El director general de la agencia de vigilancia nuclear dice que las capacidades de Irán sufrieron “daños graves”

Las capacidades nucleares de Irán sufrieron un “daño severo” en la semana pasada Ataques aéreos de EE. UU. Pero no “daños totales”, dijo el hombre a cargo del organismo de vigilancia nuclear mundial del mundo, el Agencia Internacional de Energía Atómica. “Uno no puede afirmar que todo ha desaparecido y que no hay nada allí”.

“Está claro que ha habido daños graves, pero no es un daño total, en primer lugar”, dijo el director general de la OIEA, Rafael Mariano Grossi. “Enfréntate a la nación con Margaret Brennan”. “Y en segundo lugar, Irán tiene las capacidades allí; capacidades industriales y tecnológicas. Entonces, si así lo desean, podrán comenzar a hacer esto nuevamente”.

Estados Unidos lanzó tres ataques a las instalaciones nucleares de Irán el 21 de junio, luego de más de una semana de ataques israelíes, que el presidente Trump y el secretario de defensa Pete Hegseth dicho tenía “Obliterado” Instalaciones nucleares de Irán.

Pero los comentarios de Grossi parecían apoyar una evaluación temprana de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), que sugirió que las huelgas solo tenían Retrocede el programa nuclear de Irán por meses. La administración Trump ha criticado la evaluación del DIA como “baja confianza”, y Hegseth y otros funcionarios el jueves fueron después de los medios de comunicación por informar sobre un informe “filtrado”.

En una sesión informativa el jueves, los periodistas interrogaron a Hegseth repetidamente sobre si Irán había trasladado sus acciones de uranio enriquecido antes de que comenzaran las huelgas israelíes y estadounidenses. El Secretario de Defensa respondió que “no estaba al tanto de ninguna inteligencia que he revisado que dice que las cosas no estaban donde se suponía que debían estar, movidos o de otro tipo”.

Grossi dijo el domingo que Irán no compartió que tenían planes de mover el uranio enriquecido, pero al mismo tiempo “no había tiempo físico” para que Irán compartiera esa información.

El Director General del OIEA también admitió que es “lógico suponer que cuando [Iran] anunciar[s] que van a tomar medidas de protección “que mover el uranio enriquecido” podría ser parte de él “. Pero también enfatizó que” es por eso que es tan importante, en primer lugar, que Irán permita a nuestros inspectores continuar su trabajo indispensable lo antes posible “.

Brennan presionó a Grossi que, dado que no está claro si el uranio se había trasladado y no se pueden contabilizar todas las centrifugadoras, hay una pregunta abierta de que Irán podría “correr hacia una bomba … si quisieran”. Grossi dijo que no quería ser un “alarmista”, pero “debemos estar en condiciones de determinar, para confirmar qué hay allí y dónde está y qué sucedió”.

“Irán tenía un programa ambicioso muy vasto, y parte de él aún puede estar allí, y si no, también existe la verdad evidente de que el conocimiento está allí”, dijo Grossi. “La capacidad industrial está ahí. Irán es un país muy sofisticado en términos de tecnología nuclear, como es obvio. Por lo tanto, no se puede desinventar esto. No puede deshacer el conocimiento que tiene o las capacidades que tiene.

Grossi confirmó que sus inspectores del OIEA nunca pudieron verificar las afirmaciones de Irán de que su programa nuclear era solo para fines pacíficos y que no estaba tratando de desarrollar un arma.

“No vimos un programa que estaba apuntando en esa dirección, pero al mismo tiempo, no respondían preguntas muy, muy importantes que estaban pendientes”, dijo Grossi.

Secretario de Estado Marco Rubio Dicho un comunicado el sábado que hubo llamadas en Irán para el arresto y ejecución de Grossi.

Cuando se le preguntó sobre las presuntas amenazas contra los inspectores nucleares, el embajador de Irán en la ONU, Amir Saeid Iravanidijo en una aparición separada en “Face the Nation” que Irán no amenaza a los inspectores nucleares, incluido Grossi.

Los inspectores nucleares “están en Irán”, dijo Iravani. Dijo que están en una “condición segura”, pero “no pueden tener acceso a nuestro sitio”.

Iravani también dijo que, dado que Irán es miembro del Tratado de No Proliferación (TNP), el enriquecimiento nuclear “es nuestro derecho y un derecho inalienable, y queremos implementar este derecho”.

Iravani agregó que no creía que el enriquecimiento “nunca se detendrá”.

Más de CBS News