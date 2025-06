El candidato de la corte de apelaciones de Trump, Emil Bove, niega la afirmación de los denunciantes de que le dijo a los abogados que ignoren las órdenes judiciales

El funcionario del Departamento de Justicia superior, Emil Bove, quien ha sido nominado para el Banco de Apelaciones Federales, testificó ante el Senado el miércoles que nunca le dijo a los abogados del departamento que ignoren las órdenes judiciales, negando la cuenta de un denunciante.

Bove, un ex abogado de defensa penal que representó al presidente Trump, rechazó las sugerencias de los demócratas de que los reclamos de denunciantes, ex abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, lo dejan no apto para servir en el tribunal de apelaciones. Su nominación ha sido bajo escrutinio después Reuveni Dicho en una queja se hizo pública el martes que en una reunión, Bove había usado un improperio al decir que la administración Trump podría necesitar ignorar los mandamientos judiciales.

“Nunca he asesorado a un abogado del Departamento de Justicia que viole una orden judicial”, dijo Bove al Comité Judicial del Senado. Agregó: “No creo que haya ninguna validez en la sugerencia de que esa queja de denunciantes presentada ayer pone en duda mis calificaciones para servir como juez de circuito”.

Bove fue nominado el mes pasado por el Sr. Trump al tercer Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos, que escucha casos de Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania. Un ex fiscal federal en el distrito sur de Nueva York, Bove estaba en el equipo de defensa de Trump para su Nueva York juicio de dinero en silencio y lo defendió en los dos casos penales federales Traído por el Departamento de Justicia.

La Casa Blanca dijo que Bove “está indudablemente calificado para el papel y tiene una carrera llena de elogios, tanto académicamente como a lo largo de su carrera legal, eso debería convertirlo en un ahoo-in para el tercer circuito”.

“El presidente está comprometido a nominar a los constitucionalistas al banco que restaurará la ley y el orden y terminará con la armas del sistema de justicia, y Emil Bove se ajusta perfectamente”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, en un correo electrónico.

Reuveni, un veterano de 14 años del Departamento de Justicia, fue despedido en abril después de admitir ante el tribunal que Kilmar Abrego Garcíaun hombre salvadoreño que había estado viviendo en Maryland, fue deportado por error a una prisión de El Salvador. Envió una carta el martes a los miembros del Congreso y al Inspector General del Departamento de Justicia que busca una investigación sobre las acusaciones de irregularidades por parte de Bove y otros funcionarios en las semanas previas a su despido.

Reuveni describió una reunión del Departamento de Justicia en marzo sobre los planes de Trump para invocar La Ley de Enemigos Alien, citando un reclamo de una invasión estadounidense de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Reuveni dice que Bove planteó la posibilidad de que un tribunal pudiera bloquear las deportaciones antes de que pudiera suceder. Afirma que Bove usó una blasfemia al decir que el departamento tendría que considerar decirles a los tribunales qué hacer e “ignorar cualquier orden de este tipo”, dijeron sus abogados en la carta.

El fiscal general adjunto Todd Blanche calificó las acusaciones “completamente falsas”. Dijo que estaba en la reunión de marzo, y “en ningún momento alguien sugirió que no debería seguirse una orden judicial”.

“Plantar una pieza de éxito falso el día anterior a una audiencia de confirmación es algo que esperamos de los medios de comunicación, pero no significa que deba tolerarlo”, escribió Blanche en una publicación en X el martes.

Bove ha sido una figura central en otros movimientos controvertidos del Departamento de Justicia en los últimos meses, incluida la orden de despedir El caso de corrupción federal del alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams. La orden de Bove provocó el renuncia De varios funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el principal fiscal federal de Manhattan, que acusó al Departamento de Acción a un Quid Pro Quo, abandonando el caso para garantizar la ayuda de Adams con la agenda de inmigración del Sr. Trump.