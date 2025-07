Nadler y Duffy en tenso intercambio sobre la seguridad del metro de Nueva York

“Secretario Duffy, ¿por qué continúas mintiendo sobre la ciudad de Nueva York?” “Estás mintiendo. No me llames mentiroso aquí”. “Te estoy llamando mentiroso porque has mentido, continuamente”. “Esta es la única área donde tienes que pagar $ 9 todos los días para acceder a Manhattan. Eso no existe en ningún otro lugar”. “Cada programa donde tienes peajes. Las carreteras están bajo el mismo programa”. “¿Por qué no luchamos por las personas que no pueden pagar ese precio? ¿Por qué no todos deberían tener acceso a la ciudad? Y si vas a forzar a las personas a un metro, asegúrate de que sea seguro. Muy simple”. “Es seguro. Te di las estadísticas”. “Te di las estadísticas”. “Bueno, tus estadísticas están mal”. “¿Eres consciente de que los delitos importantes en el sistema de tránsito, incluidos los asaltos, han bajado un 3 por ciento desde el año pasado y un 8 por ciento desde 2019?” “Bueno, diría:” “Esa es una pregunta de sí o no”. “No, eso está mal. Los asaltos que hemos visto han aumentado un 60 por ciento con MTA en el sistema desde 2019”. “¿Por qué continúas ignorando esto y mentir sobre esto en tus comentarios públicos?” “Mi pregunta: ¿por qué continúas mintiendo sobre las personas que se encienden en el metro o empujadas frente a los trenes? Deberías estar luchando para asegurarte de que tu metro esté seguro”.