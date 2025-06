El movimiento climático retrocede con la primera demanda colectiva de su tipo contra la EPA

Cuando Donald Trump ganado Reelección, Jennifer Hadayia sabía que necesitaría un buen abogado. Como director ejecutivo de Air Alliance HoustonUna organización de defensa ambiental sin fines de lucro que trabaja para reducir los riesgos de la contaminación del aire en la salud pública, había luchado contra la primera administración de Trump en la corte que ya estaba en una variedad de temas.

Pero cuando Lee Zeldin, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, comenzó terminación Subvenciones de justicia ambiental otorgadas por la EPA de la era Biden en enero y anunció “el mejor día de desregulación“A mediados de marzo para desmantelar docenas de políticas ambientales, Hadaiya fue ataca:” Estamos en la peor situación posible para unir retrocesos regulatorios con fondos de decimación “.

Hadayia no es el único en esta posición. La terminación inmediata de Zeldin de unos $ 3 mil millones del Programa de bloques de justicia ambiental y climático Impactó 350 organizaciones ambientales, ciudades y tribus que vieron que sus subvenciones se evaporaron sin previo aviso.

Las subvenciones de justicia ambiental están destinadas a ayudar a proteger a las personas de la exposición desproporcionada a contaminantes industriales o riesgos ambientales y garantizar que todos tengan acceso a un entorno de vida saludable. Por ejemplo, las comunidades de bajos ingresos que viven cerca de las fábricas a menudo están más expuestas a contaminantes que pueden dañar su salud.

En lugar de demandar a la agencia por sí solo, Como muchos otros están haciendo actualmenteAir Alliance Houston intentará una nueva táctica legal: unirse a una primera propuesta demanda colectiva contra la EPA y Zeldin para restaurar la financiación.

“No estamos en eso solo para nosotros”, dijo Hadayia a CBS News, “comunidades de todo el país que fueron seleccionadas para estos fondos tienen necesidades. La acción de clase beneficia al bien mayor”.

Financiación de corte de la EPA para programar que rastree los permisos para la contaminación

Air Alliance Houston recibió una “subvención de cambio comunitaria” de $ 3.1 millones por la EPA Biden en 2024 para expandir un programa que creó para aportar más transparencia al proceso de permisos ambientales del estado de Texas. El programa, llamado Correo aéreoPermisos de pistas para la contaminación y alerta a las comunidades en el condado de Harris, Texas, cuando una empresa solicita un permiso, para que las personas sepan lo que se puede emitir en el aire y el agua cerca de su hogar. Hadayia planeó expandir el programa a otros 10 condados en Texas.

Ella fue una de las 2,700 solicitantes que solicitaron el premio. De hecho, era la primera vez que Hadayia intentaba ganar una subvención federal para Air Alliance Houston, y estaba encantada de recibir el apoyo del gobierno.

“No queríamos tener que confiar en la filantropía privada para siempre”, dijo.

Ella completó 20 páginas de formularios que detallan los requisitos, la certificación de cumplimiento, se sometieron a una investigación rigurosa y completó numerosas listas de verificación y revisiones. En febrero, dijo que parecía perder acceso constante al dinero de la subvención sin previo aviso, aunque a veces, aparecería nuevamente en las cuentas de la organización sin fines de lucro.

“Al azar sin previo aviso, volvería a tener acceso al dinero”, dijo Hadayia.

Entre febrero y mayo, revisó su cuenta dos veces al día, todos los días. En cuatro ocasiones, dijo que accedió con éxito a los fondos, retirando un total de $ 60,000 para reembolsar los gastos elegibles antes de que finalmente recibiera una carta de terminación el 1 de mayo.

La EPA no respondió a las preguntas sobre por qué terminó las subvenciones.

“Creemos que nuestro contrato fue finalizado ilegalmente. No había nada en nuestros términos y condiciones que permitan que una administración, Trump o de otro tipo, cancele un contrato federal porque no les gusta de qué se trata el contrato”, dijo Hadayia a CBS News. “No hubo incumplimiento. No hubo fraude, desperdicio y abuso. Fuimos seleccionados rigurosamente y apropiadamente. Conocimos todos los requisitos. Estábamos haciendo todo bien”.

La nueva estrategia legal para los grupos ambientalistas

Air Alliance Houston es uno de los 23 demandantes en la demanda, y juntos esperan que el tribunal otorgue su solicitud de certificar y avanzar como una acción de clase. Los otros demandantes incluyen organizaciones ambientales, así como gobiernos locales de la ciudad, como el condado de Kalamazoo, Michigan, y tribus reconocidas por el gobierno federal como la aldea nativa de Kipnuk en Alaska.

Al igual que Air Alliance Houston, a todos los demandantes recibieron subvenciones de varios montos a través del Programa de Justicia Ambiental y Climática, que fue financiado con $ 3 mil millones de la Ley de Reducción de la Inflación. El propósito de las subvenciones es abordar la crisis climática y varios daños ambientales a nivel local.

Las subvenciones fueron otorgadas a grupos en comunidades rurales y urbanas de todo Estados Unidos para una variedad de iniciativas que incluyen monitoreo de calidad del aire, plantación de árboles en áreas de calor urbano, reemplazo de tuberías de plomo para mejorar los sistemas de agua potable comunitaria y los proyectos de resiliencia para impulsar a las comunidades contra la intensificación del clima extremo.

CBS News contactó a la EPA sobre la demanda, pero la agencia respondió en un correo electrónico diciendo que no comenta sobre litigios actuales o pendientes.

Dirigir a la administración Trump se ha convertido en un trabajo de tiempo completo para muchas organizaciones ambientales afectadas por sus recortes de fondos. Los principales grupos como el Fondo de Defensa Ambiental, o el Consejo de Defensa de Recursos Naturales, que emplea a cientos de personas y generan aproximadamente $ 200 millones en ingresos anuales, puede mantener desafíos legales prolongados al gobierno federal. Desde 2025, el NRDC ha participado en 11 casos contra la administración Trump.

Las organizaciones sin fines de lucro dicen que utilizar el sistema judicial es el único control sobre el poder en el que pueden apoyarse, y hasta la fecha, la administración Trump no ha prevalecido en ninguna de las demandas ambientales presentadas. Actualmente está apelando las decisiones, muchas de las cuales restaurarían los fondos a los grupos ambientalistas.

Algunas organizaciones sin fines de lucro han tenido éxito en reiniciar su financiación, incluso durante el proceso de apelaciones. Pero no todas las organizaciones no gubernamentales tienen los recursos para una batalla legal sostenida.

Air Alliance Houston es un grupo pequeño que emplea a solo 13 personas, incluida Hadaiya, y a menudo gasta más dinero del que gana. En 2023, según disponible registros de impuestosgeneró $ 2.5 millones en ingresos, pero tenía más de $ 2.7 millones en gastos.

La demanda colectiva haría posible que Air Alliance Houston y las organizaciones sin fines de lucro más pequeñas ganen un amplio alivio, en lugar de resultados fragmentarios, y que agrupen sus recursos para lo que puede ser una larga lucha legal contra la EPA de Trump.

Jillian Blanchard, vicepresidenta del Programa de Cambio Climático y Justicia Ambiental en Abogados para el buen Gobierno, calificó la terminación de la EPA otorga “inconstitucional” y dijo en un comunicado que “no solo desestabilizar los proyectos locales que abordan la contaminación, la salud pública y la resiliencia climática”, sino también los principios principales de la ley administrativa y la separación de los poderes “.

Su grupo se unió a Earthjustice, el Centro de Derecho Ambiental del Sur y el Proyecto de Derechos Públicos para presentar el caso en nombre de los demandantes.

Blanchard le dijo a CBS News que nunca ha visto una demanda colectiva presentada contra el gobierno federal sobre cuestiones de financiación ambiental. Al presentar el caso de acción de clase, la esperanza es proporcionar alivio a la clase completa de los receptores elegibles, en lugar de obligar a los grupos individuales a buscar asistencia legal pro bono o gastar sus propios presupuestos limitados que navegan por su caso a través del sistema judicial.

Hadayia se considera afortunada, ya que no ha necesitado el personal después de que se redujeron sus fondos. Pero espera que la demanda pueda restablecer la subvención, para que pueda terminar el trabajo. Ella quiere lo mismo para los otros 349 miembros elegibles de la clase de la demanda, que también pasaron un tiempo significativo solicitando premios para apoyar a las comunidades que luchan por abordar la contaminación ambiental y los impactos del cambio climático.

“Es un golpe de esta administración para ‘desatar energía estadounidense’ al quitar todos los obstáculos”, dijo Hadayia. “Y al mismo tiempo, sacando los recursos de grupos como el mío cuya misión es abogar por lo contrario, cuya misión es ser el perro guardián de esas industrias”.

Climatewatch: Noticias y características del cambio climático más