendo sólida, podemos tomarnos el tiempo para ver lo que va a pasar”, Powell dijo a principios de esta semana.

El Sr. Trump no está de acuerdo, apodo Powell “Mr. Too Late” y discusión Esa inflación ya es baja.

El viernes, el presidente amplió sus críticas, calificando a Powell un “Numbskull” y sugiriendo a los otros miembros del comité monetario abierto federal de fijación de tasas “anularlo”. El Sr. Trump también dijo que Powell debería reducir las tasas de interés de inmediato y simplemente caminarlas nuevamente si la inflación aumenta, una idea que está en desacuerdo con la Fed. estrategia cautelosa.

“¡No digas que crees que habrá inflación en algún momento en el futuro, porque ahora no hay pero, si lo hay, aumenta las tarifas!” escribió el Sr. Trump.

Los ataques son un Redux de la crítica de primer período de Trump. El presidente retiró contra Powell después de que la Fed subió las tasas de interés en 2018, pero llamó a Powell su “jugador más mejorado” para reducir las tasas durante la pandemia de 2020.