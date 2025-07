La administración de Trump puede levantar las protecciones de deportación para miles de Afganistán y Camerún, dice la corte

Un tribunal de apelaciones tiene permitió la administración Trump Para finalizar un programa que otorga protecciones de deportación temporales y permisos de trabajo a más de 10,000 personas de Afganistán y Camerún.

En una breve orden el lunes, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 4to Circuito escribió que el demandante, un grupo de defensa de la inmigración llamado CASA, tiene un caso plausible contra la administración para elegir terminar el estado protegido temporal, o TPS, para afganos y camerunes. Pero el tribunal dijo que “no hay pruebas suficientes para garantizar el remedio extraordinario” de bloquear al gobierno de eliminar a TPS mientras la demanda se abre camino a través de los tribunales.

Hace una semana, el tribunal de apelaciones bloqueado temporalmente La administración de Trump finalizó a TPS para Afganistán durante una semana, mientras que consideró los méritos del caso de CASA.

La administración había planeado finalizar el programa para afganos la semana pasada. El programa está listo para terminar para los cameruneses en dos semanasel 4 de agosto.

El tribunal de apelaciones ordenó el lunes a un tribunal inferior que se “mudara rápidamente” para escuchar el caso.

Alrededor 11,700 afganos y 5.200 cameruneses están inscritos en TPS, estima el gobierno. Pero aproximadamente 3.600 de los afganos y 200 de los cameruneses tienen tarjetas verdes, por lo que no se verán afectados. Aquellos que pierden sus protecciones TPS pueden solicitar asilo o alguna otra forma de estatus legal, pero de lo contrario, estarán en riesgo de deportación.

Afghanevac, un grupo que ha ayudado a reubicar los afganos, dijo en un comunicado que está “profundamente alarmado” por el fallo del lunes.

“Las vidas se volcan. Las familias se separarán. Los aliados serán detenidos, deportados o obligados a esconderse, mientras que sus derechos legales permanecen inestables”, dijo el presidente de Afghanevac, Shawn Vandiver, en un comunicado el lunes por la noche.

CBS News se ha comunicado con la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y CASA para hacer comentarios.

La administración Trump ha buscado durante meses para retirar TPS, un programa que permite al gobierno otorgar alivio de la deportación y los permisos de trabajo para las personas cuyos países de origen se consideran inseguros debido a desastres naturales o guerra.

El gobierno argumenta que el programa TPS está destinado a ser temporal, y Camerún y Afganistán ahora son lo suficientemente seguros para que los destinatarios de TPS regresen.

A principios de este año, la administración Trump dicho La situación de seguridad y la economía de Afganistán han mejorado a pesar de la adquisición de los talibanes en 2021 del país después de la retirada del ejército estadounidense. Y el gobierno dicho un par de conflictos armados en Camerún, incluido un conflicto separatista y una insurgencia del grupo extremista Boko Haram, que los Estados Unidos designado Una organización terrorista extranjera en 2013, está “contenida en regiones limitadas” y no impone la seguridad personal de las personas en la mayor parte del país.

“Esta administración está devolviendo TPS a su intención temporal original”, dijo el secretario de seguridad nacional Kristi Noem en un Declaración de mayo anunciando la decisión de Afganistán.

El Departamento de Estado ha realizado un aviso de “no viajar” en Afganistán, advirtiendo sobre el riesgo de “disturbios civiles, delitos, terrorismo, riesgo de detención injusta, secuestro e instalaciones de salud limitadas”. El departamento aconseja a los viajeros a Camerún que tengan precaución y no que viajen a ciertas partes del país debido a la violencia armada, el crimen y el terrorismo.

Casa tiene argumentado en documentos judiciales Que ambos países no sean seguros, y los destinatarios de TPS podrían estar en peligro si se ven obligados a regresar a sus países de origen. El grupo dice que el conflicto en Camerún, que involucra a los separatistas de habla inglesa en un país en su mayoría de habla francesa, ha creado una crisis humanitaria y destruyó la economía del país africano. Y gente de Afganistán, el notas grupalesfueron elegibles para TPS debido a la represión de los talibanes y el conflicto entre el grupo y los insurgentes de ISIS-K.

CASA también argumenta que la administración no ha seguido los procesos legales correctos para poner fin a TPS, y sostiene que la decisión fue “predeterminada” y basado en parte en “Racial Animus”.

“Ese ánimo se evidencia por los esfuerzos de la administración Trump para eliminar el estatus de inmigración legal para los no ciudadanos de los países que la administración cree que no son predominantemente blancos, mientras que eliminan simultáneamente las barreras de inmigración a los no ciudadanos de los países que la administración cree que son predominantemente blancas”, los grupo dijo.

A principios de este mes, un juez de la corte inferior denegado La solicitud del DHS de desestimar la demanda de CASA, pero también negó la moción de CASA para detener la política de la administración. Casa apeló, haciendo que llegara al 4to Circuito.

La administración Trump ha tratado de reducir a TPS para cientos de miles de otros migrantes de Honduras, Nicaragua, Venezuela y Haití. En mayo, la Corte Suprema permitió a la administración Trump poner fin a TPS para los migrantes venezolanos.

Camilo Montoya-Galvez contribuyó a este informe.