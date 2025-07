El Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU. Dice que los deportes deben cumplir con la orden de Trump sobre los atletas transgénero

El Comité Olímpico y Paralímpico de EE. UU. Ha prohibido efectivamente a las mujeres transgénero competir en deportes femeninos, diciendo a las federaciones que supervisan la natación, el atletismo y otros deportes, tiene la “obligación de cumplir” con un orden ejecutivo emitido por el presidente Trump.

La nueva política, anunciada el lunes con Un cambio tranquilo en el sitio web de la USOPC y confirmada en una carta enviada a los órganos nacionales de gobierno deportivo, sigue un paso similar al que se da por la NCAA a principios de este año.

El cambio de USOPC se observa oblicuamente como un detalle bajo “Política de seguridad de atletas de USOPC” y hace referencia a la orden ejecutiva del Sr. Trump, “manteniendo a los hombres fuera de los deportes femeninos”, firmado en febrero. Esa orden, entre otras cosas, amenaza con “rescindir todos los fondos” de las organizaciones que permiten la participación de los atletas transgénero en los deportes femeninos.

Funcionarios olímpicos de EE. UU. Dijeron a los órganos de gobierno nacionales que necesitarán hacer lo mismo, y agregó que “la USOPC se ha involucrado en una serie de conversaciones respetuosas y constructivas con funcionarios federales” desde que Trump firmó la orden.

“Como organización federal, tenemos la obligación de cumplir con las expectativas federales”, escribieron la CEO de USOPC Sarah Hirshland y el presidente Gene Sykes en una carta. “Nuestra política revisada enfatiza la importancia de garantizar entornos de competencia justos y seguros para las mujeres. Todos los órganos de gobierno nacionales deben actualizar sus políticas aplicables en la alineación”.

En los Juegos Olímpicos de 2024 en París, solo un atleta estadounidense abiertamente transgénero compitió. Nikki Hiltzun corredor de mediana distancia de California que usa ellos/ellos pronombres, se le asignó una mujer al nacer. No está claro cómo el cambio anunciado por USOPC afectaría a Hiltz.

En un Reunión de USOPC en abrilHirshland dijo que el comité no tenía planes de definir los criterios de elegibilidad antes de los Juegos Olímpicos de Verano 2028 en Los Ángeles.

“Así que típicamente hablando a nivel internacional, las federaciones internacionales definirán los criterios de elegibilidad para los eventos en los que poseen jurisdicción, copas mundiales, campeonatos mundiales, etc., y los órganos de gobierno nacionales a nivel nacional definirían criterios de elegibilidad para sus eventos”, dijo Hirshland en el momento. “En algunos casos, esos pueden ser eventos de nivel de élite, campeonatos nacionales y cosas. En otros casos, esos pueden ser competiciones deportivas juveniles de base de bajo nivel y cosas de esa naturaleza. Por lo tanto, no tenemos, ni tendremos una política de elegibilidad, no sería apropiado, no es nuestro papel tomar esa posición”.

El Centro Nacional de Derecho de Mujeres sacó una declaración condenando la medida.

“Al entregar las demandas políticas, la USOPC está sacrificando las necesidades y la seguridad de sus propios atletas”, dijo el presidente y CEO de esa organización, Fatima Goss Graves.

El USOPC supervisa alrededor de 50 cuerpos de gobierno nacionales, la mayoría de los cuales juegan un papel en todo, desde las bases hasta los niveles de élite de sus deportes. Eso plantea la posibilidad de que las reglas necesiten cambiarse en los clubes deportivos locales para retener sus membresías en la NGBS.

Algunas de esas organizaciones, por ejemplo, Track and Field de EE. UU., Han seguido durante mucho tiempo las pautas establecidas por su propia Federación Mundial. El atletismo mundial está considerando cambios en sus políticas que se alinearían principalmente con la orden del Sr. Trump.

A EE. UU. Natación El portavoz dijo que la Federación había sido informada del cambio de la USOPC y estaba consultando con el comité para descubrir qué cambios debe hacer. USA Fencing cambió su política a partir del 1 de agosto para permitir solo “atletas que son del sexo femenino” en la competencia femenina y la apertura de eventos masculinos a “todos los atletas no son elegibles para la categoría de mujeres, incluidas las mujeres transgénero, los hombres transgénero, los atletas no binarios e intersexos y los atletas masculinos cisgénero”.

La batalla nacional sobre los atletas transgénero en los equipos deportivos femeninos y femeninos ha desarrollado tanto a nivel estatal como federal a medida que los republicanos retratan el problema como una lucha por la justicia atlética. Más de dos docenas de estados han promulgado leyes que prohíben a las mujeres y niñas transgénero participar en ciertas competiciones deportivas. Políticas han sido bloqueadas en la corte por aquellos que dicen que las políticas son discriminatorias, crueles e innecesariamente apuntadas a un pequeño nicho de atletas.

La Corte Suprema A principios de este mes Acordó escuchar un caso sobre si los estados pueden prohibir a los atletas transgénero participar en deportes de niñas y mujeres.

También a principios de este mes, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil contra el Departamento de Educación de California y una organización deportiva no gubernamental alegando que violaron las leyes federales de derechos civiles, incluidas Título IXimplementando políticas que “obligan a las niñas a competir contra niños” en eventos atléticos estatales.

La NCAA cambió su política de participación para los atletas transgénero para limitar la competencia en los deportes femeninos a las atletas asignadas a mujeres al nacer. Ese cambio se produjo un día después de que Trump firmó la orden ejecutiva destinada a prohibir a los atletas transgénero de los deportes de niñas y mujeres.

A principios de este mes, la Universidad de Pensilvania dijo que lo haría Prohibir que las mujeres transgénero participen en sus equipos deportivos femeninos como parte de un acuerdo para resolver las violaciones del Título IX. La administración Trump había abierto una investigación sobre la escuela por permitir Lia Thomasun nadador transgénero, para competir por su equipo de natación femenina en 2021 y 2022.

La elegibilidad femenina es un tema clave para el Comité Olímpico Internacional Bajo su nuevo presidente, Kirsty Coventryque ha señalado un esfuerzo para “proteger la categoría femenina”. El COI ha permitido que las federaciones deportivas individuales establezcan sus propias reglas en los Juegos Olímpicos, y algunos ya han tomado medidas sobre el tema.

Las reglas más estrictas sobre los atletas transgénero, provenientes de los eventos femeninos, cualquiera que pasó por la pubertad masculina, se han pasado por natación, ciclismo y atletismo. El fútbol está revisando sus reglas de elegibilidad para las mujeres y podría establecer límites en la testosterona.

Trump ha dicho que quiere que el COI cambie todo “tener que ver con este tema absolutamente ridículo”.

Cuando asumió el cargo a principios de este año, el presidente firmó una orden ejecutiva que declaró que es la política del gobierno federal reconocer solo “Dos sexos, hombres y mujeres”. Trump hizo campaña sobre el tema y gastó decenas de millones de dólares en anuncios políticos que se centraron en los derechos transgénero.

contribuido a este informe.