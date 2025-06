Lea la decisión de la Corte Suprema en el caso de ciudadanía de derecho de nacimiento

28 Trump v. Casa, Inc Además, contradice la práctica de este Tribunal, en casos como Lewis, Pierce y Barnette, de afirmar y otorgar medidas cautelares universales, incluso cuando se habrían costado los mandatos centrados en el demandante más estrictos a las partes. Ver supra, en 20-21. La mayoría en su lugar se enciende en un caso de 1897, en el que este tribunal “solo permitió un narro[w] Decreto entre ‘las partes nombradas como Plainfiff y Demandados en el proyecto de ley ”,” Ante, a los 7 (citando a Scott, 165 US, en 117), sobre otros, incluso desde el mismo condado, haciendo lo contrario. La mayoría no ofrece una base presenciada para considerar la pregunta resuelta por un solo caso de 1897, mientras que los casos solo unos años más tarde registraron un curso diferente. De hecho, si la investigación relevante se convierte en “práctica de la era fundadora”, entonces no hay razón por la cual un caso de 1897 debería ser disponible. Ante, a las 9, n. 7. En la narración de la mayoría, Scott simplemente “ilustra que hasta 1897, este tribunal se adhirió a una visión específica de alivio”. Ante, en 7–8, n. 6. Nada en Scott, sin embargo, los dictados de que el alivio equitativo siempre debe ser específico de la fiesta. Por el contrario, solo un año después de Scott, el tribunal respaldó la opinión opuesta: “Solo un tribunal de equidad”, el tribunal explicó: “Es competente para … determinar, una vez para todos y sin una multiplicidad de demandas, asuntos que afectan no simplemente a las personas, sino a los intereses de toda la comisión”. Smyth v. Ames, 169 US 466, 518 (1898); Ver también Id., En 517 (“[T]El tribunal de circuito de los Estados Unidos, sentado en equidad, puede hacer un decreto integral que cubra todo el motivo de la controversia y, por lo tanto, evitar la multiplicidad de demandas que inevitablemente surgirían bajo el estatuto “). 6 6, independientemente de la decisión real, la corte de Smyth, ver, ver Ante, 7-8, n. 6, su análisis revela claramente que el tribunal se entiende a la brote a los beneficios de la intención de que la intención de ser un alivio de la intención de ser el alivio de la intención de los beneficios de la intención de los beneficios de la intención de los beneficios de la intención de los beneficios de la intención de los beneficios de la intención de los beneficios de la intención de los beneficios de la intención de los beneficios de la intención de los beneficios de la intención de la intención de la intención de la intención de la intención de la intención. Tanto.