Los demócratas del Senado cuestionan la “obliteración” de los sitios nucleares de Irán después de la información clasificada sobre las huelgas

Washington – Algunos demócratas del Senado ponen en duda la caracterización de la administración Trump de las huelgas contra las instalaciones nucleares de Irán después de que altos funcionarios informaron a los senadores el jueves.

En los últimos días, el presidente Trump declaró repetidamente la “obliteración total” después de que tres sitios nucleares fueran bombardeados en un ataque secreto por los Estados Unidos mientras tanto, un evaluación clasificada inicial descubrieron que las huelgas retrasaron el programa nuclear de Teherán en cuestión de meses, mientras que Trump dijo que el programa nuclear se retrasó “básicamente décadas”.

Los demócratas cuestionaron afirmaciones sobre cuánto se ha obstaculizado el programa nuclear de Irán.

“Me alejo de esa sesión informativa aún bajo la creencia de que no hemos borrado el programa”, dijo a los periodistas el senador Chris Murphy, un demócrata de Connecticut. “El presidente estaba deliberadamente engañando al público cuando dijo que el programa fue borrado. Es cierto que todavía hay una capacidad significativa, equipos significativos que quedan”.

“No puedes bombardear el conocimiento por existencia, sin importar cuántos científicos mates”, agregó Murphy. “Todavía hay personas en Irán que cómo trabajar en centrifugadoras. Y si todavía han enriquecido uranio y todavía tienen la capacidad de usar centrifugadoras, entonces no está retrasando el programa por años. Está retrasando el programa por meses”.

El senador Mark Warner de Virginia, el principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, sugirió que la administración llegó a una conclusión demasiado pronto.

“Escucha, espero que sea la evaluación final”, dijo Warner. “Pero si no, ¿eso termina proporcionando una falsa sensación de consuelo al pueblo estadounidense?”

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, un demócrata de Nueva York, dijo que no recibió respuestas adecuadas sobre si la reserva nuclear fue borrada.

“Lo que estaba claro es que no había una estrategia coherente, ni un juego final, ni plan, ni un plan específico, ni detallado sobre cómo Irán no alcanza un arma nuclear”, dijo Schumer.

El senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut dijo que solo una evaluación final de daños de batalla que confirma las afirmaciones “nos permitiría estar cómodos o complacientes sobre lo que se ha hecho”.

“El punto es que no sabemos. Cualquiera que diga que sabemos con certeza lo está inventando porque no tenemos una evaluación final de daño de batalla”, dijo. “Creo que ‘bordeado’ es demasiado fuerte porque implica que no se puede reconstituir o de alguna manera fue eliminado por completo”.

Aún así, Blumenthal elogió la acción militar como “una que caerá en los anales de la historia militar”.

“Ciertamente, esta misión fue exitosa en la medida en que se destruyó ampliamente y quizás severamente dañado y retrasó el programa de armas nucleares iraníes. Pero cuánto tiempo y cuánto realmente queda por determinar la comunidad de inteligencia”, dijo.

La senadora republicana Lindsey Graham de Carolina del Sur se encontró detrás de la caracterización de la administración, pero reconoció que las capacidades de Irán finalmente podrían ser restauradas.

“La verdadera pregunta es, ¿hemos borrado su deseo de tener un arma nuclear”, dijo Graham después de la sesión informativa clasificada? “No quiero que la gente piense que el sitio no estaba severamente dañado u borrado. Lo fue. Pero al decir eso, no quiero que la gente piense que el problema ha terminado, porque no lo es”.

Graham dijo que creía que el programa había sido retrocedido por años. El senador republicano Kevin Cramer de Dakota del Norte dijo que estaba seguro de que “se ha retrasado, un año, como mínimo”.

El senador republicano Tom Cotton de Arkansas, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, dijo que las huelgas “destruyeron efectivamente el programa nuclear de Irán”. Cotton agregó que la evaluación inicial tenía varias brechas de inteligencia y “asumió el peor de los casos con condiciones perfectas en Irán”.

Altos funcionarios de inteligencia dijo el miércoles Esa nueva inteligencia mostró que el programa nuclear había sido “severamente dañado” y sus instalaciones “destruidas”. Se necesitaría “años” iraníes para reconstruir las instalaciones, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el director de inteligencia nacional Tulsi Gabbard.

Ratcliffe se encontraba entre los que informaron a los senadores el jueves, junto con el secretario de Estado y el Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el presidente de los Jefes Conjuntos de Estado Mayor Gen. Dan Caine.

La sesión informativa se había programado inicialmente para el martes, pero se retrasó dos días, molestando a algunos demócratas que exigieron transparencia inmediata sobre las huelgas después de que inicialmente se dejaron en la oscuridad sobre la acción militar.

Emily colgó y

contribuido a este informe.

Más de CBS News