El Senado aprueba el proyecto de ley de política en expansión de Trump después de la sesión de maratón

“En esta votación, los ‘Yeas’ son 50. Los ‘no son 50. El Senado está dividido uniformemente, el vicepresidente vota afirmativamente. El proyecto de ley, según enmendado, se aprueba”. “La propuesta de Medicaid en este proyecto de ley no se parece a ese tipo de disciplina y diligencia debida. No tiene ideas sobre cómo estos recortes de impuestos de proveedores se van a absorber sin dañar a las personas en Medicare. Le debemos al pueblo estadounidense, y lo debo a la gente de Carolina del Norte, para retener mi voto afirmativo hasta que lo haya demostrado que nos hemos hecho nuestro hogar”. “.”. “.”. “.”. ” “Quiero saber si mis colegas al otro lado del pasillo creen que hay algunos estadounidenses tan ricos que tal vez no necesiten una exención de impuestos a expensas de la atención médica y alimentos para nuestros constituyentes más vulnerables. Por lo tanto, comenzaré este diálogo al aumentar una idea de sentido común: ¿podemos ahorrar la atención de la salud para millones de estadounidenses, si eliminamos los componentes de impuestos para las personas que ganan más de $ 10 millones, sí, sí?”