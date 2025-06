Andrew Schulz, ‘Podcast Bro’, podría ser el principal periodista político de Estados Unidos

Lo que estoy buscando es el pensamiento debajo. Pero, ¿cuál es la opinión de ti que pareces pensar que tengo? No sé. Hay momentos en los que me gusta, David realmente quiere saber sobre esto, y hay momentos en los que creo, David siente que si no le pregunta a esto que será criticado. Estoy tratando de medir lo que realmente quieres.

Después de nuestra primera conversación, cuando estábamos en el vestíbulo, estábamos hablando de la idea de insatisfacción con los medios heredados y que muchos oyentes han recurrido a podcasts y otras voces. Que ellos no debería.

Si tiene autoridad, lo solicite o no, o si cree que es correcto o no, ¿qué responsabilidad podría venir con él? Tal vez los medios tradicionales han hecho eco de ciertos sentimientos que no eran exactamente sinceros. Así que está esta corriente subterránea de, oh, no podemos confiar en esas instituciones. Ahora la realidad es que ustedes podrían tener como 90 por ciento correcto. Cuando te equivocas, es como, ¡son una herramienta de propaganda! Y creo que lo que sucedió es que más gente comenzó a escucharnos, y esto obviamente está encabezado por la cabra, Joe Rogan. Más personas comenzaron a escuchar podcasting en general, y debido a que más personas están escuchando, las figuras populares ahora van a estas plataformas para tener conversaciones: presidentes y otras figuras. Ahora, de repente, todos consumen su información sobre estas cosas muy serias en estas plataformas que no fueron diseñadas para hacer esto en primer lugar. Luego, cuando vamos, oye, solo estamos haciendo preguntas y nos burlamos de nuestros amigos, hay una crítica muy razonable, que es, sí, eso es lo que comenzaste, pero ahora que todos te están mirando, ¿ahora tienes una nueva responsabilidad?

¿Y cuál es la respuesta? No creo que tengamos que adoptar un enfoque periodístico específico. Lo que significa que no creo que tengamos que eliminar nuestros propios deseos y las preguntas que queremos hacer. Pero creo que es importante reflejar múltiples puntos de vista en la cápsula. Intentamos desesperadamente hacer eso en las últimas elecciones. Los demócratas que preguntamos no estaban dispuestos a venir. Ahora están empezando a venir, y eso hace que un podcasting mucho mejor. Además, los números cuando se encienden son increíbles. Claramente, hay una verdadera sed de nuestra audiencia, y para mí lo que eso indica sobre nuestra audiencia es que no es esta dirección extrema. Estamos interesados ​​en diferentes cosas. Ahora que tenemos acceso a estas personas, es una conversación fructífera. Entonces esperamos que las personas tengan la agencia para hacer sus propias ideas.

