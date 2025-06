La demanda desafía la ley de Nueva Idaho que restringe los beneficios para los inmigrantes indocumentados

Un médico de Idaho y cuatro residentes están desafiando una nueva ley estatal que detiene algunos de los pocos beneficios públicos disponibles para las personas que viven en los Estados Unidos ilegalmente, incluido un programa que brinda acceso a la medicación de VIH y SIDA que ahorra vidas para pacientes de bajos ingresos.

La ACLU de Idaho presentó la demanda federal el jueves por la noche en nombre del Dr. Abby Davids y cuatro personas con VIH que no son nombrados porque son inmigrantes sin una residencia permanente legal.

La queja dice que la nueva ley es vaga, contradice la ley federal y hace que sea imposible para los proveedores de atención médica determinar exactamente qué tipo de estado de inmigración se excluye y cómo verificar ese estado para los pacientes. Quieren que un juez les otorgue el estatus de acción de clase, ampliando cualquier fallo a otras personas impactadas.

Docenas de pacientes tratados por una clínica del área de Boise pueden perder el acceso a la medicación del VIH y el SIDA bajo la ley, según la queja, incluidas varias cuidadas por Davids.

“Retirar el tratamiento del VIH de sus pacientes no solo tendrá consecuencias devastadoras en su salud, sino que aumenta el riesgo de salud pública de una mayor transmisión del VIH”, escribió la ACLU en la demanda. “Cuando sus pacientes son indetectables, no pueden transmitir el virus. Sin tratamiento con VIH, sin embargo, no pueden mantener un nivel viral indetectable y, por lo tanto, pueden transmitir el virus a otros”.

La nueva ley de Idaho entra en vigencia el 1 de julio, y parece ser el primer limitador de beneficios de salud pública desde Presidente Trump Las agencias federales ordenaron que mejoren la verificación de elegibilidad y se aseguren de que los beneficios públicos no van a inmigrantes no elegibles.

La ley requiere que las personas verifiquen que son residentes legales estadounidenses para recibir beneficios públicos como pruebas de enfermedades transmisibles, vacunas, atención prenatal y postnatal para mujeres, asesoramiento de crisis, algo de asistencia alimentaria para niños e incluso acceso a bancos de alimentos o cocinas de sopa que dependen de la financiación pública.

La ley federal generalmente prohíbe a los inmigrantes en los Estados Unidos ilegalmente recibir beneficios financiados por los contribuyentes como Medicare, Medicaid, asistencia temporal para familias necesitadas y seguridad social. Pero hay algunas excepciones para cosas como atención médica de emergencia y otros servicios de emergencia o salud pública.

La ley de Idaho todavía permite servicios médicos de emergencia. Pero en una carta del 18 de junio a los proveedores de atención médica, el administrador de la División de Salud Pública de Idaho, Elke Shaw-Tulloch, dijo que el VIH es una condición a largo plazo y no una emergencia, por lo que las personas deben verificar su presencia legal para obtener beneficios a través del Programa Federal de VIH/SIDA White Ryan White.

Los pacientes con VIH que desafían a la nueva ley incluyen una pareja casada de Columbia con solicitudes de asilo pendientes, un hombre que fue llevado a los Estados Unidos cuando tenía solo 4 años y ha diferido la acción para el estatus de llegadas infantiles hasta el próximo año, y un hombre de México que ha estado viviendo y trabajando en Idaho desde 2020.

Uno de los pacientes dijo que ella y su esposo fueron diagnosticados con VIH en 2019 e inmediatamente comenzó la terapia antirretroviral, recibiendo los medicamentos sin costo a través del programa Ryan White VIH/SIDA. El medicamento ha reducido la carga viral en su cuerpo lo suficiente como para que ahora sea indetectable, escribió en una presentación de la corte, asegurando que no transmitirá el virus a los demás.

“Mi medicamento protegió a mi hija mientras estaba embarazada porque me impidió transmitirle el VIH durante el embarazo”, escribió.

El tratamiento le permite estar con su hijo, observándola crecer, dijo.

Davids ha estado tratando durante semanas obtener claridad del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho sobre exactamente qué tipo de verificación tendrán que mostrar sus pacientes, y exactamente qué tipos de estatus de inmigración se consideran “legales”. Pero el estado aún no ha proporcionado una dirección clara, según la queja.

“Estoy realmente asustado por lo que esto significa para muchos de nuestros pacientes. Sus vidas ahora estarán en peligro”, escribió Davids en un correo electrónico del 30 de mayo al Departamento de Salud y Bienestar.