El “último tiro” de la diplomacia para desescalizar el conflicto de Israel-Irán

La diplomacia tendrá un “último tiro” en las próximas dos semanas para traer el Conflicto de Israel-Irán Para su fin, según un funcionario diplomático estadounidense y un europeo, una ventana establecida por el presidente Trump esta semana mientras él decidir si involucrar a los Estados Unidos en la ofensiva de Israel contra Irán.

Esos esfuerzos estaban en marcha el viernes cuando el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió con ministros de extranjeros europeos en Ginebra frente a la campaña de bombardeo en curso de Israel y la acumulación militar estadounidense en la región.

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, el ministro de Relaciones Exteriores alemán Johann Wadephul y el principal diplomático de la Unión Europea, Kaja Kallas, asistieron a la reunión de Ginebra con Aragchi. Lammy se había reunido con el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado del Medio Oriente Steve Witkoff en la Casa Blanca el jueves.

La reunión de Ginebra duró casi cuatro horas, dos veces más larga que programada, y luego, Barrot indicó que habría más conversaciones y les dijo a los periodistas que “el problema del programa nuclear de Irán no puede resolverse solo por medios militares”. Lammy dijo: “Estábamos claros: Irán no puede tener un arma nuclear”.

Araghchi también habló después de la reunión y dijo que Irán apoyó las continuas discusiones.

“Irán está listo para considerar la diplomacia una vez más”, dijo, y agregó, “enfatizo que las capacidades de defensa de Irán no son negociables. (Pero) expreso nuestra preparación para volver a reunirme en el futuro cercano”.

El líder supremo de Irán Ali Khamenei sigue siendo el mejor tomador de decisiones, y aún no está claro si los ataques aéreos israelíes en curso y la amenaza inminente de la participación de los Estados Unidos lo acercarán a una rampa diplomática que cuando Witkoff ofreció una propuesta por última vez hace unas semanas. EE. UU. ofertaque todavía está sobre la mesa, habría permitido que Irán tuviera un programa nuclear civil si acordaba no enriquecer el uranio en su suelo. En cambio, Irán podría comprar combustible enriquecido de otros países. Una sugerencia implicó una idea omaní de establecer un consorcio regional que permita el enriquecimiento para fines civiles bajo monitoreo por parte del OIEA y los Estados Unidos.

Se cree que Khamenei, de 86 años, todavía está luchando contra el cáncer y se está escondiendo de las huelgas israelíes. No ha respondido a las oberturas de múltiples países que buscan ayudar a disminuir el conflicto.

No está del todo claro cuán funcional es el gobierno iraní en este momento. Conectividad a Internet y llamadas internacionales a Irán son difíciles de completar, según fuentes de la región. Los ataques cibernéticos han paralizado el sistema bancario, y hasta el jueves, múltiples diplomáticos reconocieron factores como estos han dificultado la organización de conversaciones en persona con Aragchi.

El asalto israelí en curso también puede hacer que Khamenei tenga miedo de comunicarse, dadas las preocupaciones sobre evitar las intersecciones de inteligencia de señales que podrían usarse a objetivo Él, sugirió una fuente diplomática.

Cualquier cosa que Aragchi discute con Occidente necesitará en última instancia la aprobación del Líder Supremo, y las expectativas de los Estados Unidos para un avance durante esta reunión son bajas. Pero es un comienzo.

Queda por ver si la conversación en Ginebra produjo alguna indicación de si Irán todavía está abierto a conversaciones directas con Estados Unidos, no solo las naciones europeas, que es lo que Witkoff también ha estado tratando de iniciar a través de su propio alcance personal, dijo un funcionario estadounidense.

Turquía y Omán, así como los países europeos, incluidos Italia y Noruega, han ofrecido organizar conversaciones directas o indirectas entre Estados Unidos e Irán, si Teherán eligiera ese camino, según dos fuentes diplomáticas europeas. El ministro de Relaciones Exteriores italiano dijo que Rubio le dijo el jueves que Estados Unidos está listo para negociaciones directas con homólogos iraníes, y un diplomático francés también dijo que Rubio también había transmitido el mismo mensaje a Barot. Se espera que el ministro de Relaciones Exteriores franceses y el Secretario de Estado hablen nuevamente después de las consultas de Ginebra.

Trump ha expresado su frustración en las últimas semanas de que, aunque Irán ha llegado a la mesa de negociaciones, sus líderes no han mostrado voluntad de negociar realmente. Irán no ofreció respuesta durante dos semanas a la propuesta más reciente de los Estados Unidos de Witkoff y ni ni declinó ni aceptó sus términos, dijo un funcionario estadounidense familiarizado con los esfuerzos a CBS News. En cambio, los líderes iraníes emitieron declaraciones de prensa, pero los negociadores no se dedicaron directamente a los detalles ni discutieron los términos de la oferta. Esa falta de compromiso sustantivo planteó dudas de la administración Trump sobre si Irán estaba participando en negociaciones de buena fe o simplemente quedando sin el reloj.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cuestionado abiertamente si los líderes de Irán estaban jugando con el Sr. Trump y usó esa incertidumbre para justificar su decisión unilateral de lanzar ataques militares. Múltiples diplomáticos estadounidenses y extranjeros indicaron que Trump no bendició las huelgas ni explícitamente le dijo a Netanyahu que debería proceder con ellos. Las fuentes diplomáticas reconocen que los líderes de Irán también pueden estar preguntándose sobre el grado de coordinación entre los Estados Unidos e Israel y también pueden no estar seguros de si la diplomacia iniciada por los Estados Unidos era una artimaña para justificar el uso de la fuerza militar que Netanyahu ha abogado durante mucho tiempo.

Pero un funcionario estadounidense sostuvo que el interés del Sr. Trump en la diplomacia era genuino, al igual que su aversión a atraer al ejército estadounidense a una guerra del Medio Oriente, especialmente sin un sentido claro de lo que vendría después, si el régimen iraní colapsó.

Los diplomáticos estadounidenses y europeos confirmaron que hay conversaciones confidenciales sobre quién lideraría a Irán a continuación, si los sitios nucleares y el material pueden ser asegurados, y las posibles consecuencias ambientales y de salud para los aliados regionales de huelgas militares en instalaciones nucleares.

Mientras tanto, el presidente todavía tiene la opción de elegir usar la fuerza militar, incluido el potencial de usar por primera vez en la historia, el MOP o penetrador de artillería masivauna bomba de búnker búnker de 30,000 libras, para destruir las instalaciones nucleares subterráneas en Fordo.

En teoría, Trump mantiene la capacidad de lanzar una huelga mientras está fuera de la ciudad en su complejo de golf en Bedminster, Nueva Jersey, el viernes y sábado, dijeron las fuentes. Se establece una suite segura antes de llegar a cualquier ubicación fuera de la ciudad, y también tiene acceso a comunicaciones seguras que le permitirían dar un pedido mientras se dirige. Mientras estaba en su Florida Golf Resort, Mar-a-Lago, ordenó una huelga sobre Siria en 2017 y a un general iraní en 2020.

Mientras tanto, la Evaluación de Inteligencia de los Estados Unidos sigue siendo que Khamenei no ha ordenado la reanudación del programa de armas nucleares que Irán suspendió en 2003. Pero Irán ha acumulado una cantidad de combustible nuclear enriquecido que podría igualarse con un misil avanzado o un arma más rudimentaria en brevedad en orden corto si el líder supremo ordenó. Sigue siendo una pregunta abierta si bombardear Fordo desencadenaría a los líderes de Irán para que corran hacia la creación de una bomba o finalicen el programa por completo.

