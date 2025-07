El alto funcionario del Departamento de Justicia dice que planea reunirse con Ghislaine Maxwell sobre el caso de Epstein

Washington -Todd Blanche, el segundo funcionario de clasificación más alto en el Departamento de Justicia, dijo el martes que planea reunirse con Ghislaine Maxwell “En los próximos días” sobre el caso que involucra a delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

“La justicia exige coraje. Por primera vez, el Departamento de Justicia está llegando a Ghislaine Maxwell para preguntar: ¿Qué sabes?” Blanca escribió en las redes sociales. Agregó que contactó a los abogados de Maxwell en la dirección del Fiscal General Pam Bondi. “Tengo la intención de reunirme con ella pronto. Nadie está por encima de la ley, y ningún plomo está fuera de los límites”, escribió Blanche.

Blanche, quien fue el abogado defensor privado del presidente Trump antes de unirse al Departamento de Justicia, dijo que el departamento y el FBI continúan con un memorando publicado a principios de este mes. que concluyó Epstein no tenía una “lista de clientes” y confirmó que murió por suicidio. El memorando, que detalló los hallazgos de una revisión del caso de Epstein, también dijo que no había “evidencia creíble” de que el financiero deshonrado chantajeó a las personas prominentes.

El Departamento de Justicia y el FBI también dijeron que no publicarían ninguna información adicional sobre el caso de Epstein, y señalaron que la revisión no descubrió evidencia que provocara una investigación sobre terceros no cargados.

“El presidente Trump nos ha dicho que liberemos todas las pruebas creíbles”, dijo Blanche en un segunda declaración compartido por Bondi. “Si Ghislane Maxwell tiene información sobre cualquier persona que haya cometido crímenes contra las víctimas, el FBI y el DOJ escucharán lo que tiene que decir”.

El fiscal general adjunto dijo que el Departamento de Justicia en administraciones anteriores no había preguntado sobre su disposición a reunirse con el gobierno, y anticipa “reunirse con la Sra. Maxwell en los próximos días”.

David Oscar Markus, abogado de Maxwell, dijo en un declaración“Puedo confirmar que estamos en conversaciones con el gobierno y que Ghislaine siempre testificará con sinceridad. Estamos agradecidos al presidente Trump por su compromiso de descubrir la verdad en este caso”.

Maxwell fue asociado de Epstein y condenado en 2021 por su papel en ayudar a Epstein a reclutar, preparar y abusar de niñas menores de edad. Ella es actualmente cumpliendo una sentencia de prisión de 20 años. Sus abogados han pedido a la Corte Suprema que tome una apelación de su condena.

El alcance de Blanche a los abogados de Maxwell se produce después del Departamento de Justicia preguntó un tribunal federal en Nueva York el viernes para revelar las transcripciones de los procedimientos del gran jurado que involucran a Epstein. Fue acusado en 2019 por un cargo de tráfico sexual de menores y un cargo de conspiración para cometer tráfico sexual de menores.

Los fiscales federales alegaron que Epstein explotó sexualmente y abusó de docenas de niñas menores de 2002 a 2005, y trabajaron con otros que establecieron encuentros sexuales con víctimas en las residencias de Epstein en Manhattan y Palm Beach, Florida.

Murió por suicidio mientras estaba bajo custodia federal antes de su juicio. Epstein había sido arrestado en Florida en 2006 y se declaró culpable de dos cargos de prostitución estatales en 2008.

Además de pedirle al tribunal que libere las transcripciones del gran jurado relacionadas con la acusación de Epstein, el Departamento de Justicia también le pidió que hiciera transcripciones públicas del gran jurado asociadas con el caso de Maxwell.

Si las transcripciones se vuelven públicas dependerán de los jueces que supervisen los casos, aunque los registros probablemente se redactarán en gran medida para proteger la información relacionada con las víctimas. Si el Tribunal otorga las solicitudes del Departamento de Justicia, es poco probable que el material esté disponible de inmediato, y podría pasar semanas o meses antes de que se revele.

Las reglas federales generalmente requieren asuntos antes de que un gran jurado se mantenga en secreto.

El presidente y su administración han estado lidiando con una reacción violenta de los aliados de Trump que surgieron después de que el Departamento de Justicia liberó el memorando sobre Epstein.

Algunos altos funcionarios de la administración, como el vicepresidente JD Vance y el director del FBI Kash Patel, sugirieron ante la reelección de Trump que los demócratas estaban ocultando deliberadamente información sobre Epstein y su supuesta lista de clientes. Pero ahora, con el Departamento de Justicia bajo el control del Sr. Trump, algunos de sus aliados son escépticos sobre su afirmación de que no queda nada que revelar.

Trump ha tratado de minimizar el enfoque en Epstein y arremetió contra algunos de sus seguidores, llamándolos “débiles” que han sido engañados por los demócratas. Se refirió a las afirmaciones sobre Epstein como el “engaño de Jeffrey Epstein”.

Epstein y el Sr. Trump se mudaron en los mismos círculos sociales en Nueva York y Florida desde fines de la década de 1980 hasta principios de la década de 2000. Eran amigos durante años, hasta que tuvieron una pelea alrededor de 2004. Trump ha reconocido previamente que se cruzó con Epstein en Palm Beach, pero dijo en 2019 después del arresto de Epstein que no han hablado en 15 años.

La semana pasada, el presidente arremetió en un Historia en el Wall Street Journal Eso relató la relación de la pareja, que el presidente ha dicho que terminó antes del primer arresto de Epstein en 2006. El Journal informó que Trump había firmado una carta “obscena” a Epstein a principios de la década de 2000 para marcar su 50 cumpleaños que decía, en parte, “todos los días puede ser otro secreto maravilloso”. CBS News no ha visto ni verificado de forma independiente la carta.

Trump llamó a la carta “falsa” y presentó una demanda de difamación Contra el editor de la revista, la empresa matriz News Corporation, su líder Rupert Murdoch y los reporteros que escribieron la historia de Epstein. Trump está buscando al menos $ 20 mil millones en daños.