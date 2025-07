La EPA obtiene su brazo de investigación científica, con cientos de científicos que se espera que se vean afectados

La Agencia de Protección Ambiental anunció el viernes por la tarde que se está eliminando Su división científica, conocida como la Oficina de Investigación y Desarrollo.

La mudanza para cerrar el Ord se produce un día después de que la agencia dijo que estaba experimentando una reorganización que involucra varias otras divisiones de la EPA.

ORD realiza investigaciones críticas para “salvaguardar la salud humana y los ecosistemas de los contaminantes ambientales”, Según su sitio web. Más de 1.500 empleados, incluidos científicos e investigadores, están dispersos en todo el país en 11 ubicaciones diferentespero la masa se basa en la sede de la EPA en Washington, DC, y en un gran centro científico en Research Triangle Park, Carolina del Norte.

La eliminación de la oficina traerá $ 748.8 millones en ahorros, según un comunicado de prensa de la agencia.

La EPA tenía 16,155 empleados en enero de 2025, pero después de jubilaciones voluntarias, despidos y otras acciones de reducción de la fuerza (RIF), ahora se reduce a 12,488 empleados, dijo la agencia en su liberación el viernes, una reducción de aproximadamente el 22% de su personal. Los recortes de personal incluyen 3,201 empleados que tomaron la llamada de la administración Trump “Tenedor en el camino“Programa de renuncia diferida, así como aquellos que tomaron jubilados anticipados.

“Según el liderazgo del presidente Trump, la EPA ha visto de cerca nuestras operaciones para garantizar que la agencia esté mejor equipada que nunca para cumplir con nuestra misión principal de proteger la salud humana y el medio ambiente mientras impulsan el gran regreso estadounidense”, dijo el administrador de la EPA, Lee Zeldin, en un comunicado el viernes. “Esta reducción en la fuerza asegurará que podamos cumplir mejor esa misión mientras seamos administradores responsables de sus dólares de impuestos ganados con tanto esfuerzo”.

Se anticipó que Ord se vería afectado, Según documentos anteriores que describían los planes RIF de la agencia. En marzo, los documentos indicaron que entre el 50% y el 75% de los empleados de Ord no serían retenidos, la mayoría de ellos lideran científicos en su campo de investigación.

Una fuente dentro de Ord le dijo a CBS News Friday que los empleados descubrieron la reducción de la fuerza a través del comunicado de prensa que se envió al público, y no ha recibido ninguna comunicación formal de la agencia sobre lo que sucederá a continuación.

“Un amigo me envió un mensaje de texto al comunicado de prensa”, dijo la fuente a CBS News, “así es como me enteré”.

Según la fuente, la mayoría de los empleados revisan ansiosamente su correo electrónico, esperando ver si serán reasignados a otra oficina de programas o afectados por la reducción.

Algunos empleados de Ord ya han recibido notificación de que han sido reasignados, mientras que la mayoría espera para aprender su destino. En mayo, a los empleados de Ord se les dijo que otros programas se contactarían dentro de la agencia para discutir potenciales movimientos laterales. Pero según la fuente, ahora parece que las personas impactadas no tendrán muchas opciones: tomar la reasignación si se ofrece uno o abandonar la agencia.

“No creo que pueda quedarme en los Estados Unidos”, dijo una fuente a CBS News, “no hay trabajos aquí”.

Debido a los recortes a la fuerza laboral federal y a los recortes a la investigación científica, hay muy pocas posiciones científicas disponibles en los EE. UU., Y algunos ahora están contemplando el trabajo en el extranjero.

“Los recortes de hoy desmantelan una de las organizaciones de investigación de salud ambiental más respetadas del mundo”, dijo Jennifer Orme-Zavaleta, ex administradora adjunta adjunta de la EPA para la ciencia, en un comunicado. “La Oficina de Ciencias de la EPA ha sido reconocida internacionalmente por avanzar en las protecciones de salud pública a través de una ciencia rigurosa. Reducir su fuerza laboral bajo la apariencia de ahorros de costos es tanto engañoso como peligroso. Esto lo hace. no ahorrar dinero a los contribuyentes; Simplemente cambia los costos a hospitales, familias y comunidades que quedan para soportar las consecuencias económicas y de salud del aumento de la contaminación y la supervisión debilitada. La gente de este país no está bien atendida por estas acciones. Se quedan más vulnerables “.

La investigación de The ORD toca una variedad de temas de PFA, a menudo denominados “productos químicos para siempre”, hasta enfermedades de Bourne de agua, hollín en el aire y factores ambientales que contribuyen al asma infantil, dijo Orme-Zavaleta.

Está compuesto por seis importantes oficinas de programas de investigación, según su sitio web, que incluyen Aire, clima y energía, Seguridad química para la sostenibilidad, Evaluación de la salud y el riesgo ambiental, Seguridad Nacional, Recursos hídricos seguros y sostenibles y Comunidades sostenibles y saludables.

También incluye cuatro laboratorios de investigación principales, incluidos los Centro de Toxicología y Exposición Computacional (CCTE)el Centro de Medición y Modelado del Medio Ambiente (CEMM)el Centro de Soluciones Ambientales y Respuesta a Emergencias (CESER) y el Centro de Salud Pública y Evaluación Ambiental (CPHEA).

