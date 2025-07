Los críticos de la recaudación de fondos de la biblioteca presidencial de Trump dicen “no hay reglas”

Los esfuerzos del presidente Trump para dirigir millones de dólares a su futura biblioteca presidencial han llamado la atención sobre la falta de visibilidad de las identidades o posibles intereses de los donantes que la están financiando, una preocupación de Washington de larga data que enfrenta presidentes pasados de ambas partes.

Dos demócratas destacados del Senado dicen que se están preparando para presentar un proyecto de ley el miércoles que regularía la recaudación de fondos para las bibliotecas presidenciales, según documentos compartidos con CBS News.

“Donald Trump está utilizando su biblioteca presidencial como herramienta para el soborno mientras aún está en el cargo”, dijo la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, quien presenta la legislación con el senador Richard Blumenthal, de Connecticut.

“Muchas de las donaciones a la futura biblioteca de Trump vienen directamente de empresas e intereses especiales que necesitan un favor de Trump”, dijo Warren. “En este momento no hay reglas”.

El esfuerzo fue estimulado por una serie de anuncios sobre regalos a la Biblioteca Trump, incluido un Boeing 747 designado opulentamente dado a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por el Familia real de Qatari Para el uso del presidente, después de lo cual sería donado a la biblioteca para la presencia posterior al Sr. Trump.

Según los informes, los ingresos de cuatro grandes acuerdos legales con el presidente también están destinados a su fondo de biblioteca. Los asentamientos multimillonario se derivan de las demandas del Sr. Trump contra Meta, ABC News, X (anteriormente Twitter) y Supremo. Paramount es la empresa matriz de CBS News.

Los fondos de los cuatro acuerdos solo podrían sumar hasta $ 63 millones, según una revisión de noticias de CBS sobre informes de noticias y documentos judiciales.

Sens. Warren y Blumenthal, junto con tres miembros de la casa, los representantes Jared Moskowitz (D-Fla.), Melanie Stansbury (DN.M.) y Jamie Raskin (D-Md.) Están proponiendo varias medidas para restringir las bibliotecas de recaudación de fondos para la recaudación de fondos. Entre ellos hay un límite de contribución de $ 10,000 por persona, mientras que el presidente aún está sirviendo en el cargo.

La legislación también propone revelaciones trimestrales para todas las donaciones de $ 200 o más, e impone un período de “enfriamiento” de dos años después del final de su mandato durante el cual un presidente no puede aceptar donaciones de ciudadanos extranjeros, contratistas del gobierno federal o personas que buscan indultos presidenciales. Finalmente, el proyecto de ley también prohíbe explícitamente el uso de donaciones de biblioteca para gastos personales.

“En este momento, básicamente no hay reglas”, dijo Warren. “Los asentamientos muestran a todos los que tienen negocios pendientes frente al gobierno federal, que si tienen suficiente dinero y pueden canalizarlo a Donald Trump a través de su futura biblioteca presidencial, podrían recibir un mejor tratamiento del gobierno de los Estados Unidos”.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios de CBS News.

La financiación es en gran medida opaca y no regulada

El monto total recaudado para la Biblioteca Trump hasta la fecha es probablemente mucho mayor que los montos visibles a través de los acuerdos legales anunciados públicamente del presidente. Por ejemplo, los fondos sobrantes de los $ 239 millones recaudados por el Comité inaugural de Trump-Vance, incluidos millones de empresas tecnológicas y se esperaba que los CEO como Amazon, Operai, Apple y Uber fueran redirigidos a la biblioteca, según múltiple noticias informes. No está claro cuánto de esos fondos ya se han transferido. Se requieren donaciones a fondos inaugurales para ser reportados públicamente, mientras que las bibliotecas presidenciales no tienen tal obligación.

El avión de $ 400 millones la administración Trump aceptada de Qatar en mayo también es programado para ser transferido a la Biblioteca Trump poco antes de salir del cargo.

Foto del archivo: Presidente Trump en la biblioteca de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Alon Skuy / Getty Images



Aparte de esos casos, el financiamiento para las fundaciones privadas que apoyan las bibliotecas presidenciales es en gran medida opaca y no regulada, dijeron los expertos.

“Nadie fuera de la organización sabe quién contribuye a los fondos de la biblioteca presidencial”, dijo Brett Kappel, un abogado de financiamiento de campañas que asesora a organizaciones exentas de impuestos. “Esa información se proporciona al IRS, pero no se hace pública”.

Si bien los fondos de campaña históricamente se han regulado estrechamente bajo una serie de leyes aprobadas después del escándalo de Watergate, no hay restricciones a las donaciones a las bibliotecas presidenciales, dijo Kappel. Mientras estén en el cargo, los presidentes pueden solicitar donaciones de biblioteca ilimitadas de cualquier persona, incluidos ciudadanos extranjeros, personas que buscan indultos presidenciales y corporaciones con contratos federales.

“La falta de transparencia podría elevar la apariencia de incorrección”, dijo Kappel. “Nadie sabrá quién está haciendo donaciones a la Biblioteca Presidencial mientras el presidente aún está en el cargo y está haciendo una política gubernamental”.

Los fideicomisarios de las dos organizaciones de la Biblioteca de Trump y la organización Trump no respondieron a la solicitud de comentarios de CBS News.

La Fundación Presidencial de Obama, que supervisa el desarrollo de la biblioteca del ex presidente Barack Obama en Chicagoera fundado En enero de 2014, un año después de que comenzó el segundo mandato de Obama. La fundación dijo que revelaría todos los donantes y donaciones de más de $ 200 sitio web en un esfuerzo por aumentar la transparencia. Fue estimado En junio de 2021, el centro costará aproximadamente $ 700 millones para construir.

Fundación de la Biblioteca del presidente George W. Bush comenzó Esfuerzos de recaudación de fondos en la primavera de 2009, después de dejar el cargo. La Fundación no reveló públicamente a sus donantes. El costo de ese esfuerzo registrado a $ 250 millones. El Centro Presidencial George W. Bush, en el campus de la Universidad Metodista del Sur en Dallas,, inaugurado en 2013.

La primera biblioteca presidencial fue establecida por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1938. Desde entonces, las bibliotecas presidenciales se construyen y se mantienen con una combinación de fondos privados y federales. Por lo general, la biblioteca en sí está construida con donaciones privadas y ocasionalmente con el apoyo del gobierno local o los socios universitarios. Luego, la biblioteca se transfiere al gobierno federal y mantiene la administración nacional de archivos y registros, o NARA, que supervisa la preservación de los documentos presidenciales y tiene un presupuesto asignado por el Congreso para mantener las estructuras de la biblioteca.

Dos organizaciones sin fines de lucro detrás de la Biblioteca Trump

En el último año, la familia y los asociados de Trump han establecido dos fondos para donaciones de biblioteca presidencial, según los registros de incorporación revisados por CBS News. Ambas se incorporan como organizaciones sin fines de lucro en Florida.

El primero, el Donald J. Trump Presidential Library Fund Inc., fue creado en diciembre de 2024, antes de que el presidente Trump jurara, y poco después ABC anunció que donaría $ 15 millones para la futura Biblioteca Trump para resolver una afirmación de difamación que el presidente presentó contra la red. Según los documentos de incorporación, el fondo fue establecido por Jacob Roth, un abogado con sede en Florida que también presentó el papeleo para ambos Comité de inauguración de Trump Vance Inc. y el Trump Vance Inaugural Comité Inc. en noviembre. De acuerdo a documentos de incorporación Para la organización, el propósito del fondo es “preservar y administrar el legado del presidente Donald J. Trump y su presidencia”.

Unos meses más tarde, en mayo, se incorporó una segunda organización sin fines de lucro bajo el nombre Fundación de la Biblioteca Presidencial de Donald J. Trump. Hay tres fideicomisarios listados: Eric Trump; El esposo de Tiffany Trump, Michael Boulos; y James Kiley, un abogado de Nueva York que representó al Sr. Trump entre 2020 y 2022 durante uno de sus batallas legales contra su sobrina, María Trump.

Esta fundación fue creada para “administrar, preservar y celebrar el registro heredado y histórico del presidente Donald J. Trump y su presidencia”, Según las presentaciones.

Puede que no haya reglas para qué dinero puede ir a un fondo de biblioteca presidencial, pero hay reglas estrictas sobre cómo se pueden gastar fondos sin fines de lucro.

Como la organización sin fines de lucro 501 (c) (3) s, las leyes fiscales prohíben el uso de fondos de una biblioteca presidencial para beneficio personal. El IRS está a cargo de hacer cumplir todas las leyes de conflicto de intereses para las organizaciones sin fines de lucro, aunque los expertos son escépticos sobre la voluntad política de la agencia de hacer cumplir esas disposiciones.

“Se supone que 501 (c) (3) s se usan con fines caritativos. En la medida en que los fondos se usan más allá de eso, y fuera del alcance de una biblioteca presidencial, eso es algo que el IRS tendría que considerar”, dijo Viriginia Canter, quien se desempeñó como asesor de ética senior para el departamento de tesorería bajo las administraciones republicanas y demócratas.

No hay indicios de que el Sr. Trump o su familia estén utilizando fondos para las bibliotecas para gastos personales.

Controversias de la biblioteca pasadas

La familia Trump no es la primera en enfrentar las críticas por las donaciones a un fondo de biblioteca mientras está en el cargo. El presidente Bill Clinton enfrentó un gran rechazo después de que perdonó al multimillonario, Marc Rich, que había huido a Suiza después de que él fuera acusado En 1983, en más de 50 cargos de fraude al cable, crimen organizado, el comercio con Irán durante un embargo y evadiendo más de $ 48 millones en impuestos sobre la renta de los Estados Unidos.

El perdón de Clinton, que se emitió solo unas horas antes de dejar el cargo en enero de 2001, enfrentó un escrutinio incluso de algunos de sus más cercanos aliadosquien dijo que el perdón de Rich parecía haber sido comprado. Señalaron la donación de $ 450,000 RicoLa ex esposa, Denise Rich, otorgó a la Fundación de la Biblioteca Clinton y los $ 100,000 adicionales que donó a la campaña del Senado 2000 de Hillary Clinton.

Y en 2008, un cabildero republicano con vínculos con la administración Bush fue atrapó En el video supuestamente solicitando una donación para su biblioteca presidencial a cambio de establecer una reunión con los altos funcionarios de la Casa Blanca. (Fue una operación de aguijón establecida por un periódico; sin dinero cambió de manos).

El Congreso ha intentado, y en gran medida ha fallado durante casi dos décadas, aprobar una legislación que requeriría que las organizaciones recauden fondos para las bibliotecas presidenciales revelen donaciones. Desde 2007, la Cámara aprobó cinco proyectos de ley sobre la transparencia de financiación de la biblioteca presidencial, el ser más reciente en 2019, pero todos se han detenido en el Senado.