Transcripción: Representante Jim Himes en “Fac the Nation con Margaret Brennan”, 20 de julio de 2025

La siguiente es la transcripción de una entrevista con el representante Jim Himes, demócrata de Connecticut, que se emitió en “Fac the Nation con Margaret Brennan” el 20 de julio de 2025.

Margaret Brennan: Nos dirigimos ahora al principal demócrata en el Comité de Inteligencia de la Cámara, Representante Jim Himes. Se une a nosotros desde Connecticut. Buenos días a ti. Congresista, usted está en el Comité de Servicios Financieros, así que recogamos allí mismo. La Corte Suprema indicó que el Presidente de los Estados Unidos no tiene la autoridad para despedir al presidente de la Fed a menos que haya una causa. Parece que la Casa Blanca está tratando de construir un caso que tienen causa. Si continúan con eso, ¿qué pasa?

Congresista Jim Himes: Sí, bueno, ya sabes, Margaret, la última pregunta que le hiciste al Secretario, muestra qué estafa es. Y solo escuché todo su cosa. Y, ya sabes, si tienes más de cinco años, has tratado con Hucksters y estafadores. Todo va a ser genial en dos semanas. Para el 1 de agosto, vamos a tener un trato. El pueblo estadounidense va a ser muy feliz. Complete fracaso para comprender los hechos, ¿verdad? Dijo que los aranceles son pagados por países extranjeros. Los aranceles no son pagados por países extranjeros. Él dijo, Jay Powell está torturando al pueblo estadounidense. Margaret, no tuviste tiempo, pero si hubieras tenido un minuto, habrías dicho, espera un minuto. Hay un Comité Federal de Mercado Abierto que se compone de siete gobernadores de la Fed, y todos los jefes de las oficinas del Banco Central en todo el país. Ese comité, compuesto por personas que han sido nombradas por presidentes democráticos y republicanos, establecen las tasas de interés, ¿verdad? Entonces, esta noción de que Jay Powell está deteniendo unilateralmente una disminución en las tasas de interés, que, por cierto, en la cara, para aquellas personas que conocen un poco sobre la economía, frente a la inflación de la mano, que estamos viendo, serían absolutamente bananas. Entonces, lo que acabas de ver fue una clase magistral de un Huckster y un estafador que usa palabras como tortura que son palabras muy, muy peligrosas, no solo para la economía, sino para la seguridad física de personas como Jay Powell.

Margaret Brennan: Bueno, solo para ser claros, por eso dije que no es la decisión unilateral del presidente por la razón por la que planteó, que hay un comité que toma la decisión. La tasa de inflación para el IPC fue del 2.7% si elimina la energía de los alimentos y los alimentos, lo cual es más volátil, sube dos décimas de un porcentaje. Entonces, esos datos económicos son a lo que estamos señalando allí, no la opinión sobre los precios. Pero, ¿hay un retroceso del Congreso que se puede hacer? Quiero decir, ¿qué sucede si hay un tweet que dice que la silla de la Fed se ha ido?

REPS. HIMES: Well, interestingly, inside the White House, and I don’t know who it is, my guess is it’s maybe the Treasury Secretary is saying, and this is a very difficult thing to say to a person like Donald Trump, that if you fire the Fed chair, either illegally, which they’re happy to do, or because you trump up some baloney-like-charge associated with a renovation of the headquarters, there is going to be a massive market reaction, because you cannot lie to the capital mercados. Vimos esto el día después del Día de la Liberación, antes de que todos estuviéramos familiarizados con el comercio de tacos. El día después del Día de la Liberación, las acciones y los mercados de bonos tomaron una pisada. Entonces, supongo que alguien le está diciendo al presidente porque no le importa si sigue la ley o no, y la ley es muy clara de que no puede despedir a la silla de la Fed. Pero alguien le está diciendo al presidente, la inestabilidad económica que se causa cuando la piedra angular de la economía global y los mercados de capitales de repente tienen una política de tasa de interés impulsada políticamente. Creo que eso es lo único que los está reteniendo.

Margaret Brennan: Bienvenido de nuevo para enfrentar a la nación. Continuamos nuestra conversación ahora con el congresista de Connecticut Jim Himes, quien es el miembro de clasificación en el Comité de Inteligencia. Congresista, quiero retomar ese tema. Solo una declaración de hecho aquí: una investigación bipartidista del Comité de Inteligencia del Senado encontró que la evaluación de la comunidad de inteligencia de EE. UU. De la interferencia rusa en las elecciones de 2016 era correcta. Consideraron que era así en base bipartidista. Estoy diciendo que porque hoy y ayer, la directora de la comunidad de inteligencia, Tulsi Gabbard, dijo que se refiere a los ex funcionarios estadounidenses de enjuiciamiento que acusó de conspiración traidora, un golpe de estado contra el presidente Trump, porque evaluó que Rusia había tratado de influir en las elecciones. Esto es semanas después de que el director de la CIA emitió un informe que critica la artesanía que se realizó en esa evaluación de 2016. ¿Hay alguna base legal para algún tipo de enjuiciamiento aquí?

REPS. HIMES: Ninguno, absolutamente ninguno. Margaret, lo que viste del director de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, no era solo una mentira, sino una mentira muy peligrosa, porque cuando comienzas a tirar el lenguaje como la sedición y la traición, alguien se lastimará. Ahora, usted señaló que el Comité del Senado, luego dirigido por Marco Rubio, un republicano y ahora secretario de Estado, encontró por unanimidad que Rusia se entrometió en las elecciones para tratar de ayudar a Donald Trump. John Durham, asesor especial designado por Donald Trump, investigó esto, descubrió que el informe del Senado era correcto. Ahora, lo que Tulsi está haciendo es un pequeño juego de manos, pero vale la pena centrarse. Ella dice que el Comité de Inteligencia, al principio, dijo que los rusos no podían usar herramientas cibernéticas para meterse con la infraestructura de votación, las máquinas que contaminan nuestros votos. Y eso era cierto entonces, y ahora es cierto, aunque los rusos intentaron entrar en un par de estados, ya sabes, la infraestructura técnica electoral. No lo hicieron, pero es bien conocido y bien establecido que los rusos piratearon el DNC y emprendieron cualquier cantidad de otras operaciones de influencia, incluida la compra de montajes de anuncios de Facebook para desacreditar a Hillary Clinton. Eso no está en contienda, ¿verdad? Y lo que es horrible de toda esta mentira de Gabbard es, número uno, pone a las personas en riesgo. Y en este momento, ya sabes, los respiradores en la boca en Maga Online simplemente están saliendo de sus mentes según una mentira. Y el número dos, la comunidad de inteligencia está llena de personas muy, buenas que hacen su trabajo todos los días, y ahora están viendo a su líder hacer algo que todos y cada uno de ellos saben que es deshonesto y es muy malo para la seguridad de la gente estadounidense cuando esa dinámica está ahí afuera.

Margaret Brennan: Ese informe del Senado está en línea, los hallazgos están ahí, pero entiendo su distinción allí, y es importante en influencia versus piratería física. Estás–

REPS. HIMES:- Por la forma en que Margaret, si puedo, si puedo, preguntó sobre la referencia. Aquí está la prueba. Este es Epstein de nuevo. Referencias criminales. Vamos a procesar a Barack Obama, ya sabes, traicionero y sedicioso. Aquí está la cosa, y espero que 4, 5, 6, semanas de ahora, no lo tome de este demócrata. 4,5,6, semanas a partir de ahora, veamos si esta administración, Tulsi Gabbard, acusando a un ex presidente de traición. Veamos si traen cargos. No lo harán. No lo harán, porque no hay un juez en la tierra, ni un solo juez que tratará esto con otra cosa que no sea la risa que se escuchará desde el Atlántico al Pacífico en este país. Entonces, la prueba de esto es 4,5,6 semanas a partir de ahora, ¿el DOJ está presentando cargos? Y la respuesta a eso es no. Y ahora vamos a estar en Epstein World. Estamos como, espera un minuto, conspiración traidora de un ex presidente. ¿Por qué el Departamento de Justicia no está presentando cargos? Y la respuesta a esa pregunta es que es una mentira.

Margaret Brennan: Entendido. En el otro tema, quiero preguntarle como demócrata, el New York Times, el DNC, está informando el examen de DNC de lo que salió mal en las últimas elecciones se alejará de las decisiones tomadas por la campaña Biden Turn harris. Usted fue muy directo desde el principio pidiendo al entonces presidente Biden para abandonar esta carrera. No analizas tus palabras normalmente. ¿Realmente crees que es posible que tu partido se autodiagnice los problemas sin mirar la carrera presidencial en términos de los candidatos?

REPS. HIMES: Mira, necesitamos reconocer y todo, y todo Estados Unidos lo vio la noche de ese desastroso debate en julio antes de las elecciones de que Joe Biden no iba a ganar las elecciones. Eso no fue solo evidente en el debate. Era evidente en la encuesta que su pueblo le estaba guardando. Bien, entonces ese es un hecho. Ahora, los demócratas son un gran partido de carpa. Pasamos de Joe Manchin, que es prácticamente republicano, a AOC que es un socialista democrático. Por lo tanto, siempre tenemos dificultades para encontrar un tipo de conjunto de políticas, un conjunto de mensajes, y es particularmente difícil de hacer cuando no tenemos un candidato presidencial. Ya sabes, un candidato presidencial, por supuesto, atrae la atención, es una especie de una persona que debe correr en todo el país y hablar por el partido en su conjunto. En este momento, estamos teniendo muchas conversaciones con muchas opiniones diferentes, y entiendo que es enormemente frustrante para los demócratas que están tan molestos por el resultado de las elecciones. Pero ya sabes, aparte de luchar con las herramientas que tenemos en este momento, debemos ser introspectivos sobre lo que hemos hecho mal que resultó en una victoria dramática de Donald Trump en 2020*. Hay mucha ira en el Partido Demócrata, y mi mensaje a mis amigos demócratas está bien. Tengo la ira, créeme. Estuve en la cámara el 6 de enero de 2021 y me preocupaba por mi propia vida. Pero lo que hay que hacer en este momento es ser introspectivo y preguntarse qué podemos hacer mejor para atraer a más personas, incluidas aquellas personas que hemos perdido una y otra vez en las elecciones.

*El presidente Donald Trump ganó las elecciones de 2024. El ex presidente Biden ganó las elecciones de 2020.