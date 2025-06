La Corte Suprema permite que Carolina del Sur bloquee los fondos de Medicaid de Planned Parenthood

Washington – La Corte Suprema rechazó el jueves Desafío de Planned Parenthood Al intento de Carolina del Sur de prohibir que la organización participe en su programa de Medicaid, despejando el camino para que el estado despojara a la organización de fondos de Medicaid.

La Corte Suprema gobernó 6-3 En el caso de Medina v. Planned Parenthood South Atlantic para encontrar que Planned Parenthood y un paciente no pueden demandar al estado de Carolina del Sur bajo la ley federal de derechos civiles para hacer cumplir una disposición de la Ley de Medicaid que tiene como objetivo garantizar que un beneficiario pueda obtener atención médica del proveedor de su elección. El juez Neil Gorsuch presentó la opinión para el tribunal. Los tres jueces liberales, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, estaban en disidencia.

La mayoría conservadora del Tribunal revocó una decisión del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 4to Circuito que permitió la demanda de Planned Parenthood contra los funcionarios estatales avanzar y evitó que Carolina del Sur excluyera a la organización de su programa Medicaid.

Es probable que el fallo allane el camino para que más estados excluyan Planned Parenthood de sus programas de Medicaid, una medida que los derechos antiaborto han estado impulsando durante varios años.

“[T]La decisión de dejar que los demandantes privados apliquen un nuevo derecho legal planteen cuestiones delicadas de políticas públicas. Nuevos derechos para algunas nuevas tareas significativas para otros. Y las acciones privadas de cumplimiento, meritorio o no, pueden obligar a los gobiernos a dirigir el dinero lejos de los servicios públicos y gastarlo en su lugar en un litigio “, escribió Gorsuch.” El trabajo de resolver la mejor manera de sopesar esos costos y beneficios competitivos pertenece a los representantes electos de las personas, no jueces no elegidos que se les cobra a la aplicación de la ley como lo encuentran “.

En una disidencia acompañada por Sotomayor y Kagan, Jackson acusó a la mayoría de la corte debilitando las protecciones de los derechos civiles emblemáticos que el Congreso promulgó después de la Guerra Civil, que permiten a los ciudadanos buscar reparación en un tribunal federal por presunta privación de sus derechos.

“[T]Es probable que la decisión de Oday resulte en un daño tangible para personas reales “, escribió Jackson.” Como mínimo, privará a los beneficiarios de Medicaid en Carolina del Sur de su única forma significativa de hacer cumplir un derecho que el Congreso les ha otorgado expresamente. Y, más concretamente, despojará a esos carolinianos del sur, y a innumerables receptores de Medicaid en todo el país, de una libertad profundamente personal: la “capacidad de decidir quién nos trata a nuestros más vulnerables”. El tribunal hoy ignora el deseo expreso del Congreso de evitar ese resultado “.

La Casa Blanca aplaudió la decisión de la Corte Suprema, y ​​el portavoz Harrison Fields lo calificó de “gran victoria para el sentido común” que “subraya la posición de larga data del presidente de que las políticas de aborto deben ser determinadas por los estados y que los contribuyentes nunca deberían ser responsables de financiar los abortos electivos”.

Medina v. Planned Parenthood Atlántico sur

La pregunta ante el tribunal era estrecha, que involucraba si un beneficiario de Medicaid podría demandar para hacer cumplir su capacidad para buscar atención del proveedor calificado y dispuesto de su elección, conocido como el requisito de proveedor calificado.

La disputa legal por el intento de Carolina del Sur de evitar que los dólares públicos vayan a una afiliada de Planned Parenthood en el estado comenzó en 2018, cuatro años antes de que la Corte Suprema revocara a Roe. v. Wade.

En Carolina del Sur, el aborto está prohibido después de seis semanas de gestación, y Planned Parenthood brinda servicios de aborto fuera de Medicaid solo como lo permiten la ley estatal. Además, la ley federal impide que Medicaid pague por abortos, excepto en casos de violación o incesto, o para salvar la vida de la madre.

Pero hace siete años, el gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, emitió una orden ejecutiva que ordenó al departamento de salud del estado que considerara a los proveedores de abortos no calificados para proporcionar servicios de planificación familiar bajo Medicaid y finalizar sus acuerdos de inscripción.

En respuesta, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Sur notificó a Planned Parenthood South Atlantic que sus acuerdos de proveedor estaban siendo cancelados porque ya no estaba calificado para proporcionar servicios médicos a los beneficiarios de Medicaid. El afiliado tiene clínicas en Charleston y Columbia, y ofrece servicios prenatales y posparto, junto con exámenes físicos y exámenes para el cáncer y otras afecciones de salud.

A raíz de la decisión del estado de arrancar Planned Parenthood de su programa de Medicaid, Julie Edwards, una paciente que recibió servicios médicos de la organización, y Planned Parenthood presentó una demanda bajo la ley federal de derechos civiles para impugnar la mudanza.

Edwards argumentó que la terminación del acuerdo de Planned Parenthood de Carolina del Sur violó su derecho a elegir a su proveedor bajo la Ley de Medicaid.

Un juez de distrito federal falló a favor de Planned Parenthood, encontrando que Carolina del Sur probablemente violó la provisión de proveedor de cualquier calificado cuando excluyó a Planned Parenthood de su programa Medicaid. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 4to Circuito, finalmente permitió que la demanda continuara y evitó que Carolina del Sur mantuviera a Planned Parenthood fuera de su programa de Medicaid.

La disputa ante la Corte Suprema no implicó el aborto, pero llegó al Tribunal Superior en medio de un impulso de varios estados liderados por los republicanos para bloquear Planned Parenthood de recibir fondos de Medicaid.

Paige Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood South Atlantic, criticó el fallo, pero dijo que la clínica continuará ofreciendo atención en Carolina del Sur, incluso a los beneficiarios de Medicaid.

“La decisión de hoy es una grave injusticia que ataca a la base de la libertad estadounidense y promete enviar a Carolina del Sur más profunda a una crisis de atención médica”, dijo en un comunicado. “Dos veces, los jueces de este Tribunal negaron incluso escuchar este caso porque la intención del gobernador McMaster es clara: arma el sentimiento contra el aborto para privar a las comunidades con bajos ingresos de atención médica básica”.

Alexis McGill Johnson, presidente y CEO de la Federación de América de Planned Parenthood, advirtió que los ataques contra la organización probablemente continuarán y pondrán en riesgo el acceso de los pacientes a los servicios de atención médica.

“Hoy, la Corte Suprema una vez más se puso del lado de los políticos que creen que saben mejor que usted, que quieren que le vea ver a su proveedor de atención médica de confianza y tomar sus propias decisiones de atención médica”, dijo en un comunicado. “Y las consecuencias no son teóricas en Carolina del Sur u otros estados con legislaturas hostiles. Los pacientes necesitan acceso a control de la natalidad, exámenes de cáncer, pruebas y tratamiento de ITS, y más. Y en este momento, los legisladores en el Congreso están tratando de” desembolsar “la paternidad planificada como parte de su objetivo a largo plazo para cerrar la paternidad planificada y prohibir la aborto a la nación”.

