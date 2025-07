House aprueba la solicitud de Trump para rescindir la ayuda extranjera, los fondos de los medios públicos después de que Epstein Fallout retrasa la votación

Washington – Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un paquete después de la medianoche del viernes para recuperar $ 9 mil millones en fondos de ayuda extranjera y transmisión pública, enviándolo al escritorio del presidente Trump.

El Congreso superó una fecha límite de fin del día del viernes para aprobar el proyecto de ley, que se conoce como una solicitud de rescisión, después de lo cual el dinero habría tenido que gastarse según lo previsto originalmente.

Esfuerzos para liberar archivos relacionados con delincuente sexual infantil Jeffrey Epstein Se detuvo el movimiento en la factura durante horas.

La Cámara combinó la votación sobre la aprobación final con una votación procesal, permitiendo a los miembros aprobar el paquete rápidamente. Se aprobó en una votación principalmente del partido, con 216 votando a favor y 213 en contra. Dos republicanos se opusieron: los representantes Mike Turner de Ohio y Brian Fitzpatrick de Pensilvania.

El proyecto de ley se dirige a aproximadamente $ 8 mil millones para programas de asistencia extranjera, incluida la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID. El paquete también incluye alrededor de $ 1 mil millones en recortes de fondos para la corporación para la transmisión pública, que apoya las estaciones de radio y televisión pública, incluidas NPR y PBS.

Trump elogió la votación sobre Verdad social La madrugada del viernes, destacando los recortes a la financiación de los medios públicos.

“Los republicanos han intentado hacer esto durante 40 años y han fallado … pero no más”, escribió. “¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a los periodistas el viernes temprano que está “encantado de enviar eso al escritorio del presidente para que firmara, y lo firmará rápidamente”.

Antes de la votación del piso, el paquete tenía que atravesar el Comité de Reglas de la Cámara, donde hubo un acalorado debate sobre las demandas de los demócratas para votar sobre una medida relacionada con Epstein. Todos menos uno republicano en el comité votaron en contra de enmiendas similares cuando se presentaron por primera vez a principios de esta semana, alimentando aún más las críticas de aquellos que desean documentos en Epstein publicados.

La controversia ha dividido la base del Sr. Trump desde su administración lanzó un memo A principios de este mes, diciendo que Epstein no tenía “lista de clientes” y murió por suicidio en 2019. Algunos republicanos han presentado más revelaciones en el caso de Epstein, aunque Trump ha llamado la controversia un “engaño”.

Johnson, un republicano de Louisiana, defendió a los miembros del comité del Partido Republicano el jueves por la tarde, diciendo que estaban tomando calor injustamente.

“Están tratando de cumplir con su trabajo y mover las reglas de procedimiento al piso para que podamos hacer nuestro trabajo y hacer los rescisiones para el pueblo estadounidense”, dijo Johnson.

El viernes temprano, Johnson afirmó que los republicanos de la Casa Blanca y la Cámara están en la misma página sobre cómo manejar la controversia que rodea los archivos de Epstein.

“No hay luz del día entre el presidente y los republicanos de la Cámara de Representantes en transparencia, y ha tenido mucho claro que quiere que toda información creíble, evidencia creíble, sea entregada a la gente, para que la gente pueda decidir. Confiamos en el pueblo estadounidense y su juicio”.

Los demócratas querían votar sobre una medida bipartidista presentada por el representante republicano Thomas Massie de Kentucky y el representante demócrata Ro Khanna de California que obligaría al Departamento de Justicia a liberar archivos relacionados con Epstein en 30 días.

En cambio, los republicanos votaron en contra del esfuerzo y ofrecieron una resolución que no tiene peso legal para hacer públicos los archivos.

El representante Jim McGovern, de Massachusetts, el principal demócrata en el comité de reglas de la Cámara, señaló que no habría ningún recurso si la administración Trump no cumpliera con la resolución no vinculante.

“Esta resolución que están ofreciendo es una votación de cobertura y me sorprenderá si incluso la traen al piso”, dijo McGovern.

La representante republicana Virginia Foxx de Carolina del Norte, presidente del comité, dijo que dependería del líder de la mayoría si la resolución recibe un voto de piso.

Mientras el comité debatía la liberación de los archivos, Trump anunció que le pidió al fiscal general Pam Bondi “que produzca todos y cada uno de los testimonios del gran jurado pertinente, sujeto a la aprobación del tribunal”. La solicitud llegó después del Wall Street Journal Publicado una carta Trump supuestamente escribió a Epstein para su cumpleaños en 2003, que el presidente llamó “falso”.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, no dijo el jueves por la tarde si planeaba retrasar una votación final más allá de la fecha límite ejerciendo su derecho bajo las reglas de la Cámara para hablar durante el tiempo que quisiera, un poder que solía hacer un discurso récord a principios de este mes.

“Espero hablar más de un minuto”, bromeó el demócrata de Nueva York.

Jeffries terminó hablando durante unos 15 minutos.

El Senado aprobó el proyecto de ley la madrugada del jueves después de las críticas

Después de una serie de votos de una hora, el Senado pasó por poco una versión enmendada de la solicitud de rescisión del Sr. Trump el jueves temprano, enviándola a la Cámara, que aprobó un paquete más grande de recortes el mes pasado.

La versión del Senado es aproximadamente $ 400 millones más pequeña que la versión de la Cámara del mes pasado, después de que la administración Trump acordó no reducir los fondos para un programa global de prevención del SIDA para aliviar algunas de las preocupaciones de los disidentes republicanos.

Algunos senadores también se preocuparon por las implicaciones de los recortes de PBS y NPR para las zonas rurales, donde muchos residentes dependen de las estaciones de radio públicas para alertas de emergencia. La administración prometió encontrar fondos en otro lugar para aliviar los recortes a las estaciones rurales para ganarse a los críticos.

En un comunicado, el Presidente de la Corporación para la Radiodifusión Pública dijo que la decisión de eliminar sus fondos federales obligará a muchas estaciones de radio públicas locales a cerrar y tener “consecuencias profundas, duraderas y negativas para cada estadounidense”.

Aunque todos menos dos senadores republicanos terminaron apoyando el pasaje final, algunos dijeron que tenían reservas sobre hacerlo, especialmente porque no habían recibido detalles de la administración sobre cómo los recortes más amplios afectarían los programas específicos.

“Sospecho que vamos a descubrir que hay algunas cosas de las que nos lamentaremos”, dijo el miércoles el senador republicano Thom Tillis de Carolina del Norte antes de votar por el paquete.

El sensor republicano Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska criticaron al Congreso, diciendo que estaba socavando su papel de supervisión presupuestaria al ceder a la Casa Blanca y argumentando que cualquier recorte de fondos debe resolverse durante el proceso anual de asignaciones. Collins y Murkowski votaron en contra del paquete.

Emily colgó y

contribuido a este informe.

