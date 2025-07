La administración Trump congela miles de millones en fondos para programas extracurriculares y de verano

Los proveedores y escuelas del campamento de día dicen que la congelación de fondos de la administración Trump podría arruinar el verano para las familias estadounidenses de bajos ingresos y poner en peligro algunos programas después de la escuela el próximo año.

La administración está frenando más de $ 6 mil millones en subvenciones federales para programas extracurriculares y de verano, instrucción en inglés, alfabetización de adultos y más, ya que realiza una revisión para garantizar que las subvenciones estén alineadas con las prioridades del presidente Trump.

La medida crea incertidumbre para los estados y las escuelas a medida que presupuestan los programas este verano y en el próximo año escolar porque no saben si recibirán o cuándo recibirán los fondos o cuándo. Los demócratas dicen que la administración está burlando la ley al contener el dinero apropiado para el Congreso.

Sin los fondos, las escuelas dicen que no podrán proporcionar gratis o asequible cuidado después de la escuela Para los niños de bajos ingresos mientras sus padres trabajan y es posible que no puedan contratar personal para enseñar a los niños que están aprendiendo inglés. Las clases o campamentos en curso este verano también podrían estar en peligro.

Los Boys and Girls Clubs of America dependen de algunos de estos fondos para administrar sus campamentos y otras programas de verano para estudiantes de bajos ingresos. Si no se restaura pronto, la programación podría terminar a mitad de temporada, dijo el presidente de Boys and Girls Club, Jim Clark.

La programación después de la escuela en el otoño también podría recibir un éxito. “Si estos fondos están bloqueados, las consecuencias serán rápidas y devastadoras”, dijo Clark. Hasta 926 clubes de niños y niñas podrían cerrar, afectando a más de 220,000 niños, dijo el grupo.

Los programas que dependían del dinero esperaban que se distribuyera el 1 de julio, pero un aviso de departamento de educación emitido el lunes anunció que el dinero no se liberaría mientras los programas están bajo revisión. El departamento no proporcionó una línea de tiempo y advirtió que “las decisiones aún no se han tomado” en las subvenciones para el próximo año escolar.

“El departamento sigue comprometido a garantizar que los recursos de los contribuyentes se gasten de acuerdo con las prioridades del presidente y las responsabilidades legales del departamento”, escribieron los funcionarios del departamento de educación en el aviso, que fue obtenido por Associated Press.

El departamento remitió preguntas a la Oficina de Gestión y Presupuesto, que no respondió a una solicitud de comentarios.

Gadsden, Ala. Cassiyah Hayes se toma un momento para leer un libro en el centro de medios de la Escuela Primaria George W. Floyd en Gadsden, Alabama, el 25 de junio de 2025. Andi Rice para The Washington Post a través de Getty Images



En las escuelas de la ciudad de Gadsden en Alabama, los funcionarios dicen que no tendrán más remedio que cerrar su programa extracurricular, que atiende a más de 1.200 estudiantes de bajos ingresos, si no se liberan fondos federales. No hay otra forma de compensar el dinero federal congelado, dijo Janie Browning, quien dirige el programa.

Las familias que confían en los programas extracurriculares de la escuela perderían una fuente importante de cuidado infantil que mantiene a los niños seguros y comprometidos mientras sus padres trabajan. Los aproximadamente 75 empleados de los programas extracurriculares del distrito pueden perder sus empleos.

“Esas horas entre después de la escuela y las 6 en punto son realmente las horas del día en que los estudiantes corren el mayor riesgo de cosas que pueden no producir excelentes resultados”, dijo Browning. “Sería devastador si perdiéramos la línea de vida de la escuela después de la escuela para nuestros estudiantes y nuestras familias”.

Jodi Grant, director ejecutivo de la Alianza Afterschool, dijo que retener el dinero podría causar daños duraderos a la economía.

Algunos defensores temen que las subvenciones estén siendo atacadas para la eliminación, lo que podría obligar a las escuelas a cortar programas y maestros. Sr. Trump’s 2026 Propuesta de presupuesto Pidió al Congreso que cero todos los programas bajo revisión, lo que indica que la administración los ve como innecesarios.

La senadora demócrata Patty Murray de Washington presionó a la administración Trump para gastar el dinero como pretendía el Congreso.

“Todos los días, este financiamiento se detiene es un día en que los distritos escolares se ven obligados a preocuparse por si tendrán que reducir los programas después de la escuela o despedir a los maestros en lugar de preocuparse por cómo asegurarse de que nuestros hijos puedan tener éxito”, dijo Murray en un comunicado.

Los seis programas de subvenciones bajo revisión incluyen uno conocido como Centros de aprendizaje comunitario del siglo XXI. Es la principal fuente de financiación federal para programas de aprendizaje extracurricular y de verano y apoya a más de 10,000 programas locales en todo el país, según la Alianza Afterschool. Cada estado realiza su propia competencia para distribuir las subvenciones, lo que totalizó $ 1.3 mil millones en este año fiscal.

También están bajo revisión de $ 2 mil millones en subvenciones para el desarrollo profesional de los maestros y los esfuerzos para reducir el tamaño de la clase; $ 1 mil millones para subvenciones académicas de enriquecimiento, a menudo utilizadas para la educación en ciencias y matemáticas y el aprendizaje acelerado; $ 890 millones para estudiantes que están aprendiendo inglés; $ 376 millones para educar a los niños de los trabajadores migrantes; y $ 715 millones para enseñar a los adultos cómo leer.

Estos programas representan más del 20% del dinero federal que el Distrito de Columbia recibe para la educación K-12, según un análisis Por el Instituto de Política de Aprendizaje, un grupo de expertos. Solo California tiene más de $ 800,000 en limbo, mientras que Texas tiene más de $ 660,000.

“Trump está confisando ilegalmente miles de millones de dólares asignados por el Congreso para servir a los estudiantes este año fiscal”, dijo Tony Thurmond, superintendente estatal de California, en un comunicado. “La administración está castigando a los niños cuando los estados se niegan a atender la ideología política de Trump.

La pérdida de fondos podría “poner varios distritos escolares más en dificultades financieras extremas”, dijo Chris Reykdal, superintendente de instrucción pública en el estado de Washington. Los distritos ya han adoptado presupuestos, programación planificada y personal contratado, suponiendo que recibirían el dinero, dijo Reykdal.

Si la congelación de la financiación permanece, los niños que aprenden inglés y sus padres se verían especialmente afectados. Algunos distritos usan el dinero para pagar la programación de verano diseñada para estudiantes de inglés, especialistas en participación familiar que pueden comunicarse con los padres y la capacitación de desarrollo profesional para el personal. Los distritos rurales serían los más afectados.

“Están tratando de enviar un mensaje”, dijo Amaya García, quien supervisa la investigación educativa en New America, un grupo de expertos de izquierda. “No creen que la financiación de los contribuyentes deba usarse para estos niños”.

Distrito escolar de Umatilla en el este de Oregón rural: con una población considerable de Familias migrantes y los estudiantes que aprenden inglés: depende en gran medida de los fondos federales para sus programas de escuela después de la escuela y de verano. La superintendente Heidi Sipe dice que se reunirá con funcionarios estatales pronto para averiguar si el distrito tendrá que planificar un fin temprano de la escuela de verano, una opción que el 20% de los estudiantes están utilizando. Venga este otoño, si el dinero federal permanece congelado, tendrá que despedir al personal y eliminar los programas extracurriculares a los que asisten alrededor de la mitad de los estudiantes del distrito.

“Es un servicio esencial en nuestra comunidad porque no tenemos centros de cuidado infantil con licencia para niños en edad escolar”, dijo.

Sipe dijo que es particularmente frustrante lidiar con estos fondos que se ponen en el limbo porque el distrito escolar estaba en medio de un período de subvención de cinco años.

“Se siente prevenible”, dijo, “y se siente como si podríamos haber hecho una mejor planificación de trabajo para los niños de Estados Unidos”.