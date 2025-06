Ex asistente superior a Jill Biden citado en la investigación de la edad de Biden de la Cámara de Representantes de la Cámara

Los republicanos en el comité de supervisión de la Cámara de Representantes han citado a Anthony Bernal, un asistente de alto nivel para la ex primera dama Jill Biden, como parte de su Investigación en rápida expansión en la aptitud mental del ex presidente Joe Biden mientras está en el cargo.

La citación, firmada el jueves por el representante James Comer de Kentucky, el presidente de supervisión republicana, requiere que Bernal aparezca para una declaración el 16 de julio. Llegó después Varias semanas de regreso Con el abogado de Bernal sobre el momento de una entrevista voluntaria, que Comer dice que terminó con Bernal Retiring de una entrevista programada para el jueves.

“Dada su estrecha conexión con tanto el ex presidente Biden como la ex primera dama Jill Biden, el comité buscó comprender si contribuyó a un esfuerzo por ocultar la aptitud del ex presidente Biden para servir al pueblo estadounidense”, un carta de presentación para la citación lectura. “Para evitar más demoras, su aparición antes del comité ahora se ve obligado”.

Bernal es el segundo ex empleado de Biden en ser citado por el comité y es poco probable que sea el último. Esta semana, el comité escuchó un testimonio voluntario de Neera Tanden, ex directora del asesor de política interna de Biden, y tiene la intención de asegurar entrevistas con varios otros miembros del círculo interno de Biden como parte de su investigación.

CBS News se ha comunicado con el abogado de Bernal para hacer comentarios.

Contendiente también ha citado El Dr. Kevin O’Connor, quien se desempeñó como médico de Biden en la Casa Blanca. O’Connor testificará ante el comité el 9 de julio. El comité dijo que obligó a O’Connor a testificar después de que sus abogados dijeron que no podía aparecer en una entrevista, argumentando que violaría las leyes locales y las reglas éticas contra los médicos que revelan información médica confidencial.

Todo es parte de un esfuerzo republicano, con el apoyo del presidente Trump, investigar al último ocupante de la Oficina Oval. El propio Trump tiene ordenado Los abogados de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia investigarán a los ayudantes de Biden, cuestionando la legitimidad de su presunto uso del piloto automático para firmar indicadores y otros documentos. Trump ha sugerido durante mucho tiempo que el uso de Autopen podría anular algunas de las acciones ejecutivas de Biden, una idea de que algunos expertos legales han retrasado.

En un comunicado a principios de este mes, Biden calificó los ataques “ridículos y falsos”, y dijo: “Tomé las decisiones durante mi presidencia”, incluso en los perdones.

Al impulsar la investigación del Partido Republicano, Trump ha renunciado al privilegio ejecutivo de que ocho ex funcionarios de la administración Biden testificaran ante el Congreso, incluido Bernal, un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizada a hablar públicamente e insistió en el anonimato a Associated Press. El privilegio ejecutivo es una doctrina legal que permite a los presidentes mantener en secreto ciertas comunicaciones internas.

Con el privilegio levantado, los ex empleados son libres de discutir sus interacciones con Biden mientras era presidente.

Comer dijo que los abogados de Bernal inicialmente habían ofrecido una entrevista transcrita el jueves, pero luego el miércoles, sus abogados le dijeron al comité que no estaba dispuesto a aparecer voluntariamente en esa fecha. Contendiente lo acusó de “correr asustado” después de que se renunciara al privilegio.

Además de Bernal, el privilegio ejecutivo ha sido exigido por los asesores principales de la Casa Blanca Biden Mike Donilon y Anita Dunn, ex jefe de personal de la Casa Blanca, Ron Klain, ex subdirector de gabinete Bruce Reed, ex consejera del presidente Steve Ricchetti, ex jefe de personal Annie Tomasini y ex asistente del presidente de Ashley Williams. Comer busca entrevistas con todas ellas.

Los demócratas han desestimado la investigación sobre el estado mental de Biden como un ejercicio partidista que distrae de otros asuntos apremiantes.

El representante Wesley Bell, un demócrata de Missouri que se sienta en el comité de supervisión, dijo después de la entrevista con Tanden que “era una pérdida de tiempo extraordinaria” y produjo “ninguna nueva evidencia”.

Bell dijo que los legisladores deberían centrarse en temas como los costos de los alimentos, la vivienda y los posibles cambios en la política de salud en lugar de “desenterrar algún tipo de impulso posterior, o lo que sea que estemos haciendo aquí”.

La investigación de desarrollo ha crecido en el alcance en las últimas semanas, ya que surgen nuevos informes sobre el último año de Biden en el cargo, incluidas las preocupaciones sobre su edad y las circunstancias de su decisión de no postularse para la reelección. Biden tiene hace mucho tiempo negado que sus habilidades cognitivas se habían desvanecido mientras estaban en el cargo.

La investigación podría tener implicaciones significativas para la política y la política. Los legisladores republicanos han argumentado que cualquier acción o políticas ejecutivas promulgadas a través del procedimiento de autopción podría encontrarse inválida si Biden fuera de alguna manera incapacitado o no por un estado mental sólido mientras estaba en el cargo.

Trump y sus aliados han afirmado, sin evidencia, que Biden no estaba al tanto de las acciones que su administración había tomado en una variedad de temas, incluso sobre los indultos, la política ambiental y los derechos laborales, entre otros temas.

Un movimiento para revertir dichas acciones ejecutivas, que seguramente enfrentarían un escrutinio legal y una batalla en los tribunales, podría afectar las decenas de las órdenes ejecutivas tomadas durante todo el mandato de Biden.

“Deje que esta citación envíe un mensaje claro al círculo interno de Biden: no nos detendremos ante nada para exponer la verdad sobre el declive (y) no autorizado de Joe Biden del uso automático”, escribió Comer en las redes sociales.