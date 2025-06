Florida recibirá fondos federales para construir sitios de detención de inmigración, incluido “Alligator Alcatraz”, dice Noem

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el lunes que el gobierno federal financiará un esfuerzo de Florida para establecer centros de detención de inmigración, que incluyen un sitio propuesto en los Everglades que los funcionarios estatales han denominado “Alcatraz Alligator Alcatraz”.

Noem dijo que las instalaciones de detención en Florida Será financiado “en gran parte” por el Programa de Refugio y Servicios de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, una iniciativa creada por el Congreso para grupos de apoyo y ciudades que reciben migrantes y solicitantes de asilo liberados de la custodia federal a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Principalmente acusado de supervisar los esfuerzos de ayuda en desastres, FEMA es una agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional que ha enfrentado recortes significativos bajo la segunda administración Trump.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos trabajando a velocidad turbo en formas rentables e innovadoras de cumplir con el mandato del pueblo estadounidense para deportaciones masivas de extranjeros ilegales criminales”, dijo Noem en un comunicado a CBS News. “Ampliaremos las instalaciones y el espacio de la cama en solo días, gracias a nuestra asociación con Florida”.

Los funcionarios de Tallahassee anunciaron por primera vez planes para ayudar al gobierno federal a expandir su capacidad para mantener a los detenidos en espera de la deportación la semana pasada.

Fiscal General de Florida James Uthmeier dicho Un aeródromo en gran parte abandonado en los Everglades se reutilizaría como un centro de detención para los inmigrantes que viven en los Estados Unidos ilegalmente con antecedentes penales. Lo llamó “cocodrilo Alcatraz”, diciendo que los detenidos que buscan escapar enfrentarían caimanes y pitones en los traicioneros humedales que rodean el sitio.

El lunes, Uthmeier anunció que el gobierno federal había “aprobado” el plan del estado de construir “cocodrilo Alcatraz” y otras instalaciones que, según él, podrían alojar colectivamente hasta 5,000 detenidos. Dijo que las instalaciones podrían comenzar a recibir detenidos a principios del próximo mes, llamándolos temporales.

“Realmente no hay a dónde ir. Si estás alojado allí, si estás detenido allí, no hay forma de entrar, no hay salida”, dijo Uthmeier en una entrevista con el comentarista conservador Benny Johnson, describiendo la instalación “Alcatraz” Alligator.

El anuncio de que los funcionarios federales planean reembolsar a Florida para construir instalaciones de detención de inmigración ilustra un esfuerzo más amplio de los estados liderados por los republicanos para ayudar a la administración Trump a llevar a cabo su campaña de deportación masiva prometida.

A medida que la administración Trump ha ampliado agresivamente los arrestos de inmigración en todo el país, sus esfuerzos han sido ayudados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en estados rojos como Louisiana, Texas y Florida. En Texas, las tropas de la Guardia Nacional del Estado han sido diputadas como oficiales de inmigración y se les ha dado la autoridad para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

En un comunicado el lunes, Uthmeier dijo que los funcionarios de Florida “lucharán junto con esta administración para mantener a Florida segura, fuerte y libre”.

“Estoy orgulloso de ayudar a apoyar al presidente Trump y al secretario Noem en su misión de solucionar nuestro problema de inmigración ilegal de una vez por todas”, dijo. “El cocodrilo Alcatraz y otras instalaciones de Florida harán exactamente eso”.