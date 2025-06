Corte Suprema, en el caso de ciudadanía de Birthright, limita el uso de los jueces de los mandatos nacionales en todo

Washington – La Corte Suprema limitó el viernes el uso de medidas cautelares en todo el país, que está en la capacidad de los jueces federales para emitir órdenes de barrido que en los últimos años han obstaculizado la implementación de las políticas de las administraciones presidenciales republicanas y demócratas por igual.

En una decisión ampliamente esperada derivada de la orden ejecutiva del presidente Trump que busca finalizar ciudadanía de derecho de nacimientoel Tribunal Superior dijo que las órdenes universales probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales. La jueza Amy Coney Barrett fue autora de la Opinión de la mayoría Para la corte 6-3, con los jueces liberales en disidencia.

El Tribunal otorgó la solicitud de la administración Trump para reducir el alcance de las medidas cautelares que bloquean la orden ejecutiva del presidente mientras avanzan los procedimientos, pero “solo en la medida en que los mandatos sean más amplios de lo necesario para proporcionar un alivio completo” a los demandantes que pueden demandar, escribió Barrett. Los jueces no abordaron la cuestión de si la orden del Sr. Trump es constitucional, y la administración ha dicho que las agencias tienen 30 días para emitir orientación pública sobre la implementación de la política, permitiendo tiempo para que se presenten más desafíos.

“Algunos dicen que la orden judicial universal” da[s] El poder judicial una herramienta poderosa para verificar la rama ejecutiva. Pero los tribunales federales no ejercen supervisión general de la rama ejecutiva; Resuelven casos y controversias consistentes con la autoridad que el Congreso les ha dado “, escribió Barrett.” Cuando un tribunal concluye que la rama ejecutiva ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal también exceda su poder “.

En su disidencia, la justicia Sonia Sotomayor acusó a la mayoría de las abdicadas de su papel en la protección del estado de derecho. Ella leyó porciones de su opinión disidente desde el banco.

“Con el golpe de un bolígrafo, el presidente ha hecho una ‘burla solemne’ de nuestra constitución”, escribió. “En lugar de mantenerse firme, el tribunal cede”.

En una conferencia de prensa de la Casa Blanca después de la decisión, el Sr. Trump lo elogió como “una victoria monumental para la Constitución, la separación de los poderes y el estado de derecho”.

Órdenes judiciales universales y el caso de ciudadanía de derecho de nacimiento

El fallo del tribunal llegó en un trío de apelaciones de emergencia por parte de la administración Trump que surgió de la orden ejecutiva del presidente buscando terminar la garantía de la ciudadanía de derecho de nacimiento de la 14a enmiendalo que significa que todos los nacidos en los Estados Unidos son ciudadanos, independientemente del estado migratorio de sus padres. El Departamento de Justicia tenía preguntó la Corte Suprema Para reducir el alcance de tres mandatos separados que bloquearon la implementación de la política del Sr. Trump en todo el país, mientras que los desafíos legales traídos por 22 estados, los grupos de derechos de los inmigrantes y siete individuos avanzaron.

Pero en lugar de decidir rápidamente si otorgar al alivio de emergencia de la administración Trump, la Corte Suprema sostuvo argumentos sobre si restringir el uso de los mandatos nacionales o universales, que son órdenes judiciales que impiden que el gobierno haga cumplir una política en cualquier parte del país y contra cualquier persona, incluidas las personas que no participan en el litigio antes que ellos.

La disputa sobre el intento del presidente de relajar la ciudadanía de derecho de nacimiento se ha entrelazado con la batalla de la administración contra los mandatos nacionales. Estas órdenes de barrido han frustrado a los presidentes democráticos y republicanos que buscan implementar sus agendas entre el estancamiento en el Congreso, y la lucha por ellos ha estado a fuego lento durante varios años.

El servicio de investigación del Congreso identificado 86 Se emitieron medidas cautelares en todo el país durante el primer mandato del Sr. Trump y 28 otorgados mientras que el ex presidente Joe Biden estaba en el cargo. En el segundo mandato del Sr. Trump, el Servicio de Investigación del Congreso encontró que 17 mandatos nacionales se emitieron durante los primeros 100 días, aunque la administración Trump estimó el mes pasado que ha habido mucho más, al menos 40 de estas órdenes, y la mayoría proveniente de los mismos cinco distritos judiciales.

Algunos de los jueces tienen sugerido en escritos pasados que la Corte Suprema tendría que aclarar si se permiten medidas judiciales a nivel nacional, y los miembros de ambos lados ideológicos del banco han sido críticos con ellos. El presidente y sus aliados tienen jueces atacados para emitir cautelosos en todo el país en la serie de desafíos legales a las políticas de Trump, e incluso pidió algunos para ser acusados.

La orden de ciudadanía de derecho de nacimiento del presidente fue una de las primeras que firmó en su primer día en el cargo. Si bien se ha entendido por más de un siglo que la decimocuarta enmienda garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos, la orden del Sr. Trump negó la ciudadanía de los derechos de los niños nacidos de una madre que está ilegalmente presente en los Estados Unidos o que está legalmente presente de manera temporal; o cuyo padre no es ciudadano ni residente permanente legal. El presidente ordenó a las agencias federales que dejaran de emitir documentos que reconocen la ciudadanía estadounidense a los niños en esas categorías nacidos después del 19 de febrero.

Se presentaron más de media docena de demandas que desafían la medida antes de que entrara en vigencia, y tres tribunales de distrito federales en Washington, Maryland y Massachusetts Cada uno bloqueó al gobierno para implementar la orden. Los tribunales federales de apelaciones en California, Massachusetts y Virginia luego rechazaron las solicitudes de la administración Trump para bloquear en parte las órdenes del tribunal inferior.

El Departamento de Justicia presentó apelaciones de emergencia de las tres decisiones ante la Corte Suprema a mediados de marzo y le pidió que limitara la aplicación de la orden de ciudadanía de derecho a 28 estados e individuos que no están involucrados en los casos. La administración dijo que la Corte Suprema debería, como mínimo, permitir a las agencias desarrollar y emitir orientación pública mientras continúan los procedimientos, y apuntar a la amplitud de los mandatos emitido por los tribunales de distrito. Los abogados del gobierno dijeron en una presentación que los mandatos universales han alcanzado proporciones “epidémicas” desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero.

“Esos mandatos órganos frustran las políticas cruciales de la rama ejecutiva sobre asuntos que van desde la seguridad fronteriza, hasta las relaciones internacionales, hasta la seguridad nacional, hasta la preparación militar”, el abogado General D. John Sauer escribió. “Rectigamente interrumpen las operaciones de la rama ejecutiva hasta el nivel del gabinete”.

Pero los demandantes en los casos instaron a la Corte Suprema a abandonar las órdenes del Tribunal de Distrito en su lugar. En presentación Por sus propios, funcionarios de 18 estados, el Distrito de Columbia y San Francisco calificó la solicitud de la Administración Trump “notable”, ya que permitiría al gobierno despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía, mientras que los desafíos legales avanzan y los hacen “deportables en el nacimiento y en riesgo de la estadía”.

Los estados argumentaron que la administración Trump busca violar el precedente de la Corte Suprema vinculante que la ciudadanía de derecho de nacimiento reconocida está garantizada por la 14ª Enmienda.

La decisión del tribunal

Escribiendo para la mayoría, Barrett miró a la historia de la nación y dijo que las medidas cautelares en todo el país eran “notablemente inexistentes” en los siglos XVIII, XIX y XX. Si los tribunales federales tuvieran tal herramienta, dijo: “Seguramente no lo habrían dejado inactivo”.

“Nada como una orden judicial universal estaba disponible en la fundación, o para el caso, durante más de un siglo a partir de entonces. Por lo tanto, bajo la Ley Judicial, los tribunales federales carecen de autoridad para emitirlos”, escribió.

En su disidencia, Sotomayor advirtió que el nuevo régimen de la Corte Suprema pone en riesgo todo tipo de derechos constitucionales y los hace “significativos solo en nombre” para las personas que no son partes en una demanda.

“Hoy, la amenaza es la ciudadanía de los derechos de nacimiento”, escribió. “Mañana, una administración diferente puede tratar de apoderarse de las armas de fuego de los ciudadanos respetuosos de la ley o evitar que las personas de ciertas religiones se reúnan a la adoración”.

Sotomayor acusó a la mayoría conservadora de la corte ignorando si el plan del Sr. Trump para poner fin a la ciudadanía de derecho de nacimiento es constitucional y dijo que su “ilegal de patente” subraya por qué los mandatos universales son los remedios apropiados.

Si bien el Tribunal Superior acordó otorgar la solicitud del Sr. Trump de una suspensión parcial de los mandatos, Barrett escribió que todavía hay problemas para que los tribunales inferiores decidan, incluyendo si es apropiado un alivio más estrecho.

La decisión de la Corte Suprema aún permite a los demandantes que cuestionen una política para presentar demandas de acción de clase y buscar la certificación de una clase nacional. En su disidencia, Sotomayor instó a las personas que pueden verse afectadas por el plan de ciudadanía de derecho de nacimiento de Trump, así como a los tribunales inferiores, a moverse rápidamente.

“[T]he parents of children covered by the Citizenship Order would be well advised to file promptly class-action suits and to request temporary injunctive relief for the putative class pending class certification,” she wrote. “For suits challenging policies as blatantly unlawful and harmful as the Citizenship Order, moreover, lower courts would be wise to act swiftly on such requests for relief and to adjudicate the cases as quickly as they can so as to enable this Court’s prompt revisar.”

Después de la decisión de la Corte Suprema, CASA, uno de los grupos que impugnó la orden, le pidió al Tribunal de Distrito Federal que permita que su demanda proceda a nivel de clase y certifique como una clase “Todos los niños que han nacido o nacieron en el nacimiento de los Estados Unidos a partir del 19 de febrero de 2025, que están designados por la Orden Ejecutiva 14,160 de ser elegible para el nacimiento en los Estados Unidos, y sus padres” y sus padres “.”

La Corte Suprema de los Estados Unidos más