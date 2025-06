Transcripción: el senador Tim Kaine en “Fac the Nation con Margaret Brennan”, 22 de junio de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con el senador demócrata Tim Kaine de Virginia que se emitió en “enfrentar a la nación con Margaret Brennan” el 22 de junio de 2025.

Margaret Brennan: Ahora vamos al senador demócrata Tim Kaine, quien se une a nosotros de Richmond, Virginia. Buenos días a ti, senador.

Senador Tim Kaine: Buenos días, Margaret.

Margaret Brennan: Sé que se sienta en el Comité de Servicios Armados y en el Comité de Relaciones Exteriores, pero lo que acabamos de escuchar del Pentágono fue que el Congreso fue notificado después de que se concluyó la huelga sobre Irán, después de que los Jets de EE. UU. ¿Es esto suficiente?

Sen. Kaine: Margaret, no. El Congreso necesita autorizar una guerra contra Irán. Esta guerra de Trump contra Irán, no lo hemos hecho. El Congreso debe ser consultado con él. No lo estábamos. Y, el Congreso debe ser notificado, no después del hecho, sino de antemano. No lo estábamos. Es por eso que presenté una resolución de poderes de guerra que madurará y se votará en el piso del Senado esta semana. El senador Schumer está trabajando con el líder Thune para que eso suceda. Estados Unidos no debería estar en una guerra ofensiva contra Irán sin un voto del Congreso. La Constitución es completamente clara al respecto. Y estoy tan decepcionado de que el presidente haya actuado tan prematuramente. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo el viernes por la noche que su propia campaña de bombardeo había retrasado el programa nuclear iraní, “al menos dos o tres años”. No había urgencia que sugiriera, mientras se estaban realizando conversaciones diplomáticas, de que Estados Unidos debería tomar esta acción unilateral por las órdenes del presidente Trump ayer.

Margaret Brennan: Bueno, el vicepresidente estuvo en otra red más temprano esta mañana y dijo: “No estamos en guerra con Irán. Estamos en guerra con el programa nuclear de Irán”. Parece que hay mucho análisis legal sobre la definición de la palabra guerra aquí. ¿Qué haces de esa descripción?

Sen. Kaine: Creo que es, es BS, y creo que cualquiera que lo escuche concluiría lo mismo. Cuando- Cuando bombardeas a otra nación, pregúnteles si piensan que es la guerra. Lo hacen, ¿pensaríamos que fue una guerra si Irán bombardeara una instalación nuclear de los Estados Unidos? Por supuesto que lo haríamos. Y los Estados Unidos, ya sabes, hemos invadido a dos vecinos de Irán, Afganistán e Irak, para derrocar sus regímenes desde 2000. Esas fueron guerras. Esta es que Estados Unidos salta a una guerra de elección a instancias de Donald Trump, sin ningún interés de seguridad nacional convincente para que Estados Unidos actúe de esta manera, particularmente sin un debate y voto en el Congreso. No deberíamos enviar tropas y arriesgar la vida de las tropas en una guerra ofensiva sin un debate en el Congreso.

Margaret Brennan: Bueno, solo por los hechos, sin embargo, el presidente no ha autorizado las fuerzas terrestres. De hecho, dijo que realmente no quiere enviar fuerzas terrestres. Cuando se trataba de lo que acababa de describir al público por el Pentágono, se caracterizó realmente como un alcance limitado. Parece que crees que esas descripciones de las primeras horas serán falsas.

Sen. Kaine: Lo hago. La resolución de los poderes de guerra dice que un miembro del Congreso puede desafiar al presidente, si el presidente inicia las hostilidades contra una nación extranjera. No utiliza el: aunque el título es la resolución de los poderes de guerra, el estatuto dice que si inicia hostilidades sin autorización del Congreso, incluso un solo miembro de la Cámara o el Senado puede forzar un voto en el piso del Senado. No hay duda de que Estados Unidos que envía este enorme conjunto de misiles Tomahawk y bombarderos B-2 y Busters de búnker en tres sitios nucleares iraníes son las hostilidades. Ahora, nuevamente, algunos en el Senado pueden decir que esto es genial y queremos votar por ello. Creo que entrar en una tercera guerra ofensiva en el Medio Oriente en los últimos 25 años es absolutamente imprudente y tonto, y voy a hacer todo lo posible para convencer a mis colegas de que puedo o no tener éxito, pero el Congreso debería tener el debate y votar sobre esto antes de escalar el riesgo de las tropas estadounidenses, lo que ha hecho esta acción.

Margaret Brennan: Sabemos que antes de esta acción, el Comando del Norte ya había dirigido medidas de seguridad adicionales en todas las instalaciones militares estadounidenses. Tienes muchas instalaciones militares en Virginia. ¿Qué sabes sobre la amenaza para la patria en este momento?

Sen. Tim Kaine: Vamos a tener una sesión informativa el martes, Margaret, y aprenderé más, pero lo que sí sé, también tengo muchos virginianos desplegados en el Medio Oriente. Hay alrededor de 40,000 tropas estadounidenses desplegadas en todo el Medio Oriente, marineros en barcos de la Marina en el Mediterráneo y el Mar Rojo, gente en bases de tierras en Siria e Irak, y sí, esta acción aumenta dramáticamente el riesgo para ellos. Y la pregunta es, ¿para qué? Si el programa nuclear iraní, el vicepresidente Vance dice que es una guerra contra su programa nuclear. Por supuesto, habíamos reducido eso diplomáticamente hace unos años hasta que Donald Trump rompió el acuerdo diplomático. Que incluso si necesitabas librar una guerra, cuando el ministro de Relaciones Exteriores israelí dice que hemos retrasado el programa nuclear al menos dos o tres años, ¿por qué lanzar esta huelga de riesgo aumentando a los estadounidenses y las tropas estadounidenses durante el fin de semana sin discusión real con el Congreso? ¿No hay debate real ante el público estadounidense? No quiero que me mientan en otra guerra en la forma en que estábamos con Irak en 2002.

Margaret Brennan: El gobernador DeSantis de Florida estaba saludando a los pasajeros en su estado que habían abordado un vuelo fletado de Florida desde Israel a su estado evacuando a los estadounidenses. Fue el sábado que el embajador de los Estados Unidos hizo públicos algunos de los detalles para los estadounidenses sobre cómo salir del país si quisieran. El espacio aéreo está cerrado. ¿Qué sabe en esa capacidad de relaciones extranjeras sobre la seguridad de nuestro personal en puestos diplomáticos, pero también estadounidenses que solo quieren llegar a casa y volver a la seguridad?

Sen. Kaine: Necesitamos hacer todo lo que podamos, Margaret, para facilitar a los estadounidenses que desean regresar a casa desde cualquier lugar de la región. Desde Israel, donde sabes que estos ataques de Irán representan un riesgo grave para la vida civil, otros países de la región que se sienten en riesgo, debemos hacer todo lo posible para traerlos de vuelta. Y sospecho que la sesión informativa que todo el Senado obtendrá el martes no solo se tratará del lado militar de esto, sino cómo estamos protegiendo a nuestro personal en la región. El presidente Trump comenzó a eliminar voluntariamente a un personal de EE. UU., Departamento de Estado, USAID y otras agencias de la región hace un par de semanas. No es una evacuación obligatoria, pero el ritmo de las salidas voluntarias fue retomar porque pudimos ver que el presidente Trump se estaba fusionando cada vez más cerca de violar lo que le dijo al público estadounidense y meterse en otra guerra en el Medio Oriente.

Margaret Brennan: Senadora Kaine, gracias por acompañarnos esta mañana.