William Buckley y su impulso para impulsar a América a la derecha

William F. Buckley, Jr. fue un comentarista líder que tuvo un papel vital en elevar a Joseph McCarthy, Barry Goldwater y Ronald Reagan, catalizando un movimiento conservador que reestructuró al Partido Republicano y al país. El corresponsal nacional de “Sunday Morning”, Robert Costa, habla con Sam Tanenhaus (autor de la nueva biografía, “Buckley: The Life and the Revolution That cambió de Estados Unidos”) sobre el fundador de “National Review” y debate televisivo de “línea de disparo” que recibió aclamaciones y críticas, y cómo el intelectual de celebridades pavimentó el camino para el presidente Donald And.