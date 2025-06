Trump dice que el alto el fuego de Irán-Israel está vigente después de que ambas partes lo violaron

El presidente Trump expresó la frustración con Israel e Irán el martes por la mañana después de que los archirrivales del Medio Oriente indicaron que estaban cumpliendo con un aparente Acuerdo de alto el fuego que anunció Solo unas horas antes, pero Israel acusó a Irán de lanzar más misiles y prometió tomar represalias. Trump dijo que ambos países habían violado los términos, y él exigido que Israel recuerda los aviones de combate y no “deja esas bombas”.

No estaba claro si Israel ya había enviado a cualquier Jets para llevar a cabo nuevas huelgas sobre Irán, pero Trump habló después de que el jefe de defensa israelí dijo que había ordenado más ataques contra Teherán.

El presidente de los Estados Unidos, después de informar directamente con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el teléfono, luego publicó un mensaje en su red social declarando que Israel “no va a atacar a Irán. Todos los aviones se darán la vuelta y se dirigirán a casa, mientras hacen una ‘ola de aviones’ amigable a Irán. ¡Nadie se lastimará, el alto el fuego está en vigencia! ¡Gracias por su atención a este asunto!”

El presidente Trump habla con los medios antes de su partida de la Casa Blanca para asistir a una cumbre de la OTAN en los Países Bajos, el 24 de junio de 2025, en Washington DC Celal Gunes/Anadolu/Getty



Una fuente de la Casa Blanca le dijo a CBS News que Trump era “excepcionalmente firme y directo” en su llamada con Netanyahu sobre lo que necesitaba suceder para mantener el alto el fuego, y la fuente dijo que Netanyahu había “entendido la gravedad de la situación y las preocupaciones que el presidente Trump expresó”.

El aparente acuerdo de alto el fuego, que los funcionarios iraníes nunca confirmaron formalmente que habían comenzado a honrar, parecía vacilar en solo un par de horas la madrugada del martes.

“In light of Iran’s complete violation of the ceasefire declared by the US President and the launch of missiles towards Israel, and in accordance with the Israeli government’s policy as determined to respond forcefully to any violation — I have instructed the IDF, in coordination with the Prime Minister, to continue the intense activity of attacking Tehran to thwart regime targets and terrorist infrastructures,” Israeli Defense Minister Israel Katz dijo en un comunicado.

El jefe del personal general del ejército de Israel, el teniente general Eyal Zamir, anunció anteriormente que: “A la luz de la severa violación del alto el fuego llevado a cabo por el régimen iraní, responderemos con fuerza”.

Reuters citó a la agencia semio oficial de noticias estudiantiles ISNA de Irán diciendo que las afirmaciones israelíes de los lanzamientos de misiles iraníes después de que comenzó el alto el fuego fue falso. El sitio web de ISNA no fue accesible de inmediato, y no hubo confirmación de esa afirmación de los funcionarios iraníes públicamente, pero el estado de Irán administró el estado Press TV Network también dijo El país “niega el lanzamiento de misiles después de que entró en vigencia el alto el fuego”.

Preguntó mientras él preparado para partir para una cumbre de la OTAN En los Países Bajos el martes, y antes de decir que Israel no bombardearía a Irán, si creía en Irán o Israel y violaba el alto el fuego, Trump dijo a los periodistas que ambos lo habían hecho, aunque dijo “no intencionalmente”, y “no estaba feliz” con ninguna nación.

“Irán lo hizo. Israel también lo hizo. No estoy contento con Israel. No salgas a la primera hora. Tampoco estoy contento con Irán”, dijo el presidente a los periodistas, y agregó que los dos países “han estado luchando durante tanto tiempo que no saben lo que están haciendo. ¿Entiendes eso?”

En mensaje separado Publicado en su red social de verdad, el Sr. Trump dijo: “Israel. No dejes caer esas bombas. Si lo haces, es una violación importante.

Los primeros en responder israelíes dijeron que un misil iraní golpeó la ciudad sureña de Beersheba el martes por la mañana, matando a cuatro personas e hiriendo a otras 20 otras 20.

Los primeros en responder analizan la destrucción causada por una huelga de misiles iraníes en Beersheba, sur de Israel, el 24 de junio de 2025. Ilia Yefimovich/Picture Alliance a través de Getty



Israel afirma el ataque iraní después del alto el fuego, Irán lo niega

Más tarde, aproximadamente a las 3:30 a.m. hora del este, después de que el alto el fuego aparente debería haber estado vigente, las sirenas sonó en el norte de Israel y el ejército israelí dijo que había “identificado misiles lanzados desde Irán”.

“Los sistemas defensivos están operando para interceptar la amenaza”, dijo las FDI.

En un comunicado, la oficina de Netanyahu luego ofreció una línea de tiempo de los eventos el martes por la mañana, diciendo que el alto el fuego había entrado en vigencia a las 7 am hora local [midnight eastern]e Israel había lanzado ataques contra “El corazón de Teherán” a las 3 am locales, “alcanzar los objetivos del régimen y matar a cientos de fuerzas de seguridad de Basij e iraní”.

“Poco antes de que entrara en vigencia el alto el fuego, Irán lanzó un aluvión de misiles, uno de los cuales se cobró la vida de cuatro de nuestros ciudadanos en Beersheba”, dijo el comunicado, y agregó que después de las 7 a.m., cuando comenzó el alto el fuego, Irán disparó misiles adicionales.

“A las 7:06 a.m., Irán lanzó un misil al territorio israelí y a las 10:25 a.m., dos misiles más. Los misiles fueron interceptados o cayeron en áreas abiertas sin bajas ni daños”, dijo la oficina de Netanyahu. “En respuesta a las violaciones de Irán, la Fuerza Aérea destruyó una matriz de radar cerca de Teherán. Después de la conversación del presidente Trump con el primer ministro Netanyahu, Israel se abstuvo de más ataques”.

El Sr. Trump había dicho en Verdad socialjusto después de la 1 de la mañana del martes, que un alto el fuego anunció anteriormente entre los archirrivales, “ahora está vigente. ¡Por favor, no lo violes!”

En una declaración, el gobierno israelí dijo que “a la luz de lograr los objetivos de la operación, y en plena coordinación con el presidente Trump, Israel acordó la propuesta del presidente de un alto el fuego bilateral”, agregando una advertencia de que Israel “respondería con fuerza a cualquier violación del alto el fuego”.

Casi al mismo tiempo, Irán medios de comunicación estatales dijeron El país también había comenzado a cumplir con el alto el fuego, luego de un “disparo de separación con múltiples rondas de huelgas” en Israel.

Pero nunca hubo una confirmación formal de los funcionarios iraníes, y los militares de Israel informaron lanzamientos de misiles iraníes dentro de un par de horas del tiempo que el acuerdo debería haber entrado en vigencia.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, indicó anteriormente que Irán respetaría el alto el fuego, pero solo si Israel hiciera lo mismo.

“No hay ‘acuerdo’ sobre ningún alto el fuego o el cese de las operaciones militares”, escribió Araghchi en un cargo sobre X. “Sin embargo, siempre que el régimen israelí detenga su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4 am Teherán Time Time [8:30 p.m. Eastern]no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después “.

Dijo que una “decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde”.

Antes de que se escuchara las alarmas israelíes en el norte del país, un portavoz de las FDI dijo que el alto el fuego había entrado en vigencia, pero antes de eso, Israel había atacado a docenas de objetivos militares iraníes durante toda la noche. El portavoz dijo que antes de que entrara el alto el fuego, unos 20 misiles fueron disparados desde Irán hacia Israel.

Cómo el acuerdo de alto el fuego anunciado por Trump tomó forma

Trump dijo el lunes por la noche que Israel e Irán habían acordado un “alto el fuego completo y total”, una medida que dijo que terminaría el conflicto de 12 días entre los dos países.

El alto el fuego se apoderará de las etapas, dijo el presidente. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CBS News que Irán detendría las huelgas contra Israel desde la hora del este de la medianoche, e Israel debía dejar de golpear a Irán 12 horas después de eso, desde el mediodía ET del martes. Otras 12 horas después de eso, o a la medianoche ET del miércoles por la mañana, la guerra sería considerada.

En otro Verdad social Post más tarde el lunes por la noche, luego de los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores iraní, el Sr. Trump escribió, en parte, que Israel e Irán “me vinieron a mí, casi simultáneamente, y dijo:” ¡Paz! ” Sabía que era el momento ahora “.

Trump se comunicó directamente con Netanyahu, mientras que varios otros funcionarios de la administración, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado de Medio Oriente Steve Witkoff, se comunicaron con Irán a través de canales directos e indirectos, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

Qatar ayudó a negociar el acuerdo, dijo otro funcionario de la Casa Blanca. Trump le había pedido al emir de Qatar que hiciera que Irán aceptara un alto el fuego. Vance coordinó con el primer ministro de Qatar en detalles, e Irán acordó el alto el fuego después de hablar con el primer ministro. El funcionario dijo que las conversaciones directas con Irán ocurrieron después de la huelga de Irán en la Base Aérea Al Udeid.

Al menos 1,000 personas asesinadas en 12 días de huelgas de Israel-Irán

El conflicto entre Israel e Irán comenzó el 13 de junio, cuando Israel lanzó sus primeras huelgas contra objetivos nucleares y militares iraníes. Las huelgas, que mataron a varios altos oficiales militares iraníes, provocaron contraataques iraníes en Israel.

Hasta el martes, al menos 974 personas han sido asesinadas, incluidos al menos 387 civiles y 268 personal militar iraní, en las huelgas de Israel sobre Irán, el grupo de derechos humanos con sede en Washington en Irán en Irán dijo en un comunicado. El grupo se basa en una red de contactos dentro de Irán para su información.

Las autoridades iraníes no han proporcionado cifras de víctimas, ya que no mucho después de que comenzaran las huelgas israelíes.

Los ataques de misiles de Irán han matado al menos a 28 personas en Israel desde el 13 de junio, según funcionarios israelíes.

EE. UU. tomó medidas militares contra Irán durante el fin de semana, golpeando tres sitios que se cree que son clave para Programa nuclear de Irán. La medida provocó temores de una guerra más amplia, pero la respuesta de Irán el lunes fue bastante limitada. Irán disparó más de una docena de misiles en un Base de EE. UU. En Qatarla mayoría de los cuales fueron interceptados, y no se informaron lesiones, dijeron funcionarios estadounidenses y Qatari.

Irán calificó su respuesta “devastadora y poderosa”, pero Trump la calificó “muy débil”. El presidente dijo en otra publicación en las redes sociales que quería “agradecer a Irán por darnos un aviso temprano, lo que hizo posible que no se perdiera vidas”.

Los drones llegaron a las bases en Irak que albergan tropas estadounidenses

La portavoz del ejército iraquí Sabah al-Naaman, en un comunicado citado por la AP, dijo el martes que los drones habían golpeado bases militares en el país, incluidas algunas donde están estacionadas las fuerzas estadounidenses.

Al-Naaman dijo que un “acto de agresión traicionero y cobarde” había dañado las instalaciones de radar en Camp Taji, al norte de Bagdad, y en la base Imam Ali en la provincia de Dhi Qar en el sur de Irak, no lejos de la frontera iraní.

El AP citó a Al-Naaman diciendo que las fuerzas iraquíes interceptaron drones disparados a otros lugares.

La AP citó a un alto funcionario militar estadounidense, a quien dijo que no estaba autorizado a comentar públicamente, diciendo que las fuerzas estadounidenses habían interceptado drones dirigidos a la base de Ain al-Assad en el desierto del oeste de Irak, y una base cerca del aeropuerto de Bagdad.

No hubo informes de víctimas, y ningún grupo inmediatamente se atribuyó la responsabilidad de los ataques.

Las milicias respaldadas por Irán, a menudo conocidas como grupos de poder, en Irak habían amenazado previamente con atacar a las bases de los Estados Unidos en la región si Estados Unidos atacó a Irán.

En respuesta a la noticia de un alto el fuego, el director de la OIEA, Rafael Mariano Grossi, dijo en las redes sociales que “dio la bienvenida (d) los anuncios sobre la situación de Irán. La reanudación de la cooperación con (el AIEA) es clave para un acuerdo exitoso. He escrito a (el ministro de Asuntos Exteriores de Irán) que enfatiza este paso puede conducir a una solución diplomática a la larga data de larga data (Iran).

