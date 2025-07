El Departamento de Justicia de Trump le pide al juez que desaire el Gran Jurado de Epstein Material

Washington – El Departamento de Justicia le pidió formalmente a un juez federal que revisara las transcripciones de los procedimientos del gran jurado que involucraba al delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

La presentación de los fiscales federales llega un día después de que el presidente Trump dijo que él preguntó la fiscal general Pam Bondi Para buscar la liberación de “todos y cada uno de los testimonios del gran jurado pertinente, sujeto a la aprobación de la corte”. Bondi dijo que el Departamento de Justicia le pediría al Tribunal Federal en Manhattan el viernes que haga público las transcripciones del gran jurado.

El departamento de justicia Archivado una solicitud Para revelar las transcripciones del gran jurado relacionados con los cargos de tráfico sexual infantil de Epstein en 2019 en Nueva York, que terminó cuando Epstein murió bajo custodia más tarde ese año. Él también solicitado para la liberación de transcripciones del gran jurado en el caso contra Ghislaine Maxwell, quien en 2021 fue condenado por conspiración con Epstein, y dijo que le pedirá a un tribunal del sur de Florida que libere transcripciones. Epstein fue investigado inicialmente por las autoridades federales en Florida en la década de 2000, que terminó en un acuerdo federal de no prosecución y una declaración de culpabilidad por los cargos de prostitución estatales.

Los jueces que supervisarán los casos serán los tomadores de decisiones finales sobre si se pueden publicar los documentos del gran jurado. Si los jueces otorgan las solicitudes del Gobierno para revelar el material, es poco probable que esté disponible de inmediato, y podría pasar semanas o meses antes de que los registros sean revelados. Las reglas federales generalmente requieren asuntos antes de que un gran jurado se mantenga en secreto.

En sus presentaciones el viernes, el Departamento de Justicia dijo que funcionará para redactar “información relacionada con las víctimas y otra información de identificación personal”. Argumentó que los lanzamientos están justificados “como una cuestión de interés público”.

La Casa Blanca ha pasado la semana pasada tratando con las consecuencias de un Departamento de Justicia y memorando del FBI que concluyó Epstein no tenía una “lista de clientes” y confirmó que murió por suicidio. El memorando, que detalló los hallazgos de una revisión del caso de Epstein, también dijo que no había “evidencia creíble” de que el financiero deshonrado chantajeó a las personas prominentes.

El Departamento de Justicia y el FBI escribieron que no dividirían ninguna información adicional sobre el caso de Epstein, y dijo que la revisión no descubrió evidencia que conduzca a una investigación sobre terceros no cargados.

En las peticiones judiciales del viernes, el departamento dijo que “ha habido un amplio interés público en la base de las conclusiones del memorando”, y “La transparencia al público estadounidense es de suma importancia para esta administración”.

Las transcripciones de los procedimientos del Gran Jurado probablemente no constituyen la totalidad de la evidencia de que el Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia recolectado en su investigación sobre Epstein. A lista Lanzado por el Departamento de Justicia en febrero muestra que los investigadores reunieron registros financieros, registros de viajes, fotografías, datos de teléfonos y computadoras, y planos de propiedad de la propiedad de Epstein. Se desconoce cuánto de ese material subyacente se presentó al gran jurado, y si se incluiría en un lanzamiento.

Miles de páginas de documentos ya se han hecho públicos a través de registros judiciales en Otras demandas y solicitudes de registros públicos.

El memorando a principios de este mes provocó una inmensa reacción contra el Sr. Trump y Bondi de sus partidarios, muchos de los cuales fueron escépticos sobre la afirmación del Departamento de Justicia de que no había nada más que liberarse. Bondi se había comprometido a lanzar archivos relacionados con Epstein y sugerido en una entrevista de febrero con Fox News que una “lista de clientes” estaba “sentada en mi escritorio ahora mismo para revisar”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo más tarde que Bondi se refería a “todo el documento en relación con los crímenes de Jeffrey Epstein”.

Aún así, Laura Loomer, una ardiente defensor del Sr. Trump, pidió que Bondi fuera despedido, e incluso el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, le dijo a un podcaster conservador que “deberíamos poner todo y dejar que la gente decida”. Más tarde trató de minimizar cualquier división entre él y el presidente.

Trump ha tratado de hematar la indignación y afirmó que sus patrocinadores han sido engañados por demócratas que deliberadamente provocaron el interés en Epstein.

“[A]Estas personas quieren hablar, con una fuerte pintura de las noticias falsas y el éxito de los demócratas hambrientos, es el Jeffrey Epstein Hoax “, el presidente escribió el miércoles Sobre la verdad social. “Deje que estos débiles continúen avanzando y hagan que los demócratas trabajen, ni siquiera piense en hablar de nuestro increíble y sin precedentes éxito, ¡porque ya no quiero su apoyo!”

Pero muchos de los partidarios del Sr. Trump, así como funcionarios de la administración como el vicepresidente JD Vance, el director del FBI Kash Patel y el subdirector del FBI Dan Bongino, habían sugerido por años que los demócratas trataban deliberadamente de ocultar información sobre Epstein y su supuesta lista de clientes.

El Departamento de Justicia en febrero aglutinantes distribuidos a 15 personas influyentes en las redes sociales de derecha en la Casa Blanca que fueron etiquetadas “Los archivos de Epstein: Fase 1.” Pero los influencers dijeron que contenían documentos que ya estaban en el dominio público.

Epstein fue arrestado en Florida en 2006 y se declaró culpable de dos cargos de prostitución estatales en 2008. Luego, en 2019, un gran jurado federal lo acusó de un cargo de tráfico sexual de menores y un cargo de conspiración para cometer tráfico sexual de menores.

Los fiscales federales alegaron que Epstein explotó sexualmente y abusó de docenas de niñas menores de 2002 a 2005, y trabajaron con otros que establecieron encuentros sexuales con víctimas en las residencias de Epstein en Manhattan y Palm Beach, Florida.

Epstein y el Sr. Trump fueron amigos durante años, corriendo en los mismos círculos sociales en Nueva York y Florida desde fines de la década de 1980 hasta principios de la década de 2000. El jueves, el presidente arremetió en un Historia en el Wall Street Journal Eso relató la relación de la pareja, que el presidente dijo que terminó antes del primer arresto de Epstein en 2006. El Journal informó que Trump firmó una carta “obscena” a Epstein a principios de la década de 2000 para marcar su 50 cumpleaños que decía, en parte, “puede ser todos los días otro secreto maravilloso”. Trump llamó a la carta “falsa” y dijo que demandaría a la revista, su empresa matriz y magnate de los medios Rupert Murdoch por la historia.

Epstein murió por suicidio mientras está bajo custodia en un centro correccional de Manhattan mientras espera el juicio. El inspector general del Departamento de Justicia investigó la muerte de Epstein y estuvo de acuerdo con la determinación de un médico forense de que murió por suicidio.

Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein, fue condenado en 2021 por su papel en ayudar a Epstein a reclutar, preparar y abusar de niñas menores de edad. Ella es actualmente cumpliendo una sentencia de prisión de 20 años.

Más de CBS News