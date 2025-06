Transcripción: Scott Gottlieb en “Face the Nation With Margaret Brennan”, 29 de junio de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con el ex comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, miembro de la junta de Pfizer y presidente no ejecutivo de la Junta de Illumina, que se emitió en “Fac the Nation con Margaret Brennan” el 29 de junio de 2025.

Margaret Brennan: Por un vistazo a algunos de los cambios en las políticas de salud pública de Estados Unidos bajo la administración Trump, nos acompañan el ex comisionado de la FDA, el Dr. Scott Gottlieb, quien se sienta en la junta de Pfizer y ahora es el presidente de la Junta de Illumina. Buen día. Es bueno verte.

Doctor Scott Gottlieb: Buenos días.

Margaret Brennan: Sabes, Dr. Gottlieb, trabajaste en la primera administración de Trump. Esta segunda administración de Trump parece muy diferente en su enfoque de la salud pública en muchos frentes. Uno de ellos estaba realmente al descubierto esta semana con este recién rehecho Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, o ACIP. El Secretario Kennedy había despedido a unos 17 miembros de la junta existente y puso a algunos miembros de su propia elección. Y en un video, el presidente de la Academia Americana de Pediatría dijo que la política federal de inmunización es, cita, “ya no es un proceso creíble” y se está politizando a expensas de los niños. Esa es una declaración bastante impresionante. ¿Estás de acuerdo con la Academia de Pediatría?

DR. Gottlieb: Mira, tienes razón. Trabajé en la primera administración de Trump. Tuve la suerte de hacer eso y orgulloso de servir en esa administración. Creo que hicimos muchas cosas importantes sobre la salud pública. Presidimos las primeras aprobaciones de terapia con células y genes. El presidente trató de expandir el acceso a esos tratamientos a través del derecho a probar la legislación que defendió. Apoyó a la FDA en un esfuerzo por tratar de mantener los productos de tabaco fuera de las manos de los niños, el número récord de aprobaciones genéricas y muchos otros logros. Creo que muchas personas en mi lado del pasillo político sienten que muchas de estas políticas que el Secretario Kennedy está defendiendo a Are- estarán contenidos para las vacunas y no sangrarán en una doctrina de salud pública más amplia. Creo que eso no está bien. Creo que ahora hay muchas personas que no piensan que estas cosas sean particularmente políticas, o no deberían serlo, y no piensan que estas decisiones deberían decidirse políticamente, que van a encontrar cuándo van a la oficina del médico que vacunan que pueden querer proteger sus vidas o las vidas de sus familias no estarán disponibles. Esto parece un proceso político en este momento. El Secretario persigue problemas que durante mucho tiempo han sido Bugaboos de él y su grupo anti-VAX, la defensa de la salud de los niños. No creo que sea erróneo en este momento. Creo que probablemente lo reconocería. Que está asumiendo problemas que ha defendido durante los últimos 20 años para restringir el acceso a ciertas vacunas. Eso va a crecer. La lista está creciendo, y comenzará a ser muy tangible para las personas y va mucho más allá de la vacuna Covid, que es, creo, lo que la mayoría de las personas piensan cuando perciben los esfuerzos de esta administración o de la secretaria, para tratar de restringir el acceso a las vacunas.

Margaret Brennan: Entonces, una de las cosas específicas de esta reunión fue el consejo para evitar las vacunas contra la gripe que contiene un ingrediente llamado timerosal. Justo al mismo tiempo que la reunión, los CDC eliminaron la información de su sitio web que desacreditó que este ingrediente estaba vinculado al autismo. El Secretario Kennedy dice que es: son los periodistas los que están ocultando la verdad. ¿Qué necesita saber la gente sobre la vacuna contra la gripe y este ingrediente?

DR. Gottlieb: Sí, así que este es un viejo ingrediente. Es un conservante utilizado en viales de la vacuna contra la gripe de dosis múltiples, principalmente. Solo un porcentaje muy pequeño de viales de vacuna contra la gripe todavía lo contienen. Lo que es es un ingrediente que se agrega a los viales de dosis múltiples porque esos viales de los que vas a entrar con diferentes agujas a medida que administra la vacuna a diferentes pacientes. Entonces no son inyecciones de dosis única. Son viales de dosis múltiples que se usan principalmente en algunas clínicas ocupadas, casi exclusivamente en adultos en este momento. A principios de la década de 2000, estaba en la FDA cuando reformulamos la vacuna, por lo que obligamos a los fabricantes a reformular las vacunas a eliminar a este conservante. No porque pensáramos que no era seguro, sino porque había mucha consternación entre los grupos anti-vax, pensaron que había un vínculo entre este ingrediente y el autismo. El ingrediente contiene pequeñas cantidades de etilmercurio, no metilmercurio, etilmercurio, que es el mismo tipo de mercurio que se encuentra en los peces, en cantidades muy pequeñas. Y así, obligamos a los fabricantes a reformular la gran mayoría de las vacunas, aún el cuatro por ciento de las vacunas contra la gripe que se administran, principalmente a adultos, son de estos viales de dosis múltiples. Durante mucho tiempo ha sido un bugaboo de la secretaria y su grupo, el Fondo de Defensa de Salud de los Niños. De hecho, la única presentación en la reunión de ACIP fue del jefe de ese grupo. Y tienes razón en que hubo un análisis de contrarresta de los funcionarios de los CDC que afirman que no hay vínculo entre el timerosal y el autismo. Ese análisis fue eliminado del sitio web. El Secretario emitió una declaración que decía que no era, no pasó por una revisión adecuada.

Bienvenido de nuevo para enfrentar a la nación. Regresamos a nuestra conversación con el ex comisionado de la FDA, el Dr. Scott Gottlieb. El Dr. Gottlieb, solo para recuperar, estábamos hablando de la reunión que tuvo lugar la semana pasada con el Comité Asesor de Inmunización recientemente reconstituido. El senador republicano Bill Cassidy, lo conoces, es médico. Él tiene supervisión y preside el comité de salud. Pidió que la reunión se cancelara porque dijo que no hay director de CDC en su lugar. Y cuando se trata de estos nombrados, dijo que muchos de ellos "no tienen experiencia significativa al estudiar microbiología, epidemiología o inmunología" y que pueden tener "sesgos preconcebidos" contra las vacunas de ARNm. Es, no soy un médico, pero me parece que la experiencia en inmunología sería importante si está asesorando sobre las inmunizaciones. Su abogado fue ignorado aquí. ¿Hay algún control sobre el Secretario Kennedy, en este momento? ¿Existe la necesidad de poner un director de CDC en su lugar rápidamente?

DR. Gottlieb: Sí, bueno, el director de los CDC tuvo una audiencia de confirmación esta semana, y espero que esté en su lugar pronto. Creo que es bastante fuerte y una buena elección para ese trabajo. La Junta, esta Junta ACIP, no está completamente constituida. Solo hay siete miembros en la junta. En su membresía máxima, tiene alrededor de 15. Y tienes razón, muchas de las personas que han sido nombradas no tienen una experiencia profunda, ni ninguna experiencia, francamente, en la ciencia de las vacunas. Son personas que han estado ideológicamente alineadas con el Secretario Kennedy en el pasado y trabajaron con él, muchos de ellos, no todos. Y creo que eso no es algo que incluso el Secretario probablemente disputaría en este momento, y llevó a algunos momentos incómodos en esa reunión. Por ejemplo, ya sabes, un miembro tuvo que haberle explicado la diferencia entre una profilaxis de anticuerpos y una vacuna. Por lo tanto, hubo evidencia en esa discusión en la que los directores de los CDC tuvieron que proporcionar algo de asistencia correctiva, francamente, para ayudar a informar a estos miembros sobre la base de la ciencia de las vacunas. Así que mostró, con suerte, una vez que constituyan completamente esa junta, va a obtener más equilibrio al respecto. Creo que algunas personas son escépticas. Sigo siendo la esperanza de que eventualmente habrá algunos buenos miembros que se sientan.

Margaret Brennan: Sabes, una de las cosas sobre el sistema de salud estadounidense es esa cuestión de innovación continua. A principios de este mes, la FDA aprobó una inyección dos veces anual de un medicamento de prevención del VIH llamado Lenacapavir. ¿Qué tan significativa es una innovación como esa, y dado el entorno del que está hablando, se interpondrán estos nuevos asesores en el camino de poder llevar ese tipo de cosas al mercado?

DR. Gottlieb: Sí, esto no debería venir antes de ACIP. Así que esto es un terapéutico. Es un antiviral de actuación larga que proporciona seis meses de protección contra el VIH y fue extremadamente efectivo para prevenir la infección por VIH en una población que era un alto riesgo de contraer el VIH. Por lo tanto, es un cambio en la formulación de un antiviral que permite que se administre solo dos veces al año y proporcione exposición sostenida a los beneficios de ese antiviral. Estamos viendo mucha innovación como esta. También hubo noticias esta semana de una pequeña compañía de biotecnología con la que no tengo ninguna participación, con la que habían desarrollado una píldora que pudiera proporcionar protección sostenida contra la gripe. Por lo tanto, es un antiviral, pero está formulado de una manera donde se pueda administrar una vez antes de la temporada de gripe, para proporcionar protección durante toda la temporada y también parece ser muy efectiva. Así que estamos viendo muchas innovaciones como esta. Lo que me preocupa es la innovación en la ciencia de las vacunas. Trabajo en el lado del capital de riesgo, donde hacemos inversiones en nuevas empresas, y ha habido un retroceso de las nuevas empresas de biotecnología que han estado buscando desarrollar nuevas vacunas, por ejemplo, vacunas para el virus de Epstein-Barr, que sabemos está vinculada a ciertos linfomas de células B, y tal vez está vinculada a múltiples esclerosis. Esa es una nueva área de la ciencia, el potencial para vacunar a los niños contra eso, al igual que vacunamos a los niños contra el VPH en este momento y prevenir el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer. Tal vez en el futuro, podemos estar vacunando para EBV, pero ha habido mucho retroceso a ese tipo de inversión. Así que creo que vamos a ver menos innovación en la ciencia de las vacunas como resultado del entorno en el que estamos.

Margaret Brennan: Rápidamente, se le preguntó al Secretario Kennedy esta semana sobre las declaraciones en algunos estados para comenzar a eliminar el fluoruro del agua. Oklahoma hizo algunos movimientos en esa dirección. Dijo que verás “probablemente un poco más de cavidades”, pero “existe una correlación inversa directa entre la cantidad de fluoruro en tu agua y la pérdida de coeficiente intelectual”. ¿En qué deberían pensar los padres cuando escuchan cosas así?

DR. GOTTLIEB: Bueno, mira, este ha sido un problema de larga data, otro problema que el secretario Kennedy ha defendido a lo largo de su carrera, esta percepción percibida de que existe un vínculo entre el fluoruro y el agua y algunos efectos neurotóxicos de eso. Eso ha sido estudiado a fondo. Creo que ha sido completamente desacreditado. Hay cantidades muy pequeñas de fluoruro en el agua, y en los niveles que se coloca en el suministro de agua, se ha demostrado que es seguro. Los CDC tienen datos que muestran que hay una reducción del 25% en la caries dental como resultado del fluoruro que se agrega de forma rutinaria al suministro de agua. No se trata solo de una cuestión de mayores cavidades dentales, sino también la salud oral en general, lo que sabemos que está correlacionado con la salud sistémica.

Margaret Brennan: Dr. Gottlieb, es bueno obtener su visión hoy. Volveremos.