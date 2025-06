Mientras las incursiones en hielo se elevaban en Los Ángeles, una abuela que vivió en los Estados Unidos durante 36 años eligió deportar y dejar a su familia atrás

Los Ángeles – Como la aplicación de la inmigración y la aduana de los Estados Unidos Raids intensificados En Los Ángeles en las últimas semanas, Julie Ear y su familia hicieron un impulso difícil hacia el Aeropuerto Internacional de Tijuana, justo al sur de la frontera entre Estados Unidos y México.

La madre de Ear, Regina Higuera, había vivido en los Estados Unidos durante 36 años. Pero en esta mañana en particular a principios de junio, dejó su hogar, sus hijos y nietos, todos los cuales son ciudadanos estadounidenses, y regresaron a su lugar de nacimiento en México.

“Cuando las redadas de hielo comenzaron a retomar en otros estados, sabíamos que finalmente nos iban a golpear”, dijo Ear a CBS News. “Nadie está a salvo”.

Desde que el presidente Trump comenzó su segundo mandato, Ice ha arrestado Más de 100,000 personas a principios de junio, según datos del gobierno interno obtenidos por CBS News. La administración Trump también ha alentado a los migrantes indocumentados a defender a sí mismo. Mes pasado, anunció Ofrecería boletos de aerolíneas gratuitos y un incentivo de $ 1,000 a algunos migrantes que eligieron abandonar los Estados Unidos y regresar a sus países de origen por su propia cuenta.

Ear dijo que su madre eligió deportar a sí mismo porque “quería asegurarse de que tenía el control de su vida”.

“No le gustaba la incertidumbre de que alguien entrara en su casa, o su trabajo, o fuera detenida, y solo le dijo: ‘Oh, ahora estás en México'”, dijo Ear sobre su madre.

Higuera había cruzado ilegalmente a los Estados Unidos cuando solo tenía 15 años y fue directamente a trabajar en las fábricas de ropa de Los Ángeles, dijo Ear. Tenía la intención de quedarse por un período de tiempo, ganar suficiente dinero y luego regresar a México. Pero luego conoció a su esposo y comenzó una familia.

“Ella ha estado contribuyendo a la economía, pagando impuestos cada año”, dijo Ear. “No hay ningún beneficio por ser indocumentados, no obtienen beneficios. No va a obtener una pensión. No tiene un 401 (k). Nunca tiene cupones de alimentos. No obtuvo el bienestar. La gente quiere venir a trabajar. Y, ya sabes, no es ilegal querer trabajar”.

Ahora, recientemente reunido con su propia madre en Guerrero, México, Higuera dijo que casi todo lo que está fuera de su nuevo hogar no es familiar.

“Estoy feliz porque ya no estoy estresado”, dijo Higuera a CBS News de su nuevo hogar en México sobre su decisión de dejar a los Estados Unidos “, pero hay momentos en los que pienso en todos ustedes [her family] Y me pongo triste “.

La mejor vida que trabajó para construir en los Estados Unidos ahora está siendo llevada por sus hijos.

“Por eso tengo una hija tan fuerte”, dijo Higuera sobre Ear. “Desde una edad muy temprana, le enseñé, tenemos que ser fuertes sin importar en qué situación nos encontremos”.

Ear dijo que habla y envía mensajes de texto con su madre todos los días.

“A veces olvido que ella está tan lejos porque hablamos mucho”, dijo Ear. “Pero entonces es cuando sucede lo familiar, es cuando yo digo, ‘Dios mío, en realidad te has ido. En realidad no estás aquí'”.