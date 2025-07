Trump llama a la controversia de Epstein un “engaño” y “bulls ***”, denunciando “débiles” en el Partido Republicano

Washington – El presidente Trump dijo que la controversia en curso sobre el manejo de la información por parte de su administración relacionada con el delincuente sexual infantil Jeffrey Epstein es un “engaño” y “bulls ***”, criticando a los miembros de su propio partido que piden más transparencia como “débiles”.

En Publicar en la verdad social El miércoles por la mañana, el presidente comparó el alboroto sobre el manejo del Departamento de Justicia de los llamados archivos de Epstein con controversias pasadas, como la investigación sobre los posibles vínculos de su campaña de 2016 con la computadora portátil de Rusia y Hunter Biden.

“[T]Estas estafas y engaños son en los que los demócratas son buenos, es todo lo que tienen, no son buenos para gobernar, no son buenos en política y no son buenos para elegir candidatos ganadores “, escribió.” Además, a diferencia de los republicanos, se mantienen juntos como pegamento. Su nueva estafa es lo que llamaremos para siempre el engaño de Jeffrey Epstein, y mis partidarios anteriores han comprado esta ‘mierda’, gancho, línea y hundimiento “.

Continuó: “He tenido más éxito en 6 meses que quizás cualquier presidente en la historia de nuestro país, y todas estas personas quieren hablar, con una fuerte pintura por parte de las noticias falsas y el éxito de los demócratas hambrientos, es el engaño de Jeffrey Epstein.

La declaración del Sr. Trump destacó las profundas divisiones en su partido sobre el manejo del caso de Epstein, incluso entre algunos de sus partidarios más fuertes.

La controversia actual comenzó la semana pasada, cuando el Departamento de Justicia emitido Las conclusiones de una revisión interna de la evidencia contra Epstein, un financiero bien conectado que fue condenado por el tráfico sexual y murió bajo custodia federal en 2019. El departamento dijo que la revisión no encontró una “lista de clientes” o evidencia de que Epstein había chantajeado de cifras prominentes.

El memorando se encontró con la ira de muchos de los partidarios del Sr. Trump, que durante mucho tiempo han pedido más transparencia sobre los archivos de Epstein, lo que creen que podría implicar otras figuras poderosas en los crímenes de Epstein.

La revisión también expuso divisiones internas dentro de la propia administración. Subdirector del FBI Dan Bongino chocado Con el Fiscal General Pam Bondi sobre el manejo del caso del Departamento de Justicia, y los conservadores prominentes han pedido que Bondi sea despedido o renuncie por su decisión de retener cualquier archivo adicional. El presidente ha defendido el trabajo de Bondi en el caso, diciéndole a los periodistas el martes que ella “lo ha manejado muy bien”.

Los demócratas prominentes han presionado a sus colegas republicanos para presionar por una mayor transparencia de la administración, hasta ahora sin éxito. Dos maniobras de procedimiento en la Cámara que habrían requerido que la administración revelara más evidencia sobre el caso de Epstein no logró superar la oposición del Partido Republicano a principios de esta semana.

Pero los partidarios del Sr. Trump en los medios conservadores y sus compañeros republicanos en Capitol Hill continúan pidiendo a la administración que libere más de lo que el gobierno sabe sobre el caso de Epstein. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el aliado del Congreso más cercano del Sr. Trump, dijo al presentador de podcast conservador Benny Johnson que está “por transparencia” en un entrevista el martes.

“Es un tema muy delicado, pero debes poner todo por ahí, dejar que la gente lo decida”, dijo el orador. “Pam Bondi necesita presentarse y explicarlo al pueblo estadounidense. Vamos a resolver esto”.

Otros republicanos han pedido a Ghislaine Maxwell, el ex socio de Epstein que está sirviendo a un Sentencia de prisión de 20 años por cargos relacionados con el tráfico sexual, para testificar ante el Congreso. El senador del Partido Republicano Josh Hawley dijo que los senadores “deberían llamarla al comité judicial, ponerlo bajo juramento y hacerla testificar”.

El presidente ha tratado de reducir la controversia dentro de su partido desde la semana pasada, diciendo el martes que el caso de Epstein es “cosas bastante aburridas”.

“No lo entiendo, por qué estarían tan interesados. Está [been] Muerto durante mucho tiempo, nunca fue un factor importante en términos de vida. No entiendo cuál es el interés o cuál es la fascinación “, dijo a los periodistas.” Realmente no lo hago, y se ha dado la información creíble “.

Cristina Corujo contribuyó a este informe.