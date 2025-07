Transcripción: la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en “Face the Nation con Margaret Brennan”, 20 de julio de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, que se emitió en “Face the Nation con Margaret Brennan” el 20 de julio de 2025.

Margaret Brennan: Nos dirigimos ahora al alcalde de Los Ángeles, Karen Bass. Buenos días, señora Mayor.

Alcalde de Los Ángeles Karen Bass: Buenos días, buenos días.

Margaret Brennan: Me alegra que puedas escucharme. Estamos buscando problemas de inmigración seis meses después. Has tenido una experiencia tan de primera mano en Los Ángeles, dada el despliegue de tropas estadounidenses. El presidente ordenó la liberación temprana de casi la mitad de la Guardia Nacional de Los Ángeles. ¿Ya se han ido? ¿Qué están haciendo los restantes?

Alcalde Bass: Bueno, creo que se han ido, pero nunca fueron necesarios en primer lugar, y los restantes están haciendo lo que estaban haciendo todo el tiempo, lo que esencialmente está protegiendo dos edificios federales, uno de los cuales en Westwood, donde nunca ha habido una gran protesta contra las redadas de inmigración. Este es un mal uso increíble, no solo el dinero de los contribuyentes, sino de los jóvenes que están en la Guardia Nacional, que han tenido que dejar a sus familias, sus trabajos y su educación para este despliegue que es completamente innecesario. 4,000 tropas, mi entendimiento, es que la mayor parte de su tiempo se ha dedicado a un aburrimiento completo, jugando videojuegos y esencialmente esperando. Porque nuevamente, 4.000 desplegados y alrededor de 200 realmente usados.

Margaret Brennan: La Casa Blanca, por supuesto, argumenta que los desplegaron porque hubo interferencia con las operaciones de la policía en la realización de algunos de los resúmenes. Todavía hay acciones de aplicación de hielo que tienen lugar. Has hablado sobre tus objeciones, ya que las describiste a “hombres enmascarados, autos sin marcar, dibujando armas, arrebatando a la gente de la calle”. Usted presentó una solicitud de libertad de información para citar: “Sepa quiénes son estos hombres enmascarados”. ¿Por qué, sin embargo, su identidad es importante para usted? ¿Planeas procesarlos?

Mayor Bass: Bueno, no, déjame explicarte, porque tienes personas que literalmente caminan por la calle, sentadas en paradas de autobús, son vendedores individuales que venden fruta en la calle. Estos hombres enmascarados se detienen en autos sin marcar y saltan de los autos con rifles y detienen a las personas. Entonces, para el ciudadano promedio, parece que es un secuestro violento. Entonces nunca debes tener eso. No se identifican a sí mismos. Y además, para su invitado anterior, cómo demonios saben que son una amenaza cuando solo persiguen a las personas al azar a través de estacionamientos en los depósitos en el hogar, yendo a los lavados de autos y redondean a las personas. Es difícil lavar su automóvil en Los Ángeles ahora, porque la mayoría de los lavados de autos, los empleados no vendrán a trabajar por temor a que tenga lugar una redada.

Margaret Brennan: Bueno, el director interino dice que sus agentes, algunos de ellos temen que sus familias sean represalias, y por eso se cubren la cara, que usan marcas para las agencias con las que trabajan. ¿Cómo respondes?

Alcalde Bass: Bueno, bueno, antes que nada, déjame decirte que los hombres enmascarados no son de Los Ángeles, y por lo tanto, cómo sus familias podrían ser represalias. Y luego, ¿qué es eso decir a la aplicación de la ley local, el Departamento de Policía de Los Ángeles, ninguno de los cuales está enmascarado que siempre se identifica e incluso entregue a alguien una tarjeta de presentación? Eso no tiene absolutamente ningún sentido en absoluto. Y no lo sé, pero me cuesta creer que la mujer que venda piñas en la esquina atacará a un agente de hielo. Y luego, cuando dice que hay identificación, el problema es que muchos de estos hombres están en ropa simple con chalecos que dicen ‘la policía’, parece algo que podrían haber conectado en línea. Creo que es realmente importante señalar la naturaleza extrema de la aleatoriedad. Y ya sabes, Homan ha dicho, ha mencionado una serie de criterios de por qué detienen a las personas. Uno de los puntos de criterios es la apariencia física. Los Ángeles es de 3,8 millones de personas, y alrededor del 50% de nuestra población es latina, por lo que supongo que eso significa que el 50% de Los Ángeles podría ser sospechosos posibles en una redada de inmigración.

Margaret Brennan: Bueno, Tom Homan ha dicho que Homan ha dicho que la descripción física no puede ser el único factor de sospecha razonable, pero cosas como la ubicación, la ocupación, la apariencia física se suman, particularmente si una persona se escapa, o si hay un tatuaje o algo así. Parece que no crees eso.

Mayor Bass: Ubicación, sentada en A- Bien, ubicación, sentado en una parada de autobús, caminar por la calle, vendiendo fruta? No, lo disputo, absolutamente. Y ya sabes, nuevamente, la Guardia Nacional nunca debería haberse desplegado en primer lugar. No los pedimos. Esta es la incautación federal de poder de un gobernador que desplegó la Guardia Nacional cuando la Guardia Nacional ni siquiera era necesaria. Tuvimos protestas al final del, al final de la protesta pacífica, absolutamente hubo cierta violencia y algo de saqueo y vandalismo, lo llevamos completamente bajo control. Las tropas nunca han estado involucradas en el control de multitudes, nunca involucradas en la protesta. Han estado vigilando un edificio. Nuestro departamento de policía y el departamento de nuestro sheriff son los que llevaron las protestas, cuando se convirtió en violencia, bajo control. Nunca necesitamos la Guardia Nacional en primer lugar. Este es un truco político, un terrible mal uso de los dólares de los contribuyentes.

Margaret Brennan: Hay más de los que podríamos hablar aquí, pero quiero preguntarle sobre incendios, porque ahora estamos oficialmente en la temporada de incendios. Hace solo seis meses vimos esas incendios en Los Ángeles, disparaste al entonces jefe de bomberos por ti, dijo que una falta de preparación. Pero aún no tienes un jefe de bomberos permanente en ese papel. ¿No es eso un problema? ¿Estás preparado?

Mayor Bass: No, no, no creo que sea un problema en absoluto. Nuestro jefe de bomberos interino tiene 40 años de experiencia. De hecho, recientemente se había retirado. Lo llamé, por jubilación, durante los incendios. Estaba haciendo el Centro de Operación de Emergencia. Entonces entró, no perdió un ritmo al hacerse cargo del departamento de bomberos. Y estamos preparados. Sabemos que es la temporada de fuego.

Margaret Brennan: Entonces, ¿es tu plan de mantenerlo en su lugar desde que lo sacaste de la jubilación?

Basco de alcalde:-No–

Margaret Brennan:-¿Poniéndolo de forma interina?

Alcalde Bass: Lo siento, no, estamos haciendo una búsqueda nacional, y ciertamente está abierto a postularse. Pero la segunda ciudad más grande de la nación necesita asegurarse de que busquemos en la nación el mejor talento. Y estoy seguro de que habrá personas en el departamento que se aplican, pero queremos lanzar la red. Hicimos el mismo tipo de búsqueda de nuestro jefe de policía:

Margaret Brennan:-Well Okay–

Mayor Bass: Mientras tanto, él es más que capaz de manejar bien.

Margaret Brennan: Bueno, deseo lo mejor a la ciudad. Estaremos observando mientras te mueves en la temporada de fuego. Gracias–

Mayor Bass:-Claro.

Margaret Brennan: -Volveremos.