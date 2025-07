Ice Head dice que los agentes arrestarán a cualquier persona que se encuentre ilegalmente en los Estados Unidos, tome medidas enérgicas contra los empleadores de trabajadores no autorizados.

Washington – en un entrevista exclusiva Con CBS News, el jefe de la Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos dijo que sus agentes arrestarán ilegalmente a cualquiera que encuentren en el país, incluso si carecen de antecedentes penales, al tiempo que toman medidas enérgicas contra las empresas que contratan a trabajadores no autorizados.

Todd Lyons, el director interino de ICE, dijo que su agencia priorizará sus “recursos limitados” al arrestar y deportar “lo peor de lo peor”, como los de los Estados Unidos ilegalmente, que también tienen antecedentes criminales graves.

Pero Lyons dijo que los no criminales que viven en los EE. UU. Sin autorización también serán detenidos durante las operaciones de arresto, argumentando que los estados y las ciudades con políticas “santuario” que limitan la cooperación entre el hielo y la policía local están obligando a sus agentes a ir a las comunidades al no entregar a los compañeros de interés no ciudadanos.

“Lo que es, nuevamente, frustrante para mí es el hecho de que nos encantaría centrarnos en estos extranjeros criminales que están dentro de una instalación de la cárcel”, dijo Lyons durante su primera entrevista en la red de sentadas en “enfrenta a la nación con Margaret Brennan”. “Una agencia de aplicación de la ley local, la agencia estatal ya consideró a esa persona una amenaza de seguridad pública y las arrestó y están detenidos”.

“Prefiero concentrar todos nuestros recursos limitados en eso para detenerlos, pero tenemos que salir a la comunidad y hacer esos arrestos, y ahí es donde está viendo (que) aumenta” en los llamados arrestos “colaterales”, agregó Lyons, refiriéndose a las personas que no son los objetivos originales de las operaciones pero que no se encuentran sin obstáculos en los Estados Unidos.

Si ICE se encuentra con alguien “que está aquí en el país ilegalmente, los detendremos”, dijo Lyons.

“Hemos abierto toda la apertura”

Los arrestos colaterales por ICE fueron prohibidos efectivamente bajo la administración Biden, que emitió reglas que instruyeron a los oficiales de deportación a centrarse en gran medida en detener a los delincuentes penales graves, las amenazas de seguridad nacional y los migrantes que recientemente ingresaron ilegalmente a los EE. UU. Esa política se revirtió inmediatamente después de que el presidente Trump asumió el cargo por segunda vez en enero.

Como parte de la promesa del Sr. Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, su administración le ha dado a ICE un amplio mandato, con el subdirector de la Casa Blanca, Stephen Miller, Empujar a la agencia a realizar 3.000 arrestos diarios. Si bien ICE hasta ahora no se ha acercado a ese número, la agencia acaba de recibir Decenas de miles de millones de dólares En fondos adicionales desde el Congreso hasta el turbo-cargo su campaña de deportación.

Lyons dijo que “es posible” cumplir con el objetivo de la administración de 1 millón de deportaciones en un año con la nueva infusión de fondos. ICE ha registrado casi 150,000 deportaciones en los primeros seis meses de Trump en el cargo, según datos internos del gobierno obtenidos por CBS News.

Del 1 de enero al 24 de junio, ICE deportó a unas 70,000 personas con condenas penales, pero muchas de las infracciones documentadas fueron por inmigración o delitos de tráfico, según Datos obtenidos por CBS News.

Si bien la administración frecuentemente destaca los arrestos de no ciudadanos condenados por delitos graves como el asesinato y la violación, ICE también ha provocado una reacción violenta en las comunidades de todo el país debido a algunas de sus tácticas y acciones, incluido el uso de máscaras por parte de los agentes (que Lyons dijo que continuará Debido a las preocupaciones sobre la seguridad de sus oficiales), los arrestos de solicitantes de asilo que asisten a audiencias judiciales y redadas en los sitios de trabajo.

“El hielo siempre se centra en lo peor de lo peor”, dijo Lyons. “Una diferencia que verá ahora está bajo esta administración, hemos abierto toda la apertura de la cartera de inmigración”.

Lyons promete responsabilizar a las empresas

Otra política importante en ICE bajo la segunda administración de Trump es el levantamiento de una pausa de la era de Biden en las redadas de inmigración a gran escala en los sitios de trabajo.

En las últimas semanas, las autoridades federales de inmigración han arrestado a cientos de presuntos trabajadores no autorizados en una planta de bolsillo de carne en Nebraska, una pista de carreras de caballos en Louisiana y granjas de cannabis en el sur de California. Solo en las granjas de cannabis, los funcionarios detuvieron a más de 300 inmigrantes que supuestamente estaban en el país ilegalmente, incluidos 10 menores.

En medio de las preocupaciones de los líderes de la industria de que la represión del Sr. Trump estaba perjudicando a sus negocios, ICE en junio Pedió un parto a Roundups de inmigración en granjas, hoteles y restaurantes. Pero esa pausa duró solo una cuestión de días. Desde entonces, el presidente ha hablado de dar a los agricultores con trabajadores que no están en los Estados Unidos legalmente un “pase”, aunque su administración no ha proporcionado más detalles sobre lo que eso implicaría.

En su entrevista con CBS News, Lyons dijo que ICE continuaría con la aplicación de la inmigración del lugar de trabajo, diciendo que no hay prohibición de tales acciones. Dijo que esas operaciones dependerían de órdenes criminales contra empleadores sospechosos de contratar inmigrantes no autorizados, lo que, según él, no es un “crimen sin víctimas”, señalando que tales investigaciones a menudo exponen el trabajo forzado o la trata de niños.

“No solo estamos enfocados en esas personas que, ya sabes, están trabajando aquí ilegalmente, estamos enfocados en estas compañías estadounidenses que realmente están explotando a estos trabajadores, estas personas que vinieron aquí para una vida mejor”, dijo Lyons.

Se le pidió confirmar que ICE planea responsabilizar a los inmigrantes que emplean en los Estados Unidos, y no solo arrestar a los propios trabajadores, Lyons dijo: “Cien por ciento”.

Margaret Brennan contribuyó a este informe.

