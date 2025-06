Dentro de una estación de Louisiana NPR amenazada con recortes federales: “Sin ella, la gente moriría”

Antes de que salga el sol en Shreveport, Louisiana, Jeff Ferrell llega a la estación de radio pública nacional de la ciudad y enciende las luces.

Ferrell es el director de noticias de Red River Radio y su único empleado de noticias a tiempo completo. También es el anfitrión en el aire, reportero de campo, escritor y editor de sonido. Todo lo que sucede en la sala de control de KDAQ, lo hace solo.

Desde el momento en que se despierta a las 4 a.m., Ferrell pasa 15 horas días cubriendo las noticias en tres estados. La estación de radio es parte de una red que sirve al este de Texas, Louisiana y Arkansas.

Recientemente, la Cámara aprobó la solicitud del presidente Trump a reducir fondos a NPR.

Jeff Ferrell de Red River Radio, una estación de radio pública en Shreveport, Louisiana. Noticias de CBS



Las estaciones de NPR como KDAQ son algunas de las pocas fuentes de noticias que quedan en la región rural. A menudo referidos como “desiertos de noticias” debido a la falta de organizaciones de noticias locales, sufrirían la peor parte de la administración Trump planificada Recortes de fondos federales a la televisión pública y la radio.

“Hay un par de parroquias en Louisiana que no tienen nada, ni siquiera ningún tipo de periódicos”, dijo Ferrell a CBS News. “Están vacíos por completo. Y es como un desierto de comida en un área urbana donde la gente no puede tener fruta fresca, con nosotros, no pueden recibir las noticias”.

El jefe de policía de Ferrell y Shreveport, Wayne Smith, dicen que estos recortes podrían tener un impacto vital en las comunidades rurales, especialmente durante la temporada de huracanes, cuando los residentes confían en transmisiones de radio públicas para obtener información para salvar vidas.

Alrededor del 19% de los residentes de Louisiana viven en la pobreza, según el censo de los Estados Unidos, y el 15% no tiene acceso a Internet. Ferrell dijo que la radio pública es cuántos residentes de Shreveport permanecen conectados con el mundo. Si se corta la financiación de su estación, habrá menos servicio de noticias local en su área.

“No se puede pagar la televisión por satélite, no puede comprar un cable, y están solos. Y así es un salvavidas. Y lo bueno de esto es que se sienten conectados”, dijo Ferrell. “La radio pública salva vidas. El sistema de transmisión de emergencia, sin él, la gente moriría”.

El gerente general de Red River Radio, Kermit Poling, dijo que la red recibe alrededor de $ 160,000 cada año del gobierno. Es alrededor del 15% de su presupuesto de $ 1 millón.

“Es como cualquier organización sin fines de lucro. Siempre estás en una forma u otra pidiendo donaciones”, dijo Poling.

El dinero federal que recibe Red River Radio es parte del total de $ 1.1 mil millones en recortes propuestos para la corporación para la transmisión pública, que financia a NPR y PBS. NPR y tres estaciones locales se han unido a una demanda contra la administración Trump por estos recortes. Un paquete de rescisión para recaudar fondos para NPR, PBS y Aid International aprobado por la casa A principios de este mes, ahora se dirige al Senado.

Los recortes a la transmisión pública han sido promocionados por la administración Trump y los republicanos como un esfuerzo por reducir los fondos de los contribuyentes para los medios de comunicación de los medios de comunicación que acusan de ser “liberales” o políticamente sesgados en su contenido. Pero según un informe del Congreso obtenido por CBS News de los demócratas del Senado, aproximadamente el 60% de los cientos de estaciones de radio y televisión que podrían sufrir recortes de fondos están en los estados de Trump-Won.

Las emisoras rurales tienen más dificultades para recaudar fondos privados, y los hace más vulnerables a los recortes de fondos federales propuestos, el Los copresidentes del Caucus de Radiodifusión Pública dijeron a principios de este mes.

“La transmisión pública representa menos del 0.01% del presupuesto federal, pero su impacto alcanza todos los distritos del Congreso”, dijeron el representante republicano de Nevada Mark Amodei y el representante demócrata de Nueva York, Dan Goldman, en una declaración conjunta. “Cortar esta financiación no reducirá significativamente el déficit, pero desmantelará una fuente confiable de información para millones de estadounidenses”.